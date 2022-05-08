生活／抗疫有理 打皮克球共樂 眾球友癡迷不悔

全體網友合影。(圖皆由作者提供)

疫情 没完没了已兩年多，健身 房因疫情關了一年，現雖已開放，仍不敢掉以輕心，覺得没必要再加入會員。有時出門若開車經過球場，總聽到鬧哄哄的球聲、計分數聲、嘻笑聲。禁不起誘惑，和老公一起去打球了，這下竟迷上了這運動。

鄰居90歲退役軍人倪先生，發揮愛心主動出錢，把小海灘旁四分之一的停車場，建成四個皮克(小黃瓜)球場、兩個網球場。開幕後，來打球的球友大多數是上年紀的祖字輩。網球對已不再青春的多數人，不是輕鬆的運動。倪先生也有同感，再次掏錢，把那兩個網球場轉換成四個皮克球場；此後八個球場，絕無空場。我們每天必去打一個半鐘頭，毫無累意，難怪此運動最適合上年紀的人。

此球拍把柄比網球拍把柄短，拍面比乒乓球拍面長。球面材料輕巧，大小與網球一般，是用硬塑膠製造，上有32個小圓洞。打球規則與方法和網球、乒乓球大同小異。最大不同點是，開球隊球過對方，反擊方反打至開球隊後，開球隊員們一定要等球落地一次，反彈上空後，才能打球反攻。場地格局最明顯的不同是，在網的兩邊各有個四分之一的長方形白線區叫「廚房」，開球若打入廚房區就輸分，換對手開球。兩隊誰先打到11分，就贏。

華人高手男生組。

略有些信心後，我才敢比賽，兩三下就打完一局，慘輸也不知怎麼回事；氣得老公直瞪眼，我仍嘻皮笑臉，輕鬆再上陣。

大清早一聲聲的問安對話，把小鎮新開發的皮克球場弄得好熱鬧。大半球友都有點年紀，卻精神十足，虎背熊腰已不在，手腳仍伶俐，攻、守、殺球都非常專業，絕不輸年輕人。他們對人非常親切，初學的我開球十有九次都開不過網，球友說：讓我開過網，才開始算分吧！老公立即不同意，不願犯規，不能寵我。雖然比賽輸球，結束後球友卻稱讚我打得好、進步快，激勵我每天更認真練球。幾個月過了，打不好球，已不能再藉口說是初學者了。

休息時，感謝球友體諒我開球不過網，雖是戴著口罩，只見那雙藍色眼睛如晴空萬里一樣清新，似乎未曾被歲月打擾過，只在眼角添些小魚尾巴。他說隨球隊去過亞洲，每站停留不長，但印象深刻，甜美永存腦海；所有接觸過的人都善良熱忱，各種美食讓他至今仍直流口水。他喜歡幫三輪車夫帶乘客（隊友）騎遍大街小巷，難忘那夜市殺蛇店，生吞蛇膽，飲蛇血加米酒，而後一碗熱騰騰的蛇肉湯。那藍寶石般的雙眼，嘴角微翹的淺笑，把我也帶入曾有過同樣經歷的回憶裡。

有次他問騎過水牛嗎？我說：牠是鄉下生活中不可缺的交通工具，怎會没騎過呢！他如找到知己似的訴說：曾看到農婦頭戴斗笠，一手拿竹棍、一手扶著背後背著的嬰孩，雙腳在水田裡不停地插秧苗、拔雜草；農夫騎在水牛背上，走在前面開路。他捲起褲管就下水田去幫忙，農夫只允他騎在水牛背上，在田埂上走一圈。他感覺和騎馬大大不同，因牛步穩重緩慢。

皮克球場地全景。

有個球友重訪越南 時，驚嘆那兒經濟繁華，華麗城市延至鄉村。曾走過的一片片綠油油稻田、叢林遮日之陰暗沼澤，也成了富麗高樓的景點，只留下一些當時越共藏身洞穴。當地導遊得意說，越南人個兒矮小，敵軍萬萬想不到這些小洞口，是他們最安全的藏身處。此時球友眼眶微濕，搖頭輕聲說，在那兒失去不少優秀年輕戰友，讓他們更珍惜生命；現在必持續打皮克球，必剋疲保健。

去冬下過15寸大雪後，球友自動自發，鏟三小時雪，清出四個場地，讓所有球友能在嚴冬繼續打球。在東北角住了大半輩子，總覺得春、夏天戶外運動，還沒玩過癮，寒冬又到了。兩年來的冬天，因這些有愛心、又耐心的皮克球友，讓我的冬天恢復生趣。