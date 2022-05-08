生活／退而不休 駕駛房車遊6州 深度探索人生和世界

淚滴型露營拖車適合兩人出遊。(圖由作者提供)

在疫情 和經濟的影響之下，根據2022年的美國勞工部報告，光是今年1月份就有將近有百萬人辭掉他們的工作。我們夫婦倆在工作30多年後，也對自己的工作有許多反思，多方考量後決定加入這股疫情下的世紀大辭職潮（Great Resignation），提早從我們的專業領域退休。 雖然兩人各自的理由不盡相同，但我們目標一致，那就是退而不休，持續對生活的熱情，展開對人生和世界的深度探索。

由於國際疫情仍然持續，我們決定留在美國國內旅行，計畫拜訪我們沒有去過的各州，由北到南、從西往東，重新認識這個我們移民而來卻沒有機會和時間深入了解的國家。兩個月之後，我們總計開了8000英里，途經6個不同的大州及7處國家公園，更住過20個不同的房車露營地，也拜訪了許多平常不容易見到的親友。這段旅程，讓我們退而不休，用行萬里路取代朝九晚五的方式，持續對生活的熱愛。

因為喜好戶外活動，前幾年家裡已經添置了淚滴型露營拖車（TAB 400 Teardrop Camper） 來因應多雨的美國西北區氣候。 疫情來得突然，幸好有它，讓我們可以進行無接觸旅遊，不必關在自己房子內。這一款露營拖車 （以下或簡稱房車），麻雀雖小五臟俱全。長約18英尺、寛7英尺，有一張雙人床，廚房衛浴加冰箱都很齊全，很合適退休的兩人行。 用餐的桌子可以轉換成單人床，若是孩子想加入，也可以使用。從前還在工作的時候，由於只有周末可以出去，我們把它當作「駿馬」使用，東跑西走，局限在華盛頓州和奧勒岡州，只做短期的露營。退休後時間可以隨意調整，不再受限需要打卡的日子，也由於這輛拖車的外型，於是這匹「駿馬」轉型改名為可以悠遊慢行的「蝸牛」房車。

尊敬大自然 細細品味

許多人不知道拖著房車長途旅遊，很大的一個特點就是尊敬大自然的安排，與它和諧相處。1月份的華盛頓州和奧勒岡州都是陰雨綿綿，下午4點左右天就黑了。每一次換營地，除了不要天黑才進營區，幾乎都要冒雨進行戶外紮營。幸好，我們已經習慣這種氣候，戴著手套、穿著雨衣把車子和拖車連上或者拆除都不是難事。有時若是風雨太大，我們就得順應自然，多在營地等待一兩天，等氣候轉好再上路。

再來就是安全地開駛過散布各處的山口，我們是由美西北往南開，第一個挑戰就是如何安全度過加州 邊境的沙士塔山口（Mt. Shasta Pass），由於山路蜿蜒，許多人不建議冬天拖著房車行走。我們耐心地在一旁小鎭等到了一個晴天，確定山路上沒有積雪，然後緊張地握著方向盤勇敢向前。幸好一路上風景秀麗，兩側道路只有薄薄的積雪，高速公路雪清得非常乾淨，得以順利開上海拔2600英尺的休息站，喘口氣欣賞遠山美景，也讓我們的蝸牛房車和美麗的沙士塔山合照。

與大自然起舞，除了尊重它的季節遞變，也時常有穿越時空(time travel )的感覺。例如1月份在南加州時，看到西雅圖7月份才會有的溫暖和花草樹木；在德州國家公園登山時，明明從景點開始往回走時是下午4時，走了一個多小時後，看看手機上的時間，還是下午4時，難道是我們走昏頭了嗎？原因是因為瓜達呂佩國家公園 （ Guadalupe National Park）位處徳州和新墨西哥州 ，分屬兩個不同時區，走著走著，在人為的時間內迷失。幸好我們看「天」行事，知道夕陽尚未完全西落，繼續安心踏上歸途。德州的第一高峰就在這裡，喜歡挑戰的另一半，自然不會錯過。

和大自然相處，有時它也給予你驚喜的朝夕變化。例如在德州的大轉彎公園，我們巧遇聖塔阿蘭娜峽谷的落日。夕陽餘暉在兩岸150層高的山谷中間傾射而出，而美墨邊境的巨流河在下面緩緩流過，是何等令人震撼的景象。還有更多大自然傑作，例如卡爾斯吧洞穴國家公園（Carlsbad Caverns National Park, New Mexico）在新墨西哥州的沙漠地區，一座如同瑞士起司那麼多洞洞的礁岩山脈中，有一個百年前就被發現的巨大山洞口。裡面6公里長的地下隧道，鐘乳石或如巨大吊燈，或如聖誕樹和森林，或如劇院和動物園。多虧了專業人員架燈鋪路，讓民眾可以在平坦的步道上或上或下漫步欣賞；規模之大，腦袋和眼睛都快超載了，後悔沒有在中途休息一下。早期可能環保意識沒有那麼強，在山洞中竟然有一個很大的休息區可吃點心和上洗手間；由於不是學生放假時間，可以從容慢慢欣賞。聽說秋天來最好，因為沒有學生的擁擠，還有蝙蝠群出洞的奇觀。

有時候大自然忽然天外飛來一筆，創造了非常不一樣的地方，例如新墨西哥州的白沙國家公園（White Sand National Park, New Mexico）在2019年才從國家紀念碑升格，卻因它的獨特風格，引來不少訪客。雪白的沙丘綿延到視線極遠處，在上面漫步到無人處，如進入外星球。這個公園內快速變遷的地貌，讓其中的動植物也快速演化，例如黑蜥蜴變成白色，植物根部和花垂直生長，是達爾文演化的快速縮影。

房車露營地 各有千秋

這次為期兩個多月的拖車露營，總共住過20個不同的露營地。一般來說每個晚上付費平均是60美元，其中有的是州立公園，有的是私人房車露營地，有的是豪華休閒旅遊區，或者風景奇特的國家公園。也住過為55歲以上的熟齡民眾設立的房車休閒社區，各色各樣或新潮或老舊。地點從平坦的沙漠到修車工厰挖出來大沙坑，從巨石旁到小溪邊，也有像路邊的停車場。我們的蝸牛房車和拖著它的豐田小卡車（Toyota 4 Runner）都任勞任怨、隨遇而安。

大致說來，私人房車露營地比較擁擠，多半一輛車就只有一輛車的空間。好的營地也許還會讓你車旁再加上一張野餐桌子，甚至地上是鋪著水泥，比較不受天候影響；稍微豪華一點的，還會有洗衣房、游泳池和休閒區。我們尤其對55歲以上的那兩處房車露營地印象特別深刻，因為都非常整齊乾淨，晩上出去散步也覺得安靜又安全。其中，還住過一處占地龐大，可以容納200多個車位的老人社區。在那裡面除了基本設備以外，還有讀書室、縫紉室、瑜伽室和很大的游泳池，每天還為老人們安排各式各樣不同的活動。園區內棕櫚樹林立、街道寬敞，有些老人開著三輪車，在園區內轉來轉去不亦樂乎。

我們也住過一處位於偏遠河谷的州立公園，由於正逢冬季，住的人不多，看起來非常荒涼寂寞。旁邊營地看起來不是狀況雜亂就是房車年久失修，我們只住一晚就趕緊逃之夭夭。倒是在加州的耶和華樹巨石國家公園（Joshua Tree National Park）內，得以住在巨大的石頭群旁邊，晚上還可以欣賞天上繁星，那應該是住過最美好的一次經驗。

這些不同的場地，服務和清潔程度也有不同。最乾淨的一處營地是在加州聖荷西附近的Coyote Vally RV Resort。這個在山姆露營俱樂部Sam's Club拿到滿分的露營區，在我們註冊後，馬上有專人開著小車來幫我們在營地附近指揮交通、協助我們停好車位。而且每一個營地都可以分配到一棵漂亮的大樹，可以在樹蔭下乘涼看書，每天還會有園丁來每個營地打掃落葉、清掃塵土；垃圾只需要放在自己營地旁邊，就會有員工來回收。園區內還有兒童遊樂區、游泳池和交誼廳，如果想要聚會還有烤肉區。住在那裡非常舒適，幾乎讓人有回家的感覺，因為家裡不就是舒適、放鬆和乾淨嗎？更別說還有暖暖的加州太陽和藍天了。

走訪老友們 感動滿滿

退而不休拖著房車遊走六州，看不完的自然美景，各有特色的博物舘及美食，和住不完的各式露營區。我們更幸運的是能夠一路造訪多年未見的親友，尤其南行到聖地牙哥時，正逢中國春節，老友們相聚都是滿桌佳餚滿堂歡樂，更體貼地想為我們補充旅行所需物品。退休，不也就是在於能夠不匆促、細細品味這些溫情嗎？期待他們能早日來我們住的西北區續緣。

此外，我們也有機會認識到旅程上各式各樣或老或少的人，啟發我們去尊重每個人不同的生活方式。也就是這樣的珍貴經驗，讓我們雖然在兩個月内搬住了很多露營區，仍舊樂此不疲，覺得房車旅行並沒有想像中的辛苦或疲憊，更期待下一次的再出發。

房車旅行資訊：

淚滴型露營拖車（TAB 400 Teardrop Camper）https://nucamprv.com/tab400-camper-2021/

山姆露營俱樂部（Good Same Club）https://www.goodsam.com/

美國國家公園 https://www.nps.gov/index.htm

亞利桑那州土桑區，55歲以上的熟齡房車休閒社區 Rincon Country West, https://www.rinconcountry.com/rincon-west/

加州聖荷西區優質房車園區 Coyote Vally RV Resort, https://coyotevalleyresort.com/