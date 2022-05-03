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星座／5月8日至5月14日 獅子愛情豐收 處女愉快安穩

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牡羊座

總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★★★☆

各種心結可望在這一周打開，還原你一個良好的心態，讓你可以放手去做自己感興趣的事情，對生活也能多一些期待。

幸運色彩：日光黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

鋼筋水泥的建築群把你圍得無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計畫只能延期。

幸運色彩：梅子青

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

浮躁的情緒正侵襲你的靈魂，導致你無法用安定的心情去處理任何事情。與其硬碰硬勉強自己去應對那些頭疼的問題，不如抽出些時間去放鬆自己的心靈。

愛情指數：★☆☆☆☆

本周你在相處上極易犯下以自我為中心的大忌，你越想把對方當成自己的提線木偶，對方的反抗心就越重，兩人的對立也就會越深。試著尊重對方，別總覺得自己的決定是對的。

幸運色彩：奶油白

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★★★★

唱響豐收之歌的一周，不僅愛情、工作學習、財富上都有實質性的收穫，內心也有機會得到充實，滿足感十足。

幸運色彩：香檳金

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★☆☆

愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其他開心的事抹去那段討厭的記憶。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

天秤座

總運指數：★★★★★

運勢佳，但也要小心機會轉瞬即逝，決定了的事情不要太猶豫，積極行動就會看到成果。與家人互動好處多，是加強好運的極佳途徑。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

這一周整體而言是好消息多過壞消息，凡是能夠增添你成就感、自信心的事情都值得去做，你會從中找到不一樣的自己。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

射手座

總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

本周運勢還算不錯，沒有什麼事值得你發牢騷的，一些小煩惱你大可不必去在意。反而會遇上一些好事情，值得你約朋友或戀人去慶祝一番。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

本周可得到幸運之神的守護，桃花機會增多，甜蜜將會圍著你多繞一圈；事業學業以穩定的節奏向前；財運形勢有所扭轉，投資時易得他人相助。

幸運色彩：深海藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

擬定任何計畫都不適合的一周。如果想讓自己這一周過得輕鬆一點，不妨按照自然的規律去做每一件事就好。雖然有得過且過的嫌疑，但只要你是認真對待生活就可以了。

幸運色彩：月光藍

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

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