醫藥短波／非激素男性避孕藥 即將問世

近年來因為小家庭制度，幾乎夫婦都會依照自己的意願、配合身心健康的情況、經濟情況做計畫生育 。

在避孕方面，婦女可以使用的方法很多，但是男性卻僅僅只有兩種。最近，美國化學學會2022年年會上發表了一項臨床研究，竟然是即將問世的一種嶄新的男性非激素避孕藥。

醫學 上有特別的考慮嗎？

在對婦女的避孕措施方面，主要是阻止女性排卵或者是讓精子難以進入子宮到達輸卵管，避免與卵子接觸。最早在1960年的時候，FDA通過了女性口服激素避孕藥上市。接著出現宮內避孕環、宮頸隔膜、陰道避孕環和避孕皮膚貼等不同的方法。

而在男性避孕方法上，許多人不知道的是，首先必須考慮的就是無時無刻都會有數百萬個精子產生。要完全停止這個過程容易嗎？的確不是一件容易的事情。最初令人興奮一陣子的口服睾酮避孕藥問世了，可惜發現會引起肥胖 和憂鬱症，所以就被漸漸地被擱置了。目前唯一能用的，就是避孕套和輸精管結紮術而已。

到底這種非激素的男性避孕藥是怎麼一回事呢？

根據不孕泌尿科專家的估計，男人每次在心跳一下的時間之內就會產生大約1500個精子，而這種大量生產的過程中，都必須靠維生素A來維持。於是科研專家們合成了一種化合物稱做YCT 529的維生素A中的一種蛋白，專門干擾維生素A，能夠抑制和減少精子的產生。不過最重要的就是，不會干擾到維生素A在身體中其他的各種功能。換言之，就是沒有任何可以觀察到的副作用。