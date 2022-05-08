醫藥短波／青少女懷孕 未必全負面

青少女懷孕，多半是指15到19歲的年輕女孩，但是也包括所有青春期中懷孕的更年輕女孩。

一般人多以有色的眼光來看懷孕的青少女，認為是因為缺乏知識、沒有醫療設施、缺乏經濟資源、使用毒品 以及濫交所引起的結局。真的如此嗎？且看看全世界有多少青少女懷孕的呢？

目前根據世衛 組織的報導，每年約有1600萬15到19歲的女孩，和200萬15歲以下的年輕女孩懷孕。西非的尼日擁有世界上最高的青少女懷孕率和童婚率；到了18歲的時候，75%的女孩都已婚，其中51%的女孩已經生過孩子。而在中非的查德，47%的青少女在18歲之前就有了孩子。而印度有1180萬青少女懷孕。

在美國，西語裔青少女的懷孕率最高，再來便是非裔青少女。這意味著種族、地區、習俗、文化和宗教信仰，很明顯地影響著社會對青少女懷孕的態度。許多虔誠信奉天主教的地方，非常重視而且接受一般計畫之外而懷孕的青少女。

在做產前檢查的時候，聽聽準祖父母說的話，「多麼的美妙，我將成為祖父母了」、「好開心呀！我們可以一起保胎、養胎，生下一個健康寶寶」、「啊！我們可以研究一下懷孕期間和哺乳期間的最佳飲食…」、「我會馬上聯絡學校中為懷孕的青少女安排的教學事宜」、「還是應該注意持續運動保持活躍，但是要戒菸戒酒喔…」。

關懷、叮嚀不斷…對許多青少女來說，「有一個孩子並不表示生命已經結束了」、「我懷孕了，再見！這個消息給了我更大的動力，讓我要好好地活著」、「我不會再是那漂浮不定，沒有希望的人了」。

根據一項英國的研究所得出來的結論，青少女母親們不但增加了自尊，而且有了更高的安全和穩定感；而且大多數這些年輕的母親都已經長大，而且在生活中找到額外的動力，大多都在計畫或開始進一步的深造和就業 。