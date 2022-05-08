談藝／倉廩見世態… 從紅樓夢賈府的米談起

1954年毛澤東讀《紅樓夢》，讀到第53回莊頭烏進孝進賈府繳租，其中米千餘石，但「御田胭脂米」僅二石。於是讓農業部 查了此米的產地，之後寫信給河北省委：可否由糧食部門收購一部分「御田胭脂米」，以供中央招待國際友人。

★御田胭脂米 康熙培育

這個「御田胭脂米」，即康熙培育的御稻米。此米產在北京 海淀昌平一帶，又名京西稻，河北省玉田縣也有種植。據說有360頃御稻田，收割後全部供應皇家 。皇家每天約吃掉一頃地生產的米，正好一年吃完，接上再吃新米。

據史料記載，康熙54年，曹雪芹父親曹頫從其母舅李煦處領取御稻種一斗，開始在江寧試種，其時南方也有此米了。但產量一定很低，不會大面積推廣種植。

毛澤東要尋找的這種胭脂米，經過200年的品種衍變，恐已非當年康熙的御稻了。彭大司馬（彭德懷）那年罷官後住在北京西山的「一畝園」，也曾種過二分地的京西稻，收穫了除自己吃，還分贈友好，顯見其稀罕。

繞了一圈，回過頭來說說賈府裡的米。我讀《紅樓夢》，深切覺得賈府倉廩裡恆河沙數的米粒，透出許多新鮮有趣的信息。

賈府規矩多，階級森嚴，什麽樣的人吃什麽樣的米，容不得半點差池。不同的人吃不同的米，不同的米派不同的用處，不同的場合用不同的米，既是一種待遇級別，又是規矩，誰都不能隨便破了規矩。譬如，「二石」「御田胭脂米」，是最高首長賈母的特供品，逢節慶喜事，偶爾會拿出部分饗客。平時，府裡其他人，即便是老太太寵愛的寶玉，也沒有資格品嘗。

★倉廩內的米 多種多樣

除了御田胭脂米，碧粳香稻米即玉田碧粳米，也是上等米；還有烏進孝繳來的「雜色粱穀、粉粳、白糯、碧糯、白粳」等等，賈府倉廩內的米，多種多樣。多種多樣的米，做出的粥飯也是五花八門，有綠畦香稻粳米飯、白粳米飯、紅稻米粥、江米粥、碧粳粥、棗兒熬的粳米粥等等。

棗兒是賈府裡的二等丫頭，她屬於技術工種，不幹別的，專司熬粥。她在書中出現，都是伴隨著粥，她熬的粥一定很好吃，王熙鳳就偏好棗兒用「文火煮的粳米粥」。

賈母年紀大了，喜歡食粥，尤其喜歡吃用胭脂米加上鴨子肉和薏米熬的鴨子肉粥。老爺、少爺、太太、姑娘、小姐們吃的粳米飯，則是用上好的香稻米。

第八回，寶釵病了，寶玉去探病，薛姨媽鄭重其事用碧粳粥招待寶玉。做成此粥的玉田碧粳米在清代也是貢品，也很珍稀，如平兒所說，此米「煮粥是難得的」。

黛玉體虛，吃的則是江米粥。江米即糯米，此米雖然不如碧粳米，但舊時北方不產糯米，宮中和大戶人家所食，均由江南漕運至京，也是不易得之物。

玉田碧粳米做成的飯，便是綠畦香稻粳米飯。有一次，管大廚房的柳家的，悄悄做了此飯送給寶玉房中的芳官吃。那是柳家的討好她，有求於她，平時芳官哪能吃得到？這種米在賈府自然也是專人專供、配給供應的。柳家的用來行賄的碧粳米，想必是她利用手中權力，剋扣斤兩貪污得來。

那麽，賈府裡下人丫環吃的是什麽米呢？是否也要分等級各吃各的米？書中有一處描寫，露其端倪。

第75回，寫中秋夜宴過後，賈母吃飯，尤氏過來作陪。賈母吃過對尤氏道：「我吃了，你就來吃了罷。」然而多數人都已吃過，只剩下尤氏與幾個大小丫頭尚未用飯，賈母便偶爾破一次規矩，讓尤氏吃自己的飯。當賈母看見「伺候添飯的人手內捧著一碗下人的飯，尤氏吃的仍是白粳米飯」時，便問：「『你怎麽昏了！盛這個飯來給你奶奶？』那人道：『老太太的飯吃完了。今日添了一位姑娘，所以短了些。』鴛鴦道：『既這樣，就去把三姑娘的飯拿來添上也一樣，就這樣笨。』尤氏笑道：『我這個就夠了，也不用取去。』鴛鴦道：『你夠了，我不會吃的。』地下的媳婦們聽說，方忙著取去了。」

★每頓煮多少 按照定量

尤氏老實巴交，在賈母面前更不敢擺譜搭架子，她對吃什麽米，比較隨和。此處可看出，鴛鴦不僅處處順著老太太的心意行事，她也是不吃白粳米這下人用米的。

賈府各色人等，等級不同，食用與等級相對應的米。老太太級別最高，吃的米最高級，尤氏來伺候，老太太留她吃飯，當然就要按老太太的例來。然而，御田胭脂米太珍貴，每頓煮多少米，是按照定量（毋寧說是老太太的食量）嚴格控制，「計畫供應」的。因為「添了一位姑娘」，「計畫」有變，煮的飯就不夠吃，所以尤氏偶來一趟，也無福氣消受。三姑娘探春和寶黛釵等人同級別，吃相同等級的米，鴛鴦先是想將就一下，用三姑娘的飯來應付尤氏，當也不算辱沒了尤氏的身分。

下人、丫環吃的是檔次比較低的米，白粳米就是典型的下人用米。然而比起賈府外的平民人家，或者鄉下的劉姥姥們，天天能吃上白粳米，應是滿不錯的生活了。

★下人和丫頭 吃大鍋飯

賈府的大廚房裡，想必各種等級和用途的米，是分門別類標上記號整齊置放在不同的盛器內，（類似於中藥房放藥的櫃子或抽屜）且須用十分精確的衡器來量米。不能這頓多煮些，下頓又少煮，由著性子來。更不能把各類人吃的米搞混了。一旦搞混搞亂，「亂成一鍋粥」，那還了得！廚房總管或大廚子嚴重失職，該捲鋪蓋走人了。

還有，煮飯的鍋，必有大小鍋之分。主子人少，用小鍋；下人人多，用大鍋。顯然，白粳米煮的是大鍋飯。我們現在常把某種現象形容成「吃大鍋飯」，其實，在賈府裡面，這「大鍋飯」並不是那麽好吃的。

平兒是賈府的「四大丫頭」之一，實際上的賈府行政副主管，算是比較體面之人，但她也享用不到太太姑娘吃的米。她也吃「大鍋飯」。（爭取吃上「小鍋飯」，是賈府裡丫環們的奮鬥目標）有一次鳳姐高興，對平兒說：「過來坐下，橫豎沒人來，咱們一處吃飯是正經。」豐兒等小丫頭放了炕桌，「鳳姐只吃燕窩粥，兩碟子精緻小菜。豐兒便將平兒的四樣分例菜端至桌上，與平兒盛了飯來（注意，不是鳳姐的粥，而是飯。此處的「飯」，當也是拿平兒的標準用米所煮），平兒屈一膝於炕沿之上，半身猶立於炕下，陪著鳳姐吃了飯，服侍漱盥。」

平兒的戰兢之態可見一斑，賈府的規矩等級之嚴也可見一斑。套一句杜詩：稻米流脂粟米白，賈府倉廩見世態。