我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

每周一書／「走路」 龍應台談「獨處的實踐」

每周一書

「走路：獨處的實踐」是作家龍應台首部圖文作品，書中提出30個實踐獨處的方式，寫下40篇實踐獨處的經驗，更首次包辦文圖創作，電腦繪製18幅畫作。

龍應台2012-14年為台灣首任文化部長，2015年為香港大學「孔梁巧玲傑出人文學者」。她在2017年移居台灣屏東潮州鎮，開始鄉居，行走於鳳梨田、香蕉園、大山大海之間，與果農、漁民、獵人、原住民為伍。2021年開始在太平洋畔、台東都蘭山中生活。

龍應台曾在新書發表會上提及時代的本質結構已經不同，獨處需要重新定義，她認為，獨處是心靈的主動追求，透過走路，能讓自己從網路的綑綁中脫身，讓身體與心靈單獨而完整地相對。

龍應台說，一般人對獨處的印象是離群索居的獨自面壁，但在科技網絡發達的現代，即使單獨在一個房間內，心神卻掛在網路上，那不叫獨處，好比她過去看一本書可以從第1頁看到第800頁，現在完全沒辦法。「現代人做不到獨處，只要有手機，永遠在紅塵滾滾之中，永遠都在跟別人說話。」

當她意識到所有人都被網路綁架，網路上資訊流於碎片化，龍應台產生了很大的危機感，她說，走路可以讓自己從網路綑綁中脫身，跟平常黏著的環境拉出距離，「我救不了全世界，我得先救我自己。」

有人誤以為這本書是心靈雞湯，充滿禪風。龍應台卻顛覆了獨處的想像，她的獨處，是以走路作為行為實踐。龍應台提及，書裡有許多對話，走路、跟人互動，都能讓自我變小，是隨心所欲的境界，也是自由的實踐。

即將過70歲生日的她，期許每年至少「做一件超過的事」。龍應台說，60歲的她當文化部長，65歲爬北大武山，近70歲嘗試用電腦繪圖搭配文章，今年也重新練習桌球，並打算為了參加兒子安德烈在7月舉行的婚禮，開始學跳舞。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263、718-445-2661）

原住民 手機 香港

上一則

大仁說財經／首富買推特 平台恐質變

下一則

醫藥短波／非激素男性避孕藥 即將問世

延伸閱讀

台灣「美式餐飲教父」孫大強 且書且畫 荒遊一生

台灣「美式餐飲教父」孫大強 且書且畫 荒遊一生
白冰冰在抖音暴紅 被大陸網友封為台灣第一歌姬

白冰冰在抖音暴紅 被大陸網友封為台灣第一歌姬
誰是台灣第一歌姬？中國網友激推她「全台最妖嬈」

誰是台灣第一歌姬？中國網友激推她「全台最妖嬈」
新聞評論／蔣萬安想得分 綠與深藍都是難題

新聞評論／蔣萬安想得分 綠與深藍都是難題

熱門新聞

周看擁有派駐北京、上海的多年採訪經驗，成為2022年出任紐約時報總編輯的良好準備。(美聯社)

人物／周看 從駐華記者到紐時總編

2022-05-01 14:38
斯里蘭卡物價飆升，人民只得上街抗議。（歐新社）

大仁說財經／物價飆升 政治風暴蠢動

2022-05-01 02:06

地產迷思／屋旁埋地下油桶 買家卻步

2022-05-01 02:04
迷迭香馬鈴薯

料理功夫／大人小孩都愛 馬鈴薯3吃

2022-05-01 02:15
喪偶後火速再婚並不違反法律，但挑戰華人傳統的道德觀，引來非議。（Getty Images）

封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？

2022-04-24 02:45

醫藥／他罹罕見硬化症 嘴鼻變小面無表情 還可能肺衰竭

2022-05-01 04:09

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男