星座／5月1日至5月7日 巨蟹動口生財 摩羯遊刃有餘

5月1日至5月7日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數 ：★★★☆☆

這周你會感受到較大的生活壓力。別什麼困難都試圖自己一個人去扛，要相信戀人、家人、朋友能給你提供支撐，讓你應對麻煩時變得輕鬆簡單。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

公事與私事結伴來襲，令你本周忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

小人星座：摩羯座

雙子座

總運指數：★☆☆☆☆

在衰運罩頂之下，本周你做什麼都會感到舉步維艱。你所面對的事情，很多不是你善於處理的，只有付出雙倍或者更多的努力，才能夠將其做好。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

靠口才制勝的一周，甜言蜜語不會讓人感到肉麻，反而能增進兩人的感情；公司會議多發表自己的意見，上司會對你刮目相看；財富方面可以靠動口生財。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

良好的表達力為你本周的運勢加分不少，在與人交流時可以好好發揮。只管將自己的想法和觀念說出來，你的聽眾會被你所說的深深打動。

幸運色彩：深海藍

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★★★☆

本周試著做一個不一樣的自己，放縱心靈，與人相處你會感到輕鬆自如，還能在交談中獲得一些有用的訊息。切勿勉強自己做不喜歡的事情。

幸運色彩：日光黃

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

浮躁的情緒正侵襲你的靈魂，導致你無法用安定的心情去處理任何事情。與其硬碰硬勉強自己去應對那些頭疼的問題，不如抽出些時間去放鬆自己的心靈。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

馬馬虎虎無所謂的態度，讓你很難真正做好一件事。那些看似完成的事，實際留下了許多漏洞。若一開始沒做好，後期修補漏洞會是個龐大的工程。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★★★

被熱情充斥的一周，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

自我解壓能力極強的一周，在任何領域你都能感到輕鬆自如，可以隨心所欲的去做任何事，收穫將比平時多很多。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

本周運勢還算不錯，沒有什麼事值得你發牢騷的，一些小煩惱你大可不必去在意。反而會遇上一些好事情，值得你約朋友或戀人去慶祝一番。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

好運不只是在後面推著你前進，更為你帶來動力與希望，成為你通往成功的階梯。倘若得過且過的話你只會迷失方向，美好的一周也將因此而荒廢。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

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