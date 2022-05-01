旅遊／蘇格蘭古城尋幽 遙想中世紀風情

作者先生與吹風笛的老人合影與界石前。（圖均為作者提供）

英國多雨，郊野翠綠如茵。英國多丘陵，公路在山間隨坡起伏，兩旁芳草接天，山坡上到處可見點點白色，那是可愛的綿羊在吃草。過了一山又一山，纜車開始隨坡上山，老遠看到山丘頂上蘇格蘭的藍底白條交叉國旗，邊界到了。山頂上滿山遍野的野花，黃白豔紫，搖曳生姿，邊界是這一帶的最高點，遠處的山巒一重重地在山坡下交錯，兩國交界處的風光竟是這般明媚旖旎。山頂上有塊巨石，一面刻著蘇格蘭，一面刻著英格蘭，過了這塊石頭就是蘇格蘭了。巨石邊有一位穿著蘇格蘭百褶裙的老先生在吹風笛，他說每天都在這裡吹風笛，守護著蘇格蘭；既愛國又賣藝，有感於他的熱情，我們紛紛解囊。

美麗的英蘇邊境。（圖均為作者提供）

與英格蘭相比，蘇格蘭地廣人稀，邊界一帶連牧場也無；曠野無人，野草比英格蘭更嫩綠，一路上看到的湖泊河流也比較乾淨沒有汙染。蘇格蘭的自然風光比英格蘭更自然、更美。

傑德堡 小城尋古堡遺韻

翻過山不久，很快來到第一座邊境 小城傑德堡（Jedburgh）。一路上導遊向我們解說傑德堡的歷史，別看小城荒僻，卻是座歷史名城。真是「山不在高、有仙則名」，城不在大，有故事就值得一看。

遊覽車停在一條小溪旁，原來這條河就是傑德河，河對岸巍然立著有名的「傑德修道院」。小溪旁一片翠綠的草地上點綴著白色的野花，溪水清澈見底。廢棄的修道院臨水而立，原來應該是很壯觀的一座修道院，是什麼原因不見了屋頂，只剩下空架子？

傑德修道院。（圖均為作者提供）

停車場旁有一家很小的咖啡 禮品店，店旁有公共廁所，感覺是中世紀留下來的荒郊野店。我彷彿看見當年馬車載著遠道而來的旅客，在這裡休憩喝茶吃乾糧。我排隊買了一杯咖啡，蘇格蘭的6月下旬，氣溫只有攝氏16、17度，在這樣的場景、這樣的天氣，喝杯熱咖啡，聽導遊細說古今，特別能感受古往今來的時空變化。

傑德堡只有4000多居民，這樣的一座小城市，實在不熱鬧。但在1000多年前，這裡是皇家 重鎮，9世紀時林迪斯法恩（Lindisfarne）的主教看中此地，開始興建教堂；12世紀初，蘇格蘭王大衛一世下令修建修道院，自1118年開工直至1147年才完成。大衛一世並在附近修建傑德城堡做為皇家行宮。1285年，蘇格蘭王亞歷山大三世在傑德修道院迎娶法國德魯侯爵之女。

1566年，蘇格蘭瑪麗女王在修道院不遠處建了座房子，在此做過短暫的停留。女王因為政治上的因素，重新回到愛丁堡，她雖然不曾久留，卻為城裡留下了另一座皇家別院，如今這座女王住宅已改為博物館。傑德堡歷來受皇家青睞，可見古時的地位是多麼重要。

修道院 宗教改革後破敗

當年傑德堡修道院的院長地位非常崇高，甚至應邀出席蘇格蘭國會會議並參與修憲。傑德堡位於直通首都愛丁堡的大路上，只要傑德堡守住，愛丁堡便可安然無恙。中世紀時，蘇格蘭邊境常與英格蘭發生戰爭，修道院數度在戰火中損毀，國王都下令重修。直到1560發生宗教改革，修道院不再維修，院中修士亦慢慢遣散，到了19世紀末成為廢墟。直到20世紀初，英國才又重視這座修道院，列入歷史古蹟，由蘇格蘭歷史環保局維護管理。

如今的蘇格蘭信奉改革後的基督教，以長老會為主，教堂不像中世紀時那麼龐大，規模都很小，不再有修士居住，純粹做禮拜為主。修道院的對街就蓋起了一座新的長老會教堂，取代舊教堂的功能。

傑德堡的新教教堂。（圖均為作者提供）

英格蘭與蘇格蘭成為聯合王國後，國王日理萬機，忙著往倫敦跑。從此兩國不必打仗，再也沒有國王重視這座小城。小城失去繁榮發展的動力，至今還保持著古樸的樣貌。修道院只餘一座空殼子，伴著流不斷的河水，留與後人說興亡。

梅爾羅絲 老城注入新氣象

從傑德堡往愛丁堡的途中，另有一座與傑德修道院相同命運的梅爾羅絲修道院。兩座城市在同一條道路上，相隔不到20公里。梅爾羅絲人口不到2000，小小的城市僅幾條街，商業街的盡頭幾乎就是荒郊野外，公路旁的草原一直延伸到遠處的山腳下。草原上開滿黃花，青山下綠樹叢中掩映著古老的修道院廢墟，遠遠望去恍若幽靈古堡，引人無限遐思。這裡風景很美，天上雖多雲，厚厚的雲層中間或露出藍天，陽光透過照得大地格外溫柔。

梅爾羅絲小鎮。（圖均為作者提供）

梅爾羅絲修道院與傑德修道院幾乎是同一時期興建，同樣是林迪斯法恩主教選擇的地點，也同樣是大衛一世下令修建。不過，梅爾羅絲修道院比傑德修道院歷史更久，規模更大，它是蘇格蘭第一座天主教修道院，並扮演著蘇格蘭天主教的領導地位，全盛時期院中有100位修士。擔任修道院院長的都是王公貴族，最後一任院長是蘇格蘭王詹姆士五世的私生子。此外，亞歷山大二世等多位國王皆埋骨於此。

梅爾羅絲修道院。（圖均為作者提供）

現在的修道院雖然破敗不堪，仍能很明顯看出哥德式建築物的原型。如果不是在戰火中燒毀，原來的窗戶應是美麗的彩繪花窗，宏偉的大門及每座哥德式的尖塔都有精美的雕飾。修道院曾幾度毀於戰火，幾度重修，直到宗教改革到來便不再修護；國王下令遣散了所有的修士，任由修道院荒廢。如今的修道院也被列入蘇格蘭的歷史古蹟，受到了官方的保護。

英蘇邊境一帶原來共有四座因宗教改革而廢棄的修道院。另兩座分別是在梅爾羅絲以南數里外的Dryburgh修道院，及以東的Kelso修道院。四所修道院在同一時期先後興建，如今同列古蹟。誰能想到因為君王的信仰改變，所有的修士修道院都要遭殃，不過中國古代也曾因君王的信仰關係，曾經數度滅佛。如今蘇格蘭極力保護這些修道院，似乎要從廢墟中讓人了解宗教自由的重要。

由於梅爾羅絲修道院是古修道院中最有名的一座，來此遊覽的觀光客較多。鎮上有幾家特色餐廳，找家小店吃客三明治，喝杯用蘇格蘭威士忌調的咖啡，也頗能捕捉蘇格蘭中世紀的風情。鎮上有座美麗的Harmony花園，花園裡遍植奇花異草，奼紫嫣紅、花團錦簇映著遠處的青山。

Harmony花園一角。（圖均為作者提供）

在園中賞花，只覺天地是這般美好，渾然忘我，歷史的沉重及千年來的變遷到此也隨風而去了。走出花園，面對的又是那一片綠草黃花，遠山白雲，梅爾羅絲竟是一片新氣象。

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