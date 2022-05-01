料理功夫／美味佐飯快炒2道

回鍋肉

回鍋肉是川菜中的代表菜餚之一，口味鹹香鮮辣，口感肥而不膩，視覺上色澤紅亮又帶點琥珀色，引人食慾大開，是絕佳的佐飯聖品。

回鍋肉

材料：

五花肉1磅、辣豆瓣醬1大匙、甜麵醬1/2大匙、蔥2根、辣椒1條、蒜頭3瓣、小型青椒、紅椒和黃椒各1顆、米酒2大匙、糖1/2大匙、辣油和麻油各少量。

作法：

1.五花肉水煮熟或蒸熟去除多餘的油脂和血渣，取出沖淨拭乾，待不燙手時切薄片；蔥切段，蔥白與蔥綠分開；辣椒切斜片；蒜頭切片；三色椒逐一切開後去蒂頭和籽，再切片。

2.炒鍋淋入少量的油加熱，加入五花肉以中大火炒至微黃，出鍋備用。

3.以鍋底油炒香辣豆瓣醬、甜麵醬、蔥白段、辣椒和蒜。

4.加入三色椒拌炒一會。

5.將五花肉片回鍋，加入米酒、糖和辣油翻炒均勻，再淋入麻油略微翻炒，熄火。

6.趁鍋熱拌入蔥綠段，香味四溢的回鍋肉即完成。

小叮嚀：

1.煮熟的五花肉切薄片，完成後的口感會較軟嫩。

2.經煮後的五花肉已去除大半的油脂，因此步驟2只需淋入少量的炒菜油。

3.若怕醬料產生油爆現象，可於步驟3將爐火轉為較小火，加入甜椒後產生散熱效果，再將爐火轉為較大火。辣豆瓣醬和甜麵醬先炒過更能釋放出獨特香味。

4.以高麗菜取代甜椒亦是好組合，不妨試試。

芹菜炒甜不辣

芹菜炒甜不辣

此道菜製作上很方便、快速，也是很適合做為便當菜的美味快炒。

材料：

辣椒1條、蒜頭3瓣、甜不辣200公克、胡蘿蔔60公克、生抽1/2大匙、芹菜1把、鹽適量、鰹魚粉少許。

作法：

1.將辣椒切斜片；蒜頭切片；甜不辣切條狀；胡蘿蔔削皮後刨絲或切絲；芹菜切段。

2.炒鍋淋入適量的油加熱，加入辣椒片和蒜片大火略炒。

3.加入甜不辣和胡蘿蔔絲，再淋入生抽炒一會。

4.最後加入芹菜、鹽與鰹魚粉炒至芹菜微微軟 嫩。

小叮嚀：

芹菜可以是西芹或唐芹，若選用西芹，可將其切成與唐芹一般粗細的條狀。

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