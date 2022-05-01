我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

料理功夫／美味佐飯快炒2道

劉若華
回鍋肉
回鍋肉

回鍋肉是川菜中的代表菜餚之一，口味鹹香鮮辣，口感肥而不膩，視覺上色澤紅亮又帶點琥珀色，引人食慾大開，是絕佳的佐飯聖品。

回鍋肉

材料：

五花肉1磅、辣豆瓣醬1大匙、甜麵醬1/2大匙、蔥2根、辣椒1條、蒜頭3瓣、小型青椒、紅椒和黃椒各1顆、米酒2大匙、糖1/2大匙、辣油和麻油各少量。

作法：

1.五花肉水煮熟或蒸熟去除多餘的油脂和血渣，取出沖淨拭乾，待不燙手時切薄片；蔥切段，蔥白與蔥綠分開；辣椒切斜片；蒜頭切片；三色椒逐一切開後去蒂頭和籽，再切片。

2.炒鍋淋入少量的油加熱，加入五花肉以中大火炒至微黃，出鍋備用。

3.以鍋底油炒香辣豆瓣醬、甜麵醬、蔥白段、辣椒和蒜。

4.加入三色椒拌炒一會。

5.將五花肉片回鍋，加入米酒、糖和辣油翻炒均勻，再淋入麻油略微翻炒，熄火。

6.趁鍋熱拌入蔥綠段，香味四溢的回鍋肉即完成。

小叮嚀：

1.煮熟的五花肉切薄片，完成後的口感會較軟嫩。

2.經煮後的五花肉已去除大半的油脂，因此步驟2只需淋入少量的炒菜油。

3.若怕醬料產生油爆現象，可於步驟3將爐火轉為較小火，加入甜椒後產生散熱效果，再將爐火轉為較大火。辣豆瓣醬和甜麵醬先炒過更能釋放出獨特香味。

4.以高麗菜取代甜椒亦是好組合，不妨試試。

芹菜炒甜不辣

芹菜炒甜不辣
芹菜炒甜不辣

此道菜製作上很方便、快速，也是很適合做為便當菜的美味快炒。

材料：

辣椒1條、蒜頭3瓣、甜不辣200公克、胡蘿蔔60公克、生抽1/2大匙、芹菜1把、鹽適量、鰹魚粉少許。

作法：

1.將辣椒切斜片；蒜頭切片；甜不辣切條狀；胡蘿蔔削皮後刨絲或切絲；芹菜切段。

2.炒鍋淋入適量的油加熱，加入辣椒片和蒜片大火略炒。

3.加入甜不辣和胡蘿蔔絲，再淋入生抽炒一會。

4.最後加入芹菜、鹽與鰹魚粉炒至芹菜微微軟嫩。

小叮嚀：

芹菜可以是西芹或唐芹，若選用西芹，可將其切成與唐芹一般粗細的條狀。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

微軟

上一則

料理功夫／鹹蛋黃炒馬鈴薯絲

下一則

人物／周看 從駐華記者到紐時總編

延伸閱讀

客家梅乾菜4吃

客家梅乾菜4吃
初學太極拳

初學太極拳
假造新冠檢測被重罰 他MIT畢業 曾在中國學少林功夫

假造新冠檢測被重罰 他MIT畢業 曾在中國學少林功夫
料理功夫／肉絲炒粉條

料理功夫／肉絲炒粉條

熱門新聞

喪偶後火速再婚並不違反法律，但挑戰華人傳統的道德觀，引來非議。（Getty Images）

封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？

2022-04-24 02:45
許多華人忌諱談論死亡和遺產，沒有設立遺囑的意願。(Getty Images)

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

2022-04-24 13:45
伴侶去世後若能走出悲痛，也是對生者的一種保護機制。（Getty Images）

封面故事／灣區男我行我素 無懼非議？ 疑是「病態自戀」

2022-04-24 17:41
隨著對經濟衰退的擔憂愈來愈高，華爾街的「空」壓也愈來愈大。（歐新社）

大仁說財經／華爾街空頭部隊 為何蠢蠢欲動？

2022-04-24 02:16

移民／想出國玩 遞交移民申請後 旅遊簽證免延期 但是…

2022-04-24 19:05
《追風箏的孩子》電影版海報。

談藝／《追風箏的孩子》 悲戰火眾生

2022-04-24 02:08

超人氣

更多 >
谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會
路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決
「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主
疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元
疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅

疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅