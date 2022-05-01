我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

料理功夫／鹹蛋黃炒馬鈴薯絲

周靈
鹹蛋黃炒馬鈴薯絲
鹹蛋黃炒馬鈴薯絲

鹹蛋黃的鹹香非常美味下飯，這次用它來炒馬鈴薯絲，是道簡單卻別具滋味的菜肴。

材料：

中型馬鈴薯2顆、鹹蛋黃3顆、鹽少許、胡椒粉少許、菜油酌量、青蔥2條。

作法：

1.馬鈴薯洗淨，刨絲或切成細絲，浸在水中以去掉多餘澱粉；換水加少許鹽再浸泡，最後倒掉水，取出瀝乾，以紙巾抹乾備用。

2.將鹹蛋黃以刀面壓扁，切成小粒。炒鍋淋油，拌炒鹹蛋黃，落少許胡椒粉去腥味。以鍋鏟將鹹蛋黃壓碎，拌炒至出泡沫，倒入馬鈴薯絲與鹹蛋黃炒勻，落下蔥段，再快炒兩、三下即可起鍋。是道易做但色香味俱全的下飯菜。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

食譜 世界日報

上一則

料理功夫／大人小孩都愛 馬鈴薯3吃

下一則

料理功夫／美味佐飯快炒2道

延伸閱讀

假造新冠檢測被重罰 他MIT畢業 曾在中國學少林功夫

假造新冠檢測被重罰 他MIT畢業 曾在中國學少林功夫
料理功夫／肉絲炒粉條

料理功夫／肉絲炒粉條
料理功夫／破殼小雞白煮蛋

料理功夫／破殼小雞白煮蛋
料理功夫／香菜豬肉水餃

料理功夫／香菜豬肉水餃

熱門新聞

喪偶後火速再婚並不違反法律，但挑戰華人傳統的道德觀，引來非議。（Getty Images）

封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？

2022-04-24 02:45
許多華人忌諱談論死亡和遺產，沒有設立遺囑的意願。(Getty Images)

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

2022-04-24 13:45
伴侶去世後若能走出悲痛，也是對生者的一種保護機制。（Getty Images）

封面故事／灣區男我行我素 無懼非議？ 疑是「病態自戀」

2022-04-24 17:41
隨著對經濟衰退的擔憂愈來愈高，華爾街的「空」壓也愈來愈大。（歐新社）

大仁說財經／華爾街空頭部隊 為何蠢蠢欲動？

2022-04-24 02:16

移民／想出國玩 遞交移民申請後 旅遊簽證免延期 但是…

2022-04-24 19:05
《追風箏的孩子》電影版海報。

談藝／《追風箏的孩子》 悲戰火眾生

2022-04-24 02:08

超人氣

更多 >
谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會
路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決
「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主
疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元
疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅

疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅