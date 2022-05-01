料理功夫／鹹蛋黃炒馬鈴薯絲

鹹蛋黃炒馬鈴薯絲

鹹蛋黃的鹹香非常美味下飯，這次用它來炒馬鈴薯絲，是道簡單卻別具滋味的菜肴。

材料：

中型馬鈴薯2顆、鹹蛋黃3顆、鹽少許、胡椒粉少許、菜油酌量、青蔥2條。

作法：

1.馬鈴薯洗淨，刨絲或切成細絲，浸在水中以去掉多餘澱粉；換水加少許鹽再浸泡，最後倒掉水，取出瀝乾，以紙巾抹乾備用。

2.將鹹蛋黃以刀面壓扁，切成小粒。炒鍋淋油，拌炒鹹蛋黃，落少許胡椒粉去腥味。以鍋鏟將鹹蛋黃壓碎，拌炒至出泡沫，倒入馬鈴薯絲與鹹蛋黃炒勻，落下蔥段，再快炒兩、三下即可起鍋。是道易做但色香味俱全的下飯菜。

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