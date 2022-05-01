料理功夫／大人小孩都愛 馬鈴薯3吃

迷迭香馬鈴薯

住在東北的堂姊說「馬鈴薯是他們的主要食物之一」，看著他們將豐收的馬鈴薯收到倉庫中，隨時是補充能量的食材。而曝曬在圍牆上頭的葉子，乾燥後則能做為柴火，方便日後大灶用來燒煮飯，真的一點都不浪費。

迷迭香馬鈴薯

材料：

馬鈴薯3顆、迷迭香2株（或是乾燥的）、綜合義式調味粉1匙（選用）、黑胡椒1匙、橄欖油2大匙、鹽巴適量、熱開水1鍋。

作法：

1.馬鈴薯洗淨去皮切塊備用。

2.將水燒開後放入馬鈴薯，煮開3分鐘後再濾去水分。此道手續能讓馬鈴薯之後放入烤箱較快熟透。

3.取一大盆，放入迷迭香、黑胡椒、橄欖油、鹽巴，倒入馬鈴薯攪拌調味。

4.烤箱預熱10分鐘，上下火調到356℉，烤盤鋪上麵包紙張，馬鈴薯平均鋪平在上面，烤20分鐘至表面微焦。如想吃更焦香，再多增加5分鐘左右即可（視每台烤箱調整）。

小叮嚀：

喜食蒜味的可以加入大蒜末，香酥脆口感大家都喜歡。

馬鈴薯、紅薯蒸（無油煙料理）

馬鈴薯、紅薯蒸

材料：

馬鈴薯、紅薯數顆。

作法：

1.把馬鈴薯、紅薯清洗好，去皮切大片備用。放入鍋中蒸熟，大約25分鐘就能端上餐桌。

鮭魚馬鈴薯（無油煙料理）

鮭魚馬鈴薯

材料：

馬鈴薯2顆、鮭魚1片約300克（鮭魚本身有油）、鹽巴適量（視個人口味調整）、新鮮百里香適量、檸檬汁些許。

作法：

1.馬鈴薯去皮切塊，鮭魚清洗好，抹上適量鹽巴跟百里香。

2.放入鍋中蒸熟約25分鐘左右。

3.蒸好拿出，鋪好馬鈴薯塊，接著用筷子夾碎鮭魚，鋪在馬鈴薯上頭，滴些檸檬汁即可享用。

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