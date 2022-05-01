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醫藥短波／帶狀皰疹是怎麼回事？要打疫苗嗎？

顏世蓮

在美國，大約三分之一的成年人，在一生中某個時候會染上帶狀皰疹。發病的時候，承受的疼痛是無可名狀的，所以又稱為百痛之王。

除了發病時引起的水泡、皮疹、寒戰和發燒等症狀；另外還有許多的患者即使在治療之後，仍會發展成長期慢性的的神經痛。

到底皰疹病毒是怎麼一回事呢？

原來幾乎每位孩童都得過的水痘病毒，在康復之後仍然會在病人體內潛伏，保持休眠狀態多年，然後會突然被激活而引發帶狀皰疹。因為症狀是沿著中樞神經分布所以形成繞身帶狀，病人的症狀會維持三到五周，服用抗皰疹藥物才會漸漸復原。

目前的帶狀皰疹疫苗是哪一種？

疾病防治中心推薦的疫苗是Shingrix，這是一種重組疫苗，包含水痘病毒的特定部分，比如說蛋白質、糖等，因此這種類型的疫苗會刺激身體產生非常強的免疫反應。只是因爲不是病毒的活成分，因此不論免疫系統較弱或長期健康不良的人都可以接種。

得過帶狀皰疹的人也需要打嗎？

水痘在人的一生中只會得過一次，但是帶狀皰疹卻有可能復發，所以疾病防治中心建議每個人都要接種疫苗。

帶狀皰疹的風險會隨著年齡增長而增加嗎？

一般來說帶狀皰疹在50歲之後最常見，但是以前患過水痘的話，可以出現在任何年齡的人身上。

接種帶狀皰疹疫苗有無注意事項？

Shingrix一共要打兩針，其中間隔二到六個月。 據研究報告說，四年之後效力仍然能夠保持在85%以上。

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