醫藥短波／記憶藥丸、聰明丸真的有效？

近年來，愈來愈多的健康人，也許因為生活方式的壓力，開始使用「記憶藥丸」。

根據加州 舊金山醫學院的調查，在美國和英國 有五分之一的名校大學生都服用聰明丸。目前幾乎在美國有30%，歐洲16%和英國23%的成年人每天使用記憶藥丸。美國食物藥品管制局認可的記憶藥丸，如ADDERLLA 和RITALIN都是在特定情況之下用藥才有益處。比如說對多動症或者認知能力較差的人，的確能夠增強認知能力和記憶力，但是健康人群使用聰明丸是否真的能夠更聰明呢？

對於市面上和網上銷售的不需要處方的各種聲稱可以增強記憶力和認知能力的產品，美國食物藥品管制局是不予評估的，那麼這些藥物的安全性如何呢？

美抽查12產品 皆無宣稱之功效

在2018年，美國對非法生產和銷售超過58種，聲稱可以預防、治療或治癒阿茲海默症的產品和膳食補充劑的公司發出了警告信，認為這些產品屬於無效、不安全而且會妨礙需要的人得到正確的診斷和適當的治療。

2020年，商店和網上類似的產品高達650種，而美國食物藥品管制局的研究員，隨意選了12種產品，發現大多數產品含有製造商未列出的其他不合法成分，或者是列出了研究人員無法分析檢測 到的有效成分，完全無法支持廠商宣稱的功效和安全性。