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普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

養生／肩頸痠痛、關節炎狂發作 運動可改善

黃妙雲

許多人居家辦公，長期久坐、姿勢不良、沒運動，因此肩頸痛、腰痛、甚至坐骨神經痛的人愈來愈多。

台灣復健醫學會理事、實康復健科診所資深顧問醫師毛琪瑛建議，不論是一般人或是長者、照顧者及長期復健的中風病人等，每天可以利用時間做「造橋」、「對坐手拉手」、「腳開合互動」三種輕運動，也請大家每坐半小時，就站起來動一動。

很多長者在家久坐不動看電視，造成退化性關節炎或大家熟知的骨刺急性發炎，居家上班的人也因久坐、姿勢不良導致肩頸痠痛，嚴重引起坐骨神經痛。毛琪瑛指出，根據疾病不同階段與症狀，一般應經過醫師檢視和診斷提供運動建議，但中風、神經疾患和長者透過簡易評估，依據功能分級，可以選擇適合的運動。

毛琪瑛也建議，在家工作者、長者、照顧者及長期復健中風病人等，可做一些訓練核心肌群、肌耐力及平衡的輕運動。經常腰痛的人，可以準備瑜伽墊或在硬一點的床上做「造橋」運動，有助穩定脊椎，舒緩腰椎疼痛。

在家也可和長輩一起「對坐手拉手」、「腳開合互動」，互動時可加入認知訓練，例如輪流說一個動物的名字，或簡單算術，透過與家人互動，提升長者復健的動機與意願。

防疫居家3運動

一、造橋運動

1.準備動作：平躺於瑜伽墊上，膝蓋呈現彎曲的狀態，腳掌平踏在瑜伽墊上，也可在雙腿之間夾一顆軟球。

2.骨盆後傾：尾椎略向上勾起，腹部內收，感覺後腰緊緊貼平於地面。

3.骨盆上抬：想像脊椎由下（腰椎）而上（胸椎），一節一節離開地面，長者可以直接抬起。

4.身體離地：將骨盆往上抬高，利用臀部及後腿力量撐起，將膝蓋至肩膀拉成一直線，並頂至最高，不能上抬為止，停留6秒。

5.放下骨盆：再想像脊椎由上（胸椎）而下（腰椎），一節一節放至地面。

6.此組動作重複3至5組。

訓練重點：肌力、核心、舒緩腰椎退化

二、對坐手拉手運動(划船動作)

1.兩人對坐，手肘伸直牽起雙手。接著右手拉左手推，順勢將軀幹轉向右邊，視線也看向右邊，停留10秒。再換左手拉右手推，將軀幹轉向左邊，視線看向左邊，停留10秒。

2.此組動作重複6至8組。

訓練重點：平衡、活動度、肌力、核心、協調性、認知

三、腳開合互動

1.兩人對坐，距離要可以碰觸到對方大腿內或外側，家屬雙腳在外，將長者兩腳包圍在內，請長者雙腳向外打開持續10秒，在此同時家屬雙腳向內用力不讓長者將腳打開。反之，兩人內外腳交替，反向使力。

2.此組動作重複6至8組。

訓練重點：平衡、肌力、核心、協調性、認知

兩人對坐一手拉一手推。（圖：資料夾文化提供）
兩人對坐一手拉一手推。（圖：資料夾文化提供）
利用臀部及後腿力量將骨盆抬高，將膝蓋至肩膀拉成一直線。（圖：資料夾文化提供）
利用臀部及後腿力量將骨盆抬高，將膝蓋至肩膀拉成一直線。（圖：資料夾文化提供）
平躺於瑜伽墊上，膝蓋彎曲，腳掌平踏在瑜伽墊上。（圖：資料夾文化提供）
平躺於瑜伽墊上，膝蓋彎曲，腳掌平踏在瑜伽墊上。（圖：資料夾文化提供）
兩人對坐，內側的大腿外撐，外側的大腿內夾。（圖：資料夾文化提供）
兩人對坐，內側的大腿外撐，外側的大腿內夾。（圖：資料夾文化提供）

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