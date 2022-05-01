稅務漫談／被撫養人身分被盜 快申請稅務保護

由於今年有數額頗豐的兒童抵退稅優惠，因此針對被撫養人的身分盜竊事件層出不窮。(Getty Images)

如今，電訊網路詐騙、個人信息洩露的事件等層出不窮，幾乎每個人都容易遭受身分盜用。由於今年有數額頗豐的兒童抵退稅優惠，因此針對被撫養人（dependent）的身分盜竊事件頻發，不少受害家庭在電子報稅 時稅表被拒（rejected），原因是其子女的稅號已被盜賊「徵用」。被拒後，受害家庭只能通過紙本報稅，並且申請對於身分的保護措施。

對於那些已經成為身分盜竊受害者或想要採取額外預防措施的納稅人，可以從國稅局 網站IRS .gov上的獲取IP PIN工具請求身分保護PIN，以阻止竊賊以他們的名義要求退稅補助。若有以下原因，納稅人應申請IP PIN：1.想通過IRS保護他們的社安號碼（SSN）或個人納稅人識別號碼（ITIN；2.想通過IRS保護其家屬的SSN或ITIN；3.認為自己的SSN、ITIN或個人信息因盜竊或欺詐行為而暴露；4.懷疑或確認身分盜竊的受害者。IP PIN是IRS分配給個人的六位數號碼，以防止有人在聯邦所得稅1040申報表中使用他們的SSN或ITIN。

IP PIN防盜 每年更新

納稅人可以在IRS.gov/getanippin完成徹底的身分驗證檢查。身分驗證完成後，將立即在線提供IP PIN，而且每年都會生成一個新的IP PIN以增加安全性。一旦個人註冊了IP PIN計畫，就不能退出。納稅人在報稅時必須附上此號碼，否則將自動被拒。該號碼每年都會更新，國稅局借此識別真正的納稅申報者。

如果IRS確定納稅人是與稅務相關的身分盜竊的受害者，IRS可能會自動分配IP PIN。納稅人會收到一份通知，確認與稅務相關的身分盜竊事件以及分配IP PIN用於未來的納稅申報表。納稅人將在每年1月初收到下一個申報季節的新IP PIN通知，或者他們必須透過IRS.gov檢索其IP PIN。

當有人使用納稅人被盜的SSN提交納稅申報表聲稱欺詐性退款時，就會發生與稅務相關的身分盜用。在絕大多數與稅務相關的身分盜竊案件中，國稅局會識別出可疑的納稅申報表並將可疑的納稅申報表拉出來進行審查。國稅局隨後會向納稅人發送一封信函，在納稅人回覆之前不會處理納稅申報表。

納稅人將收到以下三封信中的一封，要求他們核實身分：1.信件5071C要求他們使用在線工具來驗證他們的身分，並告訴IRS他們提交了有問題的報稅表。2.信件4883C要求納稅人致電IRS以驗證他們的身分，並告訴IRS他們已經提交了報稅表。3.對於那些曾是數據洩露受害者的人，他們可能會收到信件5747C，並被要求親自到納稅人援助中心核實他們的身分。如果納稅人收到任何這些信件，他們不需要提交身分盜竊宣誓書（表格14039）。相反，他們應該遵循信中的要求說明。

報稅異常 提高警覺

如果納稅人沒有收到國稅局的消息，但懷疑與稅務相關的身分盜竊，他們應該填寫並提交4039表格（身分盜竊宣誓書）。

可能與稅務相關的身分盜竊的跡象包括：

●納稅人無法通過電子方式提交納稅申報表，因為他們的社會安全號碼提交了重複的納稅申報表。檢查SSN中是否有錯誤，例如轉置號碼。

●納稅人不能電子報稅，因為有人人已在另一分報稅表中使用了被撫養人的SSN或ITIN。

●納稅人收到來自報稅軟件公司的通知，確認以他們的名義創建了一個在線帳戶，但他們並沒有。

●納稅人從他們的報稅軟件公司收到通知，他們現有的在線帳戶在他們不知情情況下被侵入或禁用。

●納稅人收到IRS通知，通知他們額外欠稅；或他們的退稅被抵消了應付餘額；或者在沒有任何收入的情況下對他們採取了收款行動。

●國稅局向納稅人發出通知，說明沒有工作的納稅人從「雇主」那裡獲得了工資或其他收入。

●納稅人被分配了一個雇主識別號碼(EIN)，但是他們並沒有申請EIN。

（作者為註冊會計師）