地產迷思／屋旁埋地下油桶 買家卻步

余思華接完一通賣方地產經紀連小姐打來的電話，深深地嘆了一口氣，她完全不知道事情的真相是什麼。

電話的另外一方告訴她25 Times Avenue, East Meadows, New York ( 東方草原時代大道25號，以下稱「時代房屋」)的房屋地下的儲油庫是整個社區開發的時候開發商沒有處理的油桶，現在的買主不知道這個油桶的原委，不肯給余思華任何保證。

這是連小姐給她的第五個解釋。前四個解釋分別是「這是隔壁鄰居用來給他們的游泳池的水加熱的油桶，隔壁鄰居後來廢棄不用」、「這是前屋主所用的油桶，前屋主賣給現任屋主的時候已經依照鎮的規定把油桶處理掉了」、「我想油桶已經不存在了，您要是挖下去，可能找不到油桶」，第四個說法更離譜，甚至連解釋都不是：「地底下的東西沒有人看得到，沒有必要去管他」。

從2022年2月底開始，余思華便在皇后區 以及長島 找房屋購買，作為她一家五口的住宅。過去20年來她為了孩子的教育從皇后區搬到長島的Lawrence (勞倫斯)。勞倫斯在紐約牙買加灣甘迺迪機場控制台的對面，當風往一定的方向吹的時候，所有在甘迺迪機場降落的飛機都要排隊從她房屋的屋頂上低空掠過才能降落。當飛機掠過她的房屋上方時，巨大的飛機陰影能遮蓋住整棟房屋的屋頂，余思華站在院子裡甚至覺得她可以用彈弓把石頭打到飛機的肚子。剛搬去的時候，不習慣飛機的聲音，半夜飛機低空掠過時，她都會夢到自己在戰場上被戰鬥機俯衝掃射，偶爾還會驚醒，時間一久便習以為常。

風災淹水 決定換屋

勞倫斯靠海，其中一個小島上住著47戶人家，余思華家的後院便是牙買加灣。如果她要吃螃蟹，只要晚上放點雞骨頭在捕捉螃蟹的籠子裡面，把籠子放到牙買加灣，第二天把籠子拉起來便可以在裡面發現一打左右的螃蟹。落潮的時候，她會帶著她的3個孩子到沙灘上挖掘海蛤。海灘裡的海蛤非常多，不到20分鐘，他們便可以收穫滿滿一水桶。住在勞倫斯的生活給了余思華很多美好的回憶。只是好景不長，一年半之後Hurricane Sandy（珊迪颶風）來襲，她的住家被淹，水深4’8”，把她的家當全部淹壞，只好放棄勞倫斯的家，另覓住處。

之後她搬到Great Neck (大頸)好讓她的子女到大頸南區中學就學。時光匆匆，一晃8載便過去了。余思華的三位子女都中學畢業了，上大學的上大學，做事的做事，余思華便想搬離房租昂貴的大頸市到更適合她需要的地方買房子。

剛開始她在皇后區、Hempstead （亨普斯特德）、Garden City （花園市）、New Hyde Park (新海德公園)、Floral Park (花公園)等地區找房屋。

令她沮喪的是，狀況還可以的房屋房價都在70萬以上，她負擔不起，而且市場上的買主搶房搶得很厲害，標價70萬的房屋往往被買主哄抬到80多萬。於是余思華的目標便轉移到離紐約市較遠的長島，經過3個星期努力地看過五、六十棟房屋後，她看上Hicksville（希克斯維爾）和Levittown（萊維敦）兩個地區的幾棟房屋，要價都在55-70萬之間，余思華還可以負擔，時代房屋是其中之一。

屋主要價63萬，余思華給屋主還價到60萬。屋主接受了，余思華於是聘請了一位驗屋師來驗屋。除了一些房屋老舊的問題之外，驗屋師查出在地界線上有兩根被剪掉油管伸出地面；他懷疑油管下面有油桶，便囑咐余思華要確定屋主已經合法把地下油桶處理掉。這棟房屋的暖氣是燒油的，燃油儲放在一個地上的油桶。驗屋師懷疑這棟房屋剛建好的時候，燃油桶埋在地下，後來屋主裝了一個地上油桶，便遺棄地下油桶，但是被剪斷的兩根輸油管還留在地面上。驗屋師提醒余思華一定要拿到地下油桶合法處理的檔案，否則，之後余思華要自己去處理地下油桶的問題，那會是一件很頭痛的事。

迴避真相 恐藏禍心

余思華的律師陳律師接到屋主的律師送來的契約之後，在契約上要求屋主保證地下油桶已經合法處理完畢，賣主律師拒絕做任何保證。余思華便聯絡連小姐，向她要地下油桶合法處理的文件。沒想到連小姐推三阻四，不但拿不出任何文件，還不給余思華屋主的同意書，讓余思華到房屋局去調文件。當連小姐告訴余思華油桶是鄰居以前使用的油桶時，余思華表示要拜訪鄰居，向他們求證地下油桶的事。

賣方的經紀立刻阻止余思華，說賣方不願意為了她自己的事麻煩鄰居。最後，余思華找了一間專門處理地下油桶的公司去檢查地下油桶，賣主也不肯讓這間公司檢查。至此余思華已經確定賣主完全不願意她知道地下油桶的真相，她實在不敢買一棟有地下油桶問題的房屋。

陳律師從來沒有處理過住家的地下油桶問題，但是他處理過加油站地下油桶漏油的案件。他告訴余思華，他的客人在法拉盛經營一家只有四個加油龍頭的小加油站，為了處理漏油事故花了150萬。余思華一聽，被龐大的費用給嚇住，徹底打消購買時代房屋的念頭，便通知連小姐，她不買了。

兩個月後余思華路過時代房屋，發現「For Sale」(待售) 的牌子還掛在那裡。

本案啟示：

1. 希克斯維爾和樂維兩鎮大部分的房屋都是在第二次世界大戰之後建給退伍軍人住的。那時候的油桶都是放在地下。後來的屋主為了避免地下油桶漏油，在地上放置一個新油桶，把舊油桶廢棄掉。至今兩個鎮絕大部分的房屋還是用地上油桶來儲存燃油。

2. 根據紐約州 的法律規定，地下油桶廢棄的時候，必須向房屋局報備，把儲油抽出來，把砂填進空桶裡，再請房屋局的人來檢查，房屋局檢查通過之後才算是合法處理了地下油桶。

3. 根據紐約州絕大部分的建築法規，油桶必須離土地邊界至少5英尺。時代房屋的地下油桶就在邊界線上，顯然不合法。

4. 本文情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。