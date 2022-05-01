醫藥／泛視神經脊髓炎 好發於40歲女性

50多歲的謝小姐罹患泛視神經脊髓炎，頻頻嘔吐。（圖：台灣神經免疫疾病協會提供）

一直打嗝、惡心、想吐，一般人以為是腸胃問題，但若出現視力模糊，恐罹患「泛視神經脊髓炎」。

50多歲的謝小姐，某天突然不停打嗝、嘔吐、手腳僵硬、麻痹，急診就醫檢查返家後，右眼視線開始模糊又疼痛，還突然看不到，左手也舉不起來，走路搖搖晃晃。

當時她輾轉求診多科近三個月，始終找不出病因，直到轉診至神經內科檢查，才終於確診，她是得了「泛視神經脊髓炎」。

泛視神經脊髓炎（NMOSD）是一種中樞神經系統的自體免疫疾病，免疫系統因不明原因失調，導致原先應作為防護的免疫抗體，反而攻擊體內正常細胞，造成視神經、脊髓或腦部發炎。

台灣神經免疫醫學 會理事長羅榮昇指出，泛視神經脊髓炎好發於40歲左右的女性，且近年確診人數逐年增加，主要影響視神經、脊髓及大腦。因症狀易與「中風 」混淆，若年輕女性突然手腳無力，卻無中風危險因子，如三高 、50歲以上，罹患泛視神經脊髓炎的機率相當高。

羅榮昇建議，當出現視力喪失、暈眩、嘔吐、頻繁打嗝、呼吸困難等；四肢無力，下肢比上肢無力，嚴重無法行走，須坐輪椅；大小便失禁、自律神經異常等症狀，建議及早就醫檢查及治療。

成大醫學院附設醫院神經科主治醫師孫苑庭指出，由於泛視神經脊髓炎無法治癒，一旦確診，經長期治療可預防復發。近年已有新型生物製劑藥物，每月進行皮下注射用藥，可避免症狀復發。