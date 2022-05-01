娛樂／「犬山記」珍康萍奧斯卡封神 全球女導演崛起挖掘人性

珍康萍憑著「犬山記」獲得奧斯卡最佳導演，她過去曾以「鋼琴師和她的情人」獲得提名。（路透）

第94屆奧斯卡最佳導演 頒給「犬山記」（The Power of the Dog）女導演珍康萍（Jane Campion），而珍康萍早在第66屆奧斯卡就以「鋼琴師和她的情人」（The Piano）獲得最佳導演提名。有人說2021年是女導演的崛起年。從獎項上說，女導演在2021年創造不少紀錄。此外，這一年也有很多引發討論的華語女導演，都在用不同風格的作品發聲並收穫好評。

她們的鏡頭／穩重又細膩直擊人心

從威尼斯影展最佳導演銀獅獎、金球獎三項大獎再到奧斯卡，珍康萍憑藉「犬山記」已經拿獎到手軟，在她穩重與細膩並存的鏡頭裡，班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）這個眾多女性觀眾心目中的最悶騷男人演活外表強硬幹練但內心脆弱的西部牛仔。

班奈狄克康柏拜區（右）在「犬山記」中，演活外表強硬幹練但內心脆弱的西部牛仔。（取材自IMDb）

珍康萍的「犬山記」改編自托馬斯薩維奇1967年的同名小說。（取材自IMDb）

在「犬山記」中，女導演鏡頭裡的男性世界表面看似風平浪靜，其實暗流洶湧，將男性野性與脆弱的兩面釋放得張力十足，真實的人性在光與影中不斷放大、發酵。很多人誤以為女導演的作品題材只限於愛情、家庭這些傳統情感領域，但只要給予她們機會，她們就會在作品中精準捕捉到人性的本質和社會對性別背後的「誤判」。

拍攝社會陰暗面或邊緣人物的故事，女導演有時或許更有優勢。台灣導演柯貞年拍攝「無聲」前，與很多相關家庭進行過溝通，她自己也曾是校園霸凌的受害者，在一個採訪中她表示，「可能是因為小時候曾有被霸凌的經驗，而在這個過程中，讓我感受到很多很奇妙的情境，包含所謂的權力不對等」，這些東西都被她展示在創作中。

「鈦」導演茱莉亞迪古何諾曾表示，自己是一名恐怖片迷，在六歲時就在電視上看「德州電鋸殺人狂」。（歐新社）

「鈦」（Titane）導演茱莉亞迪古何諾（Julia Ducournau）曾表示，自己是一名堅定的恐怖片迷，在六歲時就在電視上看「德州電鋸殺人狂」（The Texas Chain Saw Massacre），「當我看到它時，我其實沒有什麼特殊感覺，當時它並沒有給我帶來所謂的心靈創傷。」她對女性恐怖題材的著迷以及曾經做過的噩夢催生了「鈦」。華語導演邵藝輝也曾提到，「小學快畢業的時候，我開始喜歡上了電影 ，最初是看恐怖片。」

她們的視角／觸及男導演未知之地

席安海德執導的「樂動心旋律」（CODA），翻拍自法國電影「貝禮一家」（La Famille Belier），她堅持所有聾人角色都由聾人演員出演，並在幾位顧問的幫助下，讓電影的各處細節都挑不出毛病，細節甚至可以精確到聾人家庭的家具擺放，想讓電影成為一般人與聾人之間溝通的橋梁。

黎巴嫩裔法國女編劇、導演奧黛莉狄旺（Audrey Diwan）看了女作家安妮艾諾（Annie Ernaux）於2000年出版的半自傳體小說 ，並改編成電影「發生」（Happening），講述1960年代法國墮胎合法化之前非法墮胎的故事。

奧黛莉狄旺曾擔任記者和編劇，學習新聞學和政治學，並撰寫不同小說和劇本。（歐新社）

學習過政治學並當過記者的奧黛莉狄旺，發現可以透過大銀幕來展示社會的某些極端勢力是如何壓迫女性，這種壓力正是令一些女性將欲望和性欲視為羞恥的來源，而這些慘痛的事實隨時都在發生。奧黛莉狄旺將這個緊張而又辛酸的故事搬上銀幕後，有的評論稱「奧黛莉狄旺用『發生』唱了一首讓人難以忘懷的關於解放的讚歌。」

另一位丹麥女導演緹婭林德伯格（Tea Lindeburg）拍攝的「在天堂的你」（As in Heaven）同樣聚焦女性懷孕問題，只不過這次還夾雜親子關係。主角莉絲是家裡八個兄弟姊妹中的老大，原本她有機會接受教育，但此時的母親即將生下孩子，這可能會破壞她對未來的所有希望和夢想。像這樣的視角其實男導演很難觸及，奧黛莉狄旺曾表示，「我收到了很多男性的回饋，他們從未想過女性會面對這樣的現實。」

拍攝出「藍月亮」（Blue Moon）的羅馬尼亞導演阿麗娜格里高爾（Alina Grigore）也從自身經歷出發，選擇拍攝家鄉女孩的故事，「我想我是村裡唯一一個能夠繼續深造的女孩，（當時）有些女孩甚至無法上高中。15年後我回到村子，以為情況會改變。但讓我很驚訝的是，在2021年，還是一樣的情況。」

改編安妮艾諾半自傳體小說的電影「發生」，講述1960年代法國墮胎合法化之前非法墮胎的故事。（取材自IMDb）

她們的養分／從書本中創造新宇宙

這些女導演有一些共同點，比如愛看書、愛寫作。邵藝輝稱「我從小就特別愛看書，因為媽媽的關係，她會給我買很多的書，有文學類的，也有很多當時被看作是『閒書』的，反正家裡人也都很支持，然後很自然就愛上了寫東西。」

珍康萍的「犬山記」改編自托馬斯薩維奇（Thomas Savage）1967年的同名小說：「鈦」的導演茱莉亞迪古何諾則對愛倫坡（ Allan Poe）的小說情有獨鍾，這位擅長寫恐怖小說的作家幫助她在腦海中打開了另一個空間。在成為導演之前，奧黛莉狄旺曾擔任記者和編劇，學習新聞學和政治學，並撰寫不同小說和劇本，直到30多歲她才拿起相機，「我現在覺得我已經為我想做的事情做好了準備，因為我有了很多不同經歷」。

「藍月亮」從導演阿麗娜格里高爾自己的自身經歷出發，選擇拍攝家鄉女孩的故事。（取材自IMDb）

從「一間自己的房間」到「成為導演」，拍攝自己的故事，女性用行動拓寬了自由的外延。女性獨有的一些特質讓她們走得更遠。一方面她們想像力旺盛，邵藝輝稱「強勁的想像造就了真實」，所以儘管自己還年輕，甚至不是上海人，但通過細膩的觀察思索，與上海朋友的溝通交流，這位山西導演拍出了讓上海人都讚不絕口的作品，並借女性之口，將女性積聚良久的「氣」撒了出來。（取材自新京報）