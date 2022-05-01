娛樂／史蒂芬史匹柏最敬畏的傑作「西城故事」悼父親

史蒂芬史匹柏表示，「西城故事」是他從影以來「最敬畏的傑作」。（取材自IMDb）

史蒂芬史匹柏電影 「西城故事」（West Side Story），改編自1957年經典音樂劇，並於1961年曾登上大銀幕，史蒂芬史匹柏表示，這個故事不僅是他從影以來「最敬畏的傑作」，更說這是獻給他已故的父親阿諾德史匹柏（Arnold Spielberg）的電影。「西城故事」也奪下本屆奧斯卡最佳女配角獎。

促進交流 不上英文字幕

1961年版本的「西城故事」締造賣座佳績，還拿下10座奧斯卡獎 ，電影除了有浪漫動人的愛情故事，也探討種族問題。史蒂芬史匹柏為了重現1960年代白人青年幫派「噴射幫」與波多黎各移民組成的「鯊魚幫」，片中所有波多黎各角色皆找年輕的拉美裔演員演出。

史蒂芬史匹柏（左一）認為「西城故事」很經典，無論怎麼翻拍都能拍出新意。（取材自IMDb）

不僅如此，即便片中有大量的西班牙語對白，史蒂芬史匹柏也刻意不上英文字幕，頂多會請演員們再用英文講重要對白，「美國是個多元化的國家，語言也應該是公平的，到時會有一群白人與另一群拉丁裔觀眾坐在戲院同時看這部電影，看到不同橋段時，會各自哈哈大笑，然後他們看完電影後彼此交流剛才的劇情」。

雖然翻拍多次，不過史蒂芬史匹柏認為「西城故事」很經典，無論怎麼翻拍，都能符合當代拍出新意，「這部電影的美妙之處，就是無論我們的世界經歷多大的變化，『西城故事』仍可以推廣愛與家庭的普世價值，就算經過幾十年，你還是會深深愛上這個故事」。

為了重現1960年代白人青年幫派「噴射幫」與波多黎各移民組成的「鯊魚幫」，片中所有波多黎各角色皆找年輕的拉美裔演員演出。（取材自IMDb）

熟悉歌詞 唱老爸是渾蛋

「我爸爸生前很喜歡『西城故事』音樂劇，他早就看過無數遍」史蒂芬史匹柏提到自己的父母也是「西城故事」迷，常在家裡播放CD，當時他最愛的歌曲是活潑輕快的「Gee, Officer Krupke」，其中有句歌詞「我老爸是渾蛋」，讓他印象深刻，有次在吃晚餐時唱出這句台詞，結果被臭罵一頓，讓他只能委屈喊「我當時還小啊，而且是爸媽讓我聽這些音樂，我就跟著唱」。

史蒂芬史匹柏也說父親的職業雖為工程師，但非常喜歡電影，每次都會去他的片場探班，「我們在紐約拍攝，但當時爸爸身體已經很不好，無法從洛杉磯 飛過來看布景，所以我會把我的iPad裝在攝影機前，讓他能第一時間看我們拍片」，史蒂芬史匹柏也感傷表示「這是他唯一一次的缺席探班」，只希望父親在天上，仍可以看到這部電影。

史蒂芬史匹柏的父親阿諾德2020年才逝世，享年103歲。

史蒂芬史匹柏拍「西城故事」之前先進行四個半月排練，有時也會跟著舞蹈戲，與年輕演員們唱唱跳跳。（取材自IMDb）

排練技癢 一起唱唱跳跳

史蒂芬史匹柏認為，「西城故事」是他繼由「E.T.外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）之後，再度以「家庭」為核心價值的故事，「我拍『E.T.』時感覺就像童星們的父親，那讓我想成為一個爸爸，拍完後三年，就迎接第一個小孩出生，那部電影對我來說很重要」，他也感性表示這次拍「西城故事」也有同樣感覺，「我就像置身在一個多種族的大家庭」。

史蒂芬史匹柏也笑稱拍「西城故事」之前先進行四個半月的排練，當時他興奮到從椅子上跳了起來，有一場排練警局的舞蹈戲，甚至一起拿著椅子擺來盪去，證明他看到這麼多精采歌舞也忍不住技癢，與年輕演員們唱唱跳跳，讓片場隨時充滿歡樂氣氛，不過正式開拍時，他非常專注，連腳都沒跺一下。

史蒂芬史匹柏提到自己的父母也是「西城故事」迷，常在家裡播放CD。（取材自IMDb）

史蒂芬史匹柏認為「西城故事」的故事主軸雖是愛情，但也深刻剖析1950年代的種族問題，「片中有一半演員是20歲左右的波多黎各人，我要求一定要是年輕的拉丁裔演員，就是為了符合原作」。史蒂芬史匹柏同時大讚女主角瑞秋賽格勒（Rachel Zegler），「瑞秋很早就來試鏡，當時我就覺得她的歌喉、舞技都很好，是完美人選，但我試鏡整整一年，才確定她是最適合的人選」，如今瑞秋獲選為新一代「白雪公主」，史蒂芬史匹柏則早就認為瑞秋賽格將來絕對會是大明星。（取材自聯合新聞網）