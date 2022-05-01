我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

娛樂／史蒂芬史匹柏最敬畏的傑作「西城故事」悼父親

陳建嘉
史蒂芬史匹柏表示，「西城故事」是他從影以來「最敬畏的傑作」。（取材自IMDb）
史蒂芬史匹柏表示，「西城故事」是他從影以來「最敬畏的傑作」。（取材自IMDb）

史蒂芬史匹柏電影「西城故事」（West Side Story），改編自1957年經典音樂劇，並於1961年曾登上大銀幕，史蒂芬史匹柏表示，這個故事不僅是他從影以來「最敬畏的傑作」，更說這是獻給他已故的父親阿諾德史匹柏（Arnold Spielberg）的電影。「西城故事」也奪下本屆奧斯卡最佳女配角獎。

促進交流 不上英文字幕

1961年版本的「西城故事」締造賣座佳績，還拿下10座奧斯卡獎，電影除了有浪漫動人的愛情故事，也探討種族問題。史蒂芬史匹柏為了重現1960年代白人青年幫派「噴射幫」與波多黎各移民組成的「鯊魚幫」，片中所有波多黎各角色皆找年輕的拉美裔演員演出。

史蒂芬史匹柏（左一）認為「西城故事」很經典，無論怎麼翻拍都能拍出新意。（取材自I...
史蒂芬史匹柏（左一）認為「西城故事」很經典，無論怎麼翻拍都能拍出新意。（取材自IMDb）

不僅如此，即便片中有大量的西班牙語對白，史蒂芬史匹柏也刻意不上英文字幕，頂多會請演員們再用英文講重要對白，「美國是個多元化的國家，語言也應該是公平的，到時會有一群白人與另一群拉丁裔觀眾坐在戲院同時看這部電影，看到不同橋段時，會各自哈哈大笑，然後他們看完電影後彼此交流剛才的劇情」。

雖然翻拍多次，不過史蒂芬史匹柏認為「西城故事」很經典，無論怎麼翻拍，都能符合當代拍出新意，「這部電影的美妙之處，就是無論我們的世界經歷多大的變化，『西城故事』仍可以推廣愛與家庭的普世價值，就算經過幾十年，你還是會深深愛上這個故事」。

為了重現1960年代白人青年幫派「噴射幫」與波多黎各移民組成的「鯊魚幫」，片中所...
為了重現1960年代白人青年幫派「噴射幫」與波多黎各移民組成的「鯊魚幫」，片中所有波多黎各角色皆找年輕的拉美裔演員演出。（取材自IMDb）

熟悉歌詞 唱老爸是渾蛋

「我爸爸生前很喜歡『西城故事』音樂劇，他早就看過無數遍」史蒂芬史匹柏提到自己的父母也是「西城故事」迷，常在家裡播放CD，當時他最愛的歌曲是活潑輕快的「Gee, Officer Krupke」，其中有句歌詞「我老爸是渾蛋」，讓他印象深刻，有次在吃晚餐時唱出這句台詞，結果被臭罵一頓，讓他只能委屈喊「我當時還小啊，而且是爸媽讓我聽這些音樂，我就跟著唱」。

史蒂芬史匹柏也說父親的職業雖為工程師，但非常喜歡電影，每次都會去他的片場探班，「我們在紐約拍攝，但當時爸爸身體已經很不好，無法從洛杉磯飛過來看布景，所以我會把我的iPad裝在攝影機前，讓他能第一時間看我們拍片」，史蒂芬史匹柏也感傷表示「這是他唯一一次的缺席探班」，只希望父親在天上，仍可以看到這部電影。

史蒂芬史匹柏的父親阿諾德2020年才逝世，享年103歲。

史蒂芬史匹柏拍「西城故事」之前先進行四個半月排練，有時也會跟著舞蹈戲，與年輕演員...
史蒂芬史匹柏拍「西城故事」之前先進行四個半月排練，有時也會跟著舞蹈戲，與年輕演員們唱唱跳跳。（取材自IMDb）

排練技癢 一起唱唱跳跳

史蒂芬史匹柏認為，「西城故事」是他繼由「E.T.外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）之後，再度以「家庭」為核心價值的故事，「我拍『E.T.』時感覺就像童星們的父親，那讓我想成為一個爸爸，拍完後三年，就迎接第一個小孩出生，那部電影對我來說很重要」，他也感性表示這次拍「西城故事」也有同樣感覺，「我就像置身在一個多種族的大家庭」。

史蒂芬史匹柏也笑稱拍「西城故事」之前先進行四個半月的排練，當時他興奮到從椅子上跳了起來，有一場排練警局的舞蹈戲，甚至一起拿著椅子擺來盪去，證明他看到這麼多精采歌舞也忍不住技癢，與年輕演員們唱唱跳跳，讓片場隨時充滿歡樂氣氛，不過正式開拍時，他非常專注，連腳都沒跺一下。

史蒂芬史匹柏提到自己的父母也是「西城故事」迷，常在家裡播放CD。（取材自IMDb...
史蒂芬史匹柏提到自己的父母也是「西城故事」迷，常在家裡播放CD。（取材自IMDb）

史蒂芬史匹柏認為「西城故事」的故事主軸雖是愛情，但也深刻剖析1950年代的種族問題，「片中有一半演員是20歲左右的波多黎各人，我要求一定要是年輕的拉丁裔演員，就是為了符合原作」。史蒂芬史匹柏同時大讚女主角瑞秋賽格勒（Rachel Zegler），「瑞秋很早就來試鏡，當時我就覺得她的歌喉、舞技都很好，是完美人選，但我試鏡整整一年，才確定她是最適合的人選」，如今瑞秋獲選為新一代「白雪公主」，史蒂芬史匹柏則早就認為瑞秋賽格將來絕對會是大明星。（取材自聯合新聞網）

電影 奧斯卡獎 洛杉磯

上一則

旅遊／蘇格蘭古城尋幽 遙想中世紀風情

下一則

娛樂／「犬山記」珍康萍奧斯卡封神 全球女導演崛起挖掘人性

延伸閱讀

法國傳奇影帝雅克貝漢過世 享壽80歲

法國傳奇影帝雅克貝漢過世 享壽80歲
華府電影嘉年華實體登場 展映65部作品

華府電影嘉年華實體登場 展映65部作品
娛樂／E.T.外星人40周年 福伯客串卻沒人知

娛樂／E.T.外星人40周年 福伯客串卻沒人知
觀影說劇／兩世代演員回歸 「侏羅紀」奏最終章

觀影說劇／兩世代演員回歸 「侏羅紀」奏最終章

熱門新聞

喪偶後火速再婚並不違反法律，但挑戰華人傳統的道德觀，引來非議。（Getty Images）

封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？

2022-04-24 02:45
許多華人忌諱談論死亡和遺產，沒有設立遺囑的意願。(Getty Images)

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

2022-04-24 13:45
伴侶去世後若能走出悲痛，也是對生者的一種保護機制。（Getty Images）

封面故事／灣區男我行我素 無懼非議？ 疑是「病態自戀」

2022-04-24 17:41
隨著對經濟衰退的擔憂愈來愈高，華爾街的「空」壓也愈來愈大。（歐新社）

大仁說財經／華爾街空頭部隊 為何蠢蠢欲動？

2022-04-24 02:16

移民／想出國玩 遞交移民申請後 旅遊簽證免延期 但是…

2022-04-24 19:05
《追風箏的孩子》電影版海報。

談藝／《追風箏的孩子》 悲戰火眾生

2022-04-24 02:08

超人氣

更多 >
谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會
路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決
「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主
疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元
疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅

疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅