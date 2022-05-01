人物／周看 從駐華記者到紐時總編

周看擁有派駐北京、上海的多年採訪經驗，成為2022年出任紐約時報總編輯的良好準備。(美聯社)

紐約時報 新任總編輯周看(Joe Kahn)擁有派駐北京 、上海的多年採訪經驗，也曾獲普立茲獎。57歲的他接掌美國新聞媒體最有影響力的職務之一，面臨挑戰將是如何率領擁有171年歷史、全球共計1700名員工的百年大報邁向數位化未來，並在全球市場爭取讀者。周看表示，真的不曾料想到，曾經在中國擔任特派員的經歷，竟然成為在2022年出任紐約時報總編輯的良好準備。

擁有171年歷史、1700名員工的紐約時報亟盼邁向數位化未來，並在全球市場爭取讀者。(路透)

目前是紐時編輯部第二號人物的周看，2016年以來擔任執行主編。個性內斂的周看擔任執行主編期間積極改革新聞處理的速度與彈性，廢除以紙版報紙為考量的文案編輯台，擴充紐時網站即時新聞更新，將視覺新聞的重要性拉高到與文字報導並駕齊驅。周看也推動紐約時報的國際觸角，在歐洲、亞洲設立採訪據點，倫敦、首爾等地都有24小時新聞運作。

1964年8月19日出生的周看成長於波士頓郊區，家中三個孩子裡排行老大，立陶宛裔企業家父親卡恩(Leo Kahn)是辦公室用品連鎖零售商Staples創辦人，但經商之前曾短期擔任記者。

童年時期的周看家境富裕，但他10歲那年，47歲母親桃樂絲‧戴維斯(Dorothy Davids)因癌症病逝。周看曾在接受訪問時談到喪母打擊時說：「我的人生方向從此改變。」周看的父親很快便梅開二度，親子關係變得與以前不同。周看14歲時進入麻州康柯德(Concord)貴族學校米德塞克斯中學(Middlesex School)就讀，雖然家裡距離學校只有30分鐘車程，他卻以住宿生身分註冊，後來周看再也不曾長期住在家裡。

學普通話 獨闢蹊徑赴中

1987年，周看從哈佛大學歷史系畢業，曾短暫擔任達拉斯晨報(Dallas Morning News)主跑德州普蘭諾(Plano)的記者。大學期間，教授馬若德(Roderick MacFarquhar)曾預測中國未來十年將有叱吒風雲的表現，周看受到啟發之下決定大學畢業後重返哈佛攻讀東亞研究所碩士，並開始學習普通話。

相較之下，當時充滿抱負的新進記者多半以派駐莫斯科、耶路撒冷等地採訪為優先目標。周看選擇的中國屬於冷門路線，但後來卻讓他連拿兩座普立茲獎，還認識了後來的妻子。

多位哈佛同學表示，年輕時期的周看極為理智，胸懷大志。他是哈佛大學部學生報紙「紅報」(The Crimson)的明星記者，主跑學校高層行政部門。當年曾與周看共事的「紅報」編輯、電視製作人賀薛恩(Michael Hirschorn)說，如果要在青少年時期的周看與五十多歲的周看之間畫出明顯界線做為區分，其實頗為困難，「只能說現在的他可能比以前隨和多了」。

周看努力挖掘真相的報導精神，曾任當時哈佛大學校長伯克(Derek Bok)頗為不悅，一度下令學校主管不得接受「紅報」採訪。多年之後，談到這段初期採訪新聞的經驗時，周看對於報導能夠贏得權力階層重視，頗為津津樂道。他說，那種感覺非常美妙，「彷彿令人上癮」。

1986年，周看當選「紅報」社長，前任社長是後來成為有線電視新聞網(CNN)執行長的查克爾(Jeff Zucker)。查克爾曾在受訪時說，周看幾乎是一致通過的姿態選上「紅報」社長，「當年的他並不多話，頗為嚴肅，知識淵博，帶有些許慧黠幽默，常常抽雪茄」。周看則說，20多歲時已經戒掉雪茄。

紐約時報推出專版，介紹新任總編輯周看。(本報檔案照)

天安門 事件 到第一線採訪

馬若德的預言果然在1989年春季便應驗了，天安門事件成為全球矚目焦點。周看決定暫停哈佛東亞研究所學業，持觀光簽證入境中國，前往北京第一線採訪，在北京擔任達拉斯晨報擔任特約撰稿人。採訪天安門事件後，他說服報社主管讓他留在中國擔任特派員。由於採訪報導，周看曾被中國當局滯留，最後下令離境。

當年紐約時報北京分社社長紀思道(Nicholas Kristof)曾於1989年6月20日撰寫周看在北京遭控觸犯戒嚴法的報導。報導中形容當時年僅24歲的周看「安靜、聰明、為人周到，看似悠閒的外表底下，某處藏著一股堅強毅力」。

返回美國之後，周看完成碩士學業，也回到達拉斯出任達拉斯晨報外國新聞部主編。不久之後，達拉斯晨報同意讓周看擔任亞洲特派員，派駐地點為香港。1994年，周看為達拉斯晨報撰寫的中國婦女遭受不當對待報導榮獲普立茲國際新聞報導獎，但他已早在1993年底便被華爾街日報挖角，奉調上海。當年的時空環境下，美國記者派駐上海的案例並不多。

周看32歲時出任「遠東經濟評論」(Far Eastern Economic Review)編輯兼發行人，但在這個職務發展並不順利，資深記者對於資歷相對較淺的周看充滿疑慮，而周看則不曾掌理新聞媒體的商業營運層面。新職才做了3個月，他便跑回華爾街日報當特派員了。

周看個性內斂，當年紐約時報北京分社社長紀思道形容他「安靜、聰明，堅強有毅力」。圖為趙岩案2006年在北京審判結束後，周看（左）與律師在法院外受訪。(Getty Images)

營救趙岩 親上法庭辯護

1998年，周看跳槽紐約時報，先是主跑華爾街及財經新聞，後來又調回上海。2003年，周看升任紐約時報北京分社社長。派駐中國的五年期間，2006年因為一篇探討中國法律制度弊端的調查採訪，再度獲得普立茲獎。2008年，周看回到紐約，出任外聞部副主編，2011年出任國際新聞主編。

擔任採訪助理的紐約時報研究人員趙岩(Zhao Yan)涉嫌洩露國家機密而於2003年被捕，周看率領各界展開營救，並在法院上為趙岩辯護。

紐時新任總編輯周看的妻子吳雪濃(中)是華人，曾在世界銀行任職。(Getty Images)

派駐北京 與中國妻結緣

2007年，周看與曾在世界銀行(World Bank)任職的中國籍吳雪儂(Shannon Wu，音譯)結婚。周看夫妻與兩個兒子現居曼哈頓格林威治村(Greenwich Village)。談到與妻子相識相戀的經過，周看曾說，2002年派駐北京時認識吳雪儂，「我們並沒有一見鍾情，好幾年一直是朋友」。

他說，派住北京時間，吳雪儂是在世界銀行華府辦公室上班，兩人一直保持聯繫，後來才開始交往並決定結婚。

日前在一場報社內部聚會上，周看提到未來工作的幾個優先要務。他指出，置身於兩極化(polarization)時代之下，今後將致力維持編輯獨立，建立的工作團隊將充分反映多元思想、性別、族裔及社經背景。

推動紐時中文網 至今被封

至於紐約時報在新聞行業裡的定位，周看擬訂野心勃勃的發展計畫，強調紐時應該把自己看成與數十個新聞機構正在直接競爭，競爭對手包括擁有全球電視觀眾的有線電視新聞網(CNN)以及英國廣播公司(BBC)，還有以後起之秀崛起的小眾媒體「馬歇爾計畫」(The Marshall Project)、科技新聞網站「資訊」(The Information)。

紐約時報中文網是周看2008年回到紐約時開始推動，這項計畫耗資數百萬元，對當時財務緊縮的報設而言屬於重大投資。紐約時報中文網2012年上線運作後不久便遭到中國封鎖，相隔10年後仍未解封。