我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

每周一書／Bad Blood 揭矽谷世紀騙局

周柳
《Bad Blood》封面。
《Bad Blood》封面。

曾為美國報社記者的約翰．卡雷魯（John Carreyrou）秉持專業精神和道德意識，孜孜不輟陸續發文，揭發伊麗莎白．荷姆斯（Elizabeth Holmes）創建的Theranos血液檢測公司，罔顧人命，謊報血檢結果。至終集文出版《Bad Blood》一書詳論前後因由。

衆所周知，北加灣區的矽谷藉高科技發巨財的比比皆是，但在發達之先，往往主事者被人哄抬為visionary（先見者），亦有人將此諷刺為vaporware，意在產銷之前的科研產品盡是吹噓妄談。

而荷姆斯揚言的只戳手指上的滴血即能完成血液檢驗，其機巧、詭詐、膽大，所行瞞天過海之術，竟能誤導媒體、商場、軍界及政經名流。

荷姆斯在史丹福大學讀書時結識的好友在Theranos工作過一陣，從她的角度觀察，以為荷姆斯欲至成功過激，導致把自己裹在一個封閉的泡沫裡，切斷了與外界的真實聯繋，而唯一能進入泡沫的卻是年長荷姆斯20多歲的同居人桑尼（Sunny），一位脾氣暴烈、目無法紀、自以為是的惡棍。

Folie à deux是法文，表示關係密切的兩人因彼此影響而共有的妄想，以這來形容科技騙犯荷姆斯與桑尼，再恰當不過。他們像是携手共跳一曲雙人妄想舞，妄想以滴血作酵菌，使錢團蓬然而發。

卡雷魯在他的書中形容荷姆斯有一種能力，當她要説服人時，天藍色的大眼睛一眨不眨地盯瞧著對方，並且刻意發出低沉的聲音，使人不得不信服她，跟隨她的領導。

荷姆斯出現在公共場合時，喜歡穿令人連想到蘋果公司創始人喬布斯的中性裝扮──因而有「女版喬布斯」的稱號。然而，她終究不是天才喬布斯，沉迷於榮耀光環，由著貪念勁舞，遂致一發不可收拾。

Theranos發展到頂峰，人才濟濟之時，公司並非沒有操持良心者，雖一時之間頂不過荷姆斯聘用的名律師，所幸美國這個國家仍未淪落至道德底線盡失，終將荷姆斯繩之於法，如今Theranos已落得明日黃花的下場。

荷姆斯 史丹福大學 檢測

上一則

大仁說財經／上海封城 全球經濟震盪

下一則

醫藥短波／帶狀皰疹是怎麼回事？要打疫苗嗎？

延伸閱讀

聖馬刁暴露狂騷擾女司機 身上還帶刀 遭警逮捕

聖馬刁暴露狂騷擾女司機 身上還帶刀 遭警逮捕
暴露狂騷擾女司機 北加聖馬刁警逮捕

暴露狂騷擾女司機 北加聖馬刁警逮捕
6加州富豪平均稅率僅15.78% 竟接近低收戶

6加州富豪平均稅率僅15.78% 竟接近低收戶

前Theranos合夥人聖荷西受審 「與荷姆斯間文字訊息」是關鍵

前Theranos合夥人聖荷西受審 「與荷姆斯間文字訊息」是關鍵

熱門新聞

喪偶後火速再婚並不違反法律，但挑戰華人傳統的道德觀，引來非議。（Getty Images）

封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？

2022-04-24 02:45
許多華人忌諱談論死亡和遺產，沒有設立遺囑的意願。(Getty Images)

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

2022-04-24 13:45
伴侶去世後若能走出悲痛，也是對生者的一種保護機制。（Getty Images）

封面故事／灣區男我行我素 無懼非議？ 疑是「病態自戀」

2022-04-24 17:41
隨著對經濟衰退的擔憂愈來愈高，華爾街的「空」壓也愈來愈大。（歐新社）

大仁說財經／華爾街空頭部隊 為何蠢蠢欲動？

2022-04-24 02:16

移民／想出國玩 遞交移民申請後 旅遊簽證免延期 但是…

2022-04-24 19:05
《追風箏的孩子》電影版海報。

談藝／《追風箏的孩子》 悲戰火眾生

2022-04-24 02:08

超人氣

更多 >
谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會
路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決
「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主
疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元
疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅

疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅