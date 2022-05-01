每周一書／Bad Blood 揭矽谷世紀騙局

《Bad Blood》封面。

曾為美國報社記者的約翰．卡雷魯（John Carreyrou）秉持專業精神和道德意識，孜孜不輟陸續發文，揭發伊麗莎白．荷姆斯 （Elizabeth Holmes）創建的Theranos血液檢測 公司，罔顧人命，謊報血檢結果。至終集文出版《Bad Blood》一書詳論前後因由。

衆所周知，北加灣區的矽谷藉高科技發巨財的比比皆是，但在發達之先，往往主事者被人哄抬為visionary（先見者），亦有人將此諷刺為vaporware，意在產銷之前的科研產品盡是吹噓妄談。

而荷姆斯揚言的只戳手指上的滴血即能完成血液檢驗，其機巧、詭詐、膽大，所行瞞天過海之術，竟能誤導媒體、商場、軍界及政經名流。

荷姆斯在史丹福大學 讀書時結識的好友在Theranos工作過一陣，從她的角度觀察，以為荷姆斯欲至成功過激，導致把自己裹在一個封閉的泡沫裡，切斷了與外界的真實聯繋，而唯一能進入泡沫的卻是年長荷姆斯20多歲的同居人桑尼（Sunny），一位脾氣暴烈、目無法紀、自以為是的惡棍。

Folie à deux是法文，表示關係密切的兩人因彼此影響而共有的妄想，以這來形容科技騙犯荷姆斯與桑尼，再恰當不過。他們像是携手共跳一曲雙人妄想舞，妄想以滴血作酵菌，使錢團蓬然而發。

卡雷魯在他的書中形容荷姆斯有一種能力，當她要説服人時，天藍色的大眼睛一眨不眨地盯瞧著對方，並且刻意發出低沉的聲音，使人不得不信服她，跟隨她的領導。

荷姆斯出現在公共場合時，喜歡穿令人連想到蘋果公司創始人喬布斯的中性裝扮──因而有「女版喬布斯」的稱號。然而，她終究不是天才喬布斯，沉迷於榮耀光環，由著貪念勁舞，遂致一發不可收拾。

Theranos發展到頂峰，人才濟濟之時，公司並非沒有操持良心者，雖一時之間頂不過荷姆斯聘用的名律師，所幸美國這個國家仍未淪落至道德底線盡失，終將荷姆斯繩之於法，如今Theranos已落得明日黃花的下場。