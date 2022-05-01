大仁說財經／上海封城 全球經濟震盪

上海封城對全球經濟影響極大。（路透）

即使連日實施封城 令，要求2500萬居民中大多數人待在家中，但中國仍難以遏制上海的新冠疫情 爆發。

上海是中國最大、最富裕的城市，也是全球最大的大都市之一。與4月初封城的鄰近城市昆山一樣，都對全球經濟有極大的影響力。

沒有跡象顯示中國政府會很快放寬限制，人們愈來愈擔心因此而造成的經濟損失，以及延長封鎖給世界帶來的衝擊波。

上海是當前新冠疫情的中心，但並不是唯一。野村證券分析師估計，中國45個城市實施了全面或部分封城，影響四分之一的人口和約40%的經濟。

中國國務院總理李克強4月11日在一周內第三次警告新冠疫情激增對中國經濟構成的威脅。

以下是全球其他地區應該密切關注上海的三個原因：

商業和金融中心

上海擁有中國所有城市中最大的GDP：4.32兆元人民幣 (6790億美元)，按上海證券交易所的公司價值計算，它是全球第三大股票市場，並擁有全球第五多億萬富翁數量。

上海也是國際企業在中國開展業務的最具吸引力的目的地。

上海市有關部門指出，截至2021年底，有800多家跨國公司在上海設立了地區或國家總部。

其中121家為《財富》世界500強，包括蘋果、高通、通用汽車 (GM)、百事可樂和泰森食品。

根據日本政府的數據，超過7萬家外資公司在上海設有辦事處，其中2.4萬多家是日本公司。

上海證券交易所成立於1990年，總市值為7.3兆元，僅次於紐約和倫敦。雖然實施封城，交易仍在繼續，但部分銀行和投資公司一直要求員工睡在辦公室以保持市場運轉。

在上海上市的公司主要集中在中國經濟中發揮核心作用的大型國有企業。其中包括全球市值最高的白酒製造商貴州茅台、工商銀行和中國人壽等銀行和保險巨頭，以及國有石油公司中石油。

上海證券交易所也是中國版那斯達克創板的所在地。

貿易和物流樞紐

上海占中國GDP的3.8%。但根據去年的官方統計數據，它在中國與世界其他地區的貿易中所占的比率更高，達10.4%。

上海港是全球貨櫃運輸最繁忙的港口。2021年輸送了4700萬個20英尺的貨櫃，是洛杉磯港處理量的四倍。這個數字占中國去年貨櫃總出貨量的16.7%。

上海也是亞洲主要的航空樞紐。該市機場如浦東國際機場和虹橋機場在2019年接待了1.22億名旅客，使該市成為繼倫敦、紐約和東京之後的全球第四大繁忙樞紐。

但新冠疫情的爆發使交通延誤更加嚴重，並迫使許多客運航班暫停，導致空運運費飆升，給全球供應鏈帶來更大壓力。

上海港仍在運作，但3月下旬公布的產業數據顯示，等待裝卸的船舶數量飆升至歷史新高。官方媒體還報導，由於出行限制，許多卡車司機難以按時將貨櫃進出港口。

製造和科技重鎮

包括昆山和其他幾個東部城市在內的大上海地區，是從汽車到半導體等產業的主要製造中心。

福斯汽車和通用汽車都與中國國有汽車製造商上汽集團合作在上海開設工廠。上海也是特斯拉在亞洲的第一家超級工廠的所在地。這家美國電動車製造商3月的上海廠交車數超過6.5萬輛，成為中國最暢銷的電動車品牌。

福特1月在上海開設了第六個全球設計中心，凸顯出了這座城市的活力和愈來愈多年輕中國設計師，他們融合了「新鮮思維、本土知識和全球視野」。

全球最大的晶圓代工製造商台積電在松江郊區擁有一座大型半導體工廠。中國頂級晶片製造商中芯國際和華虹半導體在該市東部的浦東設有工廠。

但新冠疫情的限制已迫使上海和昆山的許多工廠暫停運作，威脅到汽車和電子產品的關鍵供應鏈。

福斯和特斯拉的上海廠已經關閉數周。由於上海和中國其他城市因與新冠病毒相關的往來中斷，中國電動車製造商蔚來汽車也被迫停產。

蘋果主要供應商和碩已暫停其上海和昆山廠的生產，直至另行通知。此外，為蘋果生產印刷電路板的台灣欣興電子(Unimicron Technology)和iPhone供應商富士康子公司乙盛精密(Eson Precision)，也於4月初停止了昆山廠的生產。

花旗分析師在研究報告中表示，「由於上海與東亞的重要貿易聯繫，這可能會對區域供應鏈產生溢出影響。」

報告指出，「我們認為南韓、台灣、越南，以及在較小程度的日本(汽車部分)，看來相對容易受到干擾。」