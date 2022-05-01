移民／投資移民EB-5新法 5月14日生效 最低投資額增至105萬

投資移民新法將標準EB-5投資的新最低投資額增加到105萬元。(Getty Images)

過去兩個月，美國移民政策發生幾個重要的變化，同時某種簽證到了申請的重要關口，值得許多讀者關注。

預期中國案件將積壓

移民政策的重要發展是「2022年投資 移民EB-5改革和誠信法案」的公布。它延長EB-5區域中心五年時間。該立法於2022年5月14日生效，即總統於2022年3月15日簽署後的60天，至2027年9月30日為止。所以，今年5月或6月的簽證配額表可能會有一些變化。我們預期中國EB-5直接投資類別「將積壓」，以及中國區域中心案件的等待期「將變長」。

新法律將標準EB-5投資的新最低投資額增加到105萬元(之前的最低投資為100萬元)；80萬元用於目標就業區(TEA)的投資(之前50萬元投資)；基礎設施項目的最低投資為80萬元。新的變化還將EB-5移民簽證配額的一部分分配給農村地區、高失業率地區和基礎設施項目的投資。

此外，新的立法為特定類型的EB-5項目預留了32%的年度EB-5移民簽證配額：20%的EB-5移民簽證將保留給在美國農村地區投資的外國人；10%將留給在移民局 指定的高失業率地區投資的外國人；2%將留給新類別的投資者，用於由聯邦、州或地方政府實際管理的合格基礎設施項目。從2027年1月1日開始，此後每過五年，標準EB-5項目的最低投資額將根據消費者物價指數增加。對於TEA和基礎設施項目，最低投資額將提高到標準最低投資額的60%。

現在，聯邦政府而不是州政府確定擬議區域是否處於高失業率地區或基礎設施項目。所有當前未決定和已歸檔的案件都將被保護，即使未來擴展區域中心計畫的任何中止都不會影響其裁決和簽證分配。對於來自配額開放國家的在美投資者，他們將有資格同時提交I-526和I-485申請。

2021年6月30日之前提交的I-526申請在立法暫停懸而未決時進展緩慢，現在很大程度上緩解了這種情況。在2026年9月30日前提交I-526申請的區域中心投資者，政府機構必須繼續裁決申請和分配簽證配額。

H-1B配額抽籤完成

美國公民及移民服務局(USCIS)於2022年3月29日宣布H-1B配額抽籤程序已完成，雇主註冊的網路帳戶將顯示註冊申請的結果：提交、抽中、拒絕或付款失敗而無效。如果抽中，申請文件可以從4月1日開始遞交，申請人將有至少90天的時間提交申請文件。申請案必須在註冊抽中通知單上註明的遞交期限內將文件遞交至正確的服務中心，並且申請人必須在申請文件中附上「抽中通知單」的複印件。

移民局公告的其他部分包括，公民及移民服務局將不會使用任何預付費郵件如聯邦快遞Fedex標籤來傳達訊息或發送批准單。此外，申請收據(I-797)的簽發可能會延遲。如果申請人確認文件已送達超過30天仍未收到收據，應聯繫美國公民及移民服務局聯絡中心尋求幫助。

聯邦海關及邊界保護局(CBP)於2022年3月18日發出通知，它將不再為陸路過境客簽發紙質的入境、離境紀錄的I-94卡，而只會有電子版的I-94卡。因此，從現在開始，以TN北美自由貿易協定專業人員和其他身分越過邊境的人沒有I-94卡。

擴大加急移送出境令撤銷

擴大加急移送出境令的聯邦公報通知84 FR 35409(2019年7月23日)於2022年3月21日被聯邦公報中的另一份通知87 FR 16022(2022年3月21日)撤銷了。根據擴大加急移送出境令，前總統川普擴大了以前僅在墨西哥、加拿大邊境100哩內發現無證移民並且在此停留不到兩周才使用的禁令，將其用於對付在墨西哥、加拿大邊境發現的無證移民。這就是說，不論在美國的任何地點，他們必須證明他們在這裡至少兩年，才能被豁免擴大加急移送出境令。雖然此令用得不多，但它卻讓許多移民社區的人感到恐慌。

政府的第42條令給予兩個法庭案件中的烏克蘭 人例外的處理。這是兩個法庭案件，一個是華盛頓特區的上訴法院，另一個是北德州的地方法院。聯邦海關及邊界保護局(CBP) 於2022年3月11日發布了一份備忘錄，宣布烏克蘭人在第42條令下給予例外情況：公共安全冠狀病毒疫情問題已被用來將移民拒之門外，不允許他們申請庇護，但它不適用於在陸地邊境入境關口的烏克蘭人。

第42條令豁免烏克蘭人

根據第42條命令，聯邦海關及邊界保護局授權根據整體情況，包括人道主義利益的考慮，在具體案件的情況下，豁免了在陸地邊境關口的烏克蘭國民應用第42條令。誰有資格呢？那些「持有有效的烏克蘭護照或其他烏克蘭有效的身分證件，並且沒有與國家安全有相關風險因素的人，可能會根據本指南被視為第42條的例外情況」。那些被授予例外的人可以進行安排處置，包括根據逐案具體情況進行緊急入境的人道主義假釋。這可能會促使烏克蘭人從美國西南邊境湧入國境。

在華盛頓特區案Huisha-Huisha訴Mayorkas案中，華盛頓特區法院作出裁決說，儘管出於對冠狀病毒的擔憂，行政人員可以使用第42條令在無需進行庇護聽證會下，試圖驅逐入境美國的人們、但不允許將他們送回他們面臨迫害的國家，而此前政府一直在將許多人送回受迫害的國家。在德州訴拜登案中，法官表示政府不能繼續讓兒童免除第 42條禁令。第42條禁令在4月初到期後，問題是政府是否應該繼續延長此禁令。

一則報導說，停止它可以解決這兩個問題。拜登政府似乎正朝著這個方向傾斜，儘管這樣的行動會促進人們湧向美國邊境，並可能為共和黨人提供中期選舉的議題。新聞報導表明，拜登政府願意冒險並在5月撤銷第42條令的限制。