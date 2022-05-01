生活／春遊莫哈維沙漠 處處聞啼鳥

走鵑是地棲性留鳥，也是北美最大的杜鵑鳥。（圖由作者提供）

每年春季，拉斯維加斯谷地附近的山頭融雪或微雨緩緩流下，有一股支流行經Pittman Wash疏洪道，流向由胡佛水壩圍起的水庫米德湖(Lake Mead)。水滴於旅程中，送來溫潤的溼氣，滋養著沿岸的動物、植物。我家後院緊鄰Pittman Wash疏洪道，每天沿著河堤散步，雖身處於莫哈維沙漠，亦能沉醉於鳥語花香。

某日在路邊一棵大樹幹上，看到一張便條紙，寫著歡迎來參加免費的Pittman Wash Bird Walk，並標明有多位生物學家會帶領大家賞鳥。

3月26日上午9時，與女兒準時到達集合地點。這是內華達州野生動物部門(The Nevada Department of Wildlife)和疏洪道綠色計畫(Pittman Wash Project GREEN)合辦的活動。疏洪道周遭的動、植物生態，在莫哈維沙漠中是很珍貴的自然資源，綠色計畫的主旨就是保護整條流域的野生動物及其棲息地。主辦單位準備了尋鳥手冊，還送給每人一個賞鳥望遠鏡，並教大家如何調準焦距及使用。女兒自己帶了望遠鏡，我則有望遠鏡頭的相機，因此，我們都只取一份尋鳥手冊。

這份手冊仔細列出疏洪道附近經常出沒的30種鳥，我雖經常沿著疏洪道拍鳥，卻有許多鳥類只聞其聲、見其身影但不知其名，這手冊對我來說如獲至寶，可一一解惑。

平日習慣走堤岸步道 ，這回卻是走進河道裡，還有一小段涉過小溪，那是遠山融雪的清流。跟隨生物學家們的腳步，沿途學習辨別鳥的叫聲及特徵。在空曠的河道，閉上眼睛傾聽，鳥鳴聲聲入耳，感覺內心澄明，是非常獨特的體驗。僅短短幾分鐘，已經聽到至少六種不同的鳥啼，我們也隨時筆記，把看到的鳥在欄目上打勾畫圈。

我們首先看見一群紅頭美洲鷲(Turkey vulture)翱翔天際，隨著氣流低空盤旋，動作慢條斯理、不疾不徐，為的是要節省力氣。可以很明顯看到牠們紅色的頭左搖右擺，俯視地面，尋找食物。禿鷹以死屍為食，是自然界的清道夫。鳥類多數目光敏銳，禿鷹能在空中看到地面的獵物，本不足奇，但我好奇，牠們怎能分辨動物是死的或活的？不久，幾隻停駐枝頭的反舌鳥、蜂鳥向我們招手，不遠處，黑腹翎鶉、走鵑匆匆躲進灌木叢中。春風拂面，碧空如洗，聽著生物學家侃侃而談，陶醉在鳥的世界中。

庫柏鷹，是晝行性的中型鷹，雌鳥體型較雄鳥大，這隻大概是雌鷹。（圖由作者提供）

庫柏鷹(Cooper’s hawk)

早在枯枝尚未萌芽前，就發現住家附近一棵樹上有個大巢。樹很高，巢很大，懷疑可能是松鼠巢。某日，路過時聽到鳥鳴，循著叫聲看到不遠處的松樹上有一隻鷹，後來牠展翅飛到巢邊，就確定了那是鷹巢，迅速按下快門，為牠留下美麗身影。對照尋鳥手冊，知道這是庫柏鷹，庫柏鷹雄鳥的體型較雌鳥小。3月中旬，曾在同一棵松樹上拍到另一隻體型較大的鷹；如果牠們是一對，這隻站在巢邊的應該是雄鷹，體型大的那隻是雌鷹。

庫柏鷹亦名雞鷹，是晝行性的中型鷹，原生於北美洲，從加拿大南部到墨西哥 北部都能見其身影。庫柏鷹的翅膀短而圓，深色條紋的尾巴長而寬，尾巴末端有一條明顯的白色條紋。像大多數掠食性鳥類一樣，鷹眼向前，高速飛行時具有良好的深度感知能力。勾狀喙適合撕裂獵物的肉，以鳥類及小型哺乳類動物為食。

除了庫柏鷹和紅頭美洲鷲，步道上常見的鷹類還有澤鵟(Marsh hawk)和紅尾鵟(Red-tailed hawk)。

每次看鷹在空中飛翔，我總會想起台灣的國慶鳥「灰面鵟」，牠們每年10月從北方南遷至菲律賓等地過冬，途經台灣，棲息於屏東一帶。隔年春季由菲律賓北返時，會過境彰化八卦 山區，由於從南方而來，彰化人都稱呼灰面鵟為「南路鷹」，也因過境期間大約在清明前後，所以又有「清明鳥」或「掃墓鳥」之名。婆家住彰化，幾次聽喜愛戶外活動的表弟提起到八卦山賞南路鷹過境，很想同行，可惜都沒去成，畢竟回彰化的時間都太短。另一位住在台中、喜歡攝影的堂弟，拍過整群灰面鵟飛越台中上空的畫面，非常壯觀。

走鵑(Greater roadrunner)

走鵑是江湖傲氣的獨行狹，個性我行我素。經常在步道上碰到，牠們從不把人看在眼裡，偶爾會看到兩隻，牠們不似情侶，倒像彼此有著深仇大恨，不是鬥得你死我活，就是奮力追逐，非得把對方趕出地盤不可。走鵑一出場就彷如走秀的模特兒，放電的眼睛特別迷人，牠們也擅於打扮，眼皮上的深藍和橙紅，有如亮麗的眼影，搭配時髦的龐克頭，站在舞台上，瞬間就成萬人迷。

走鵑亦稱灌叢雞，是杜鵑科的地棲性留鳥，分布在美國西南部和墨西哥的荒漠地區，是北美最大的杜鵑鳥。牠們築巢於仙人掌或灌木叢中，通常每窩可產卵三至六個，與其他一些杜鵑鳥類似，走鵑偶爾會在其他鳥類的巢穴中產卵。走鵑食量大，以昆蟲、蜥蜴、蛙、鼠、蛇為食。走鵑雖不擅飛行，卻有一雙飛毛腿，是賽跑健將，每分鐘可以跑到500米。沙漠地區日夜溫差大，走鵑有一種保持體溫的獨特方法，當夜間溫度下降時，走鵑的體溫也會下降，清晨牠們展開羽毛曬太陽，充分吸收陽光後，就又回升到正常的體溫。

美國某些原住民部落，相信走鵑能抗邪靈並庇佑族人；在墨西哥，有人認為走鵑是送子鳥，能興旺家族；也有人傳說走鵑會帶領迷路人走回正途。相傳旅程中，若遇見走鵑，旅程將會一帆風順，走鵑算是吉祥鳥吧。

麗羽蜂鳥是莫哈維沙漠中的小精靈。（圖由作者提供）

麗羽蜂鳥(Costa’s hummingbird)

麗羽蜂鳥是步道上最常見的鳥類，是莫哈維沙漠中的小精靈。溪流附近的灌木叢是麗羽蜂鳥最愛的棲息地，牠們能生活在沙漠的高溫下，也能棲居於海岸的涼爽地區，蜂鳥看似柔弱，但對氣候的適應力卻特別強。春夏秋冬，幾乎每天都能看到麗羽蜂鳥，牠們身著時尚的綠羽衣，穿梭在各色花叢中。

蜂鳥以花蜜為主食，是雜食性的鳥類。花蜜提供牠們體內所需的水分、糖分、維他命、礦物質，但牠們也吃小昆蟲，來補充蛋白質。蜂鳥活動力特別強，消化系統又特別好，幾乎隨時處於飢餓狀態。牠們對花朵的貪婪與依戀，乃是來自體內不斷的需求，由於體型小散熱快，為了維持體溫，只得不斷進食。最喜歡看麗羽蜂鳥用鐮刀似的尖嘴舔吮花蜜，輕輕一吻，就匆匆道別，牠們是熱情的吻花客，為沙漠植物和仙人掌傳粉，四處散播愛，連我都被電到了。

麗羽蜂鳥「吱！吱！吱！」的叫聲早已熟悉，偶爾會看到在空中飛舞的小蜂鳥，面向陽光，脖子閃閃發亮，宛如圍著一條紫色絲巾，美極了。牠們的飛行技巧，在鳥類中也很不尋常。一般的鳥只能往前飛，蜂鳥卻能在空中前進、後退、左飛、右飛，甚至來個後空翻。每當舉起相機，牠們就東竄西躲，最愛與我玩捉迷藏的遊戲。

麗羽蜂鳥在美國西南部和墨西哥西北部的乾旱地區繁殖。曾經在家中後院看到麗羽蜂鳥從牆角咬了滿口蜘蛛絲，看得出來小小建築師在尋找建材要築巢了，除了蛛網，牠還需要地衣、青苔和植物纖維，不知牠的豪宅要蓋在哪條大道？

蜂鳥是世界上最小型的鳥類，種類超過320種，平均體型只有人類的大拇指一般大。牠是屬於西半球的鳥類，分布地區從南美智利南端到北美阿拉斯加的南部。疏洪道附近常見的蜂鳥有兩種，麗羽蜂鳥和朱紅蜂鳥(Anna’s hummingbird)。

有一回和堂弟閒聊，告訴他曾經在彰化基督教醫院的花園中看到非常小型的蜂鳥，他說台灣沒有蜂鳥，說我看到的應該是「長喙天蛾」。長喙天蛾又名「蜂鳥蛾」，具有長長的喙管，頭上尖端有對膨大的觸角，是體型很大的蛾，但不是蜂鳥。

疫情期間，不宜遠遊，類似這樣的社區活動，範圍就在自家附近，一個半小時的賞鳥兼健行，與興趣相投合的左鄰右舍在專家學者的解說下，對居家附近的動物、植物有更深一層的認識與了解，是很有趣也值得推廣的活動。