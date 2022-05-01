生活 / 天寒樹木園賞梅

遊人寥寥，梅樹仍兀自開得燦爛。（圖由作者提供）

3月初的華府 ，氣溫徘徊在華氏40度上下，室外一片蕭瑟；我們卻在3月2日那天，去了以園林風致取勝的國家樹木園(The United States National Arboretum)。

茶花雍容丰豔，卻也能凌霜傲雪。（圖由作者提供）

國家樹木園隸屬農業部，1927年成立，占地446英畝，規畫為好幾個植物區，栽種專業人員研究與培養的紛繁品種。某些植物區必須開車才能到達。

暗香疏影是梅花的特色。（圖由作者提供）

漢米爾頓小丘 萬株杜鵑

漢米爾頓小丘(Mount Hamilton)栽種萬株杜鵑，454株品種是曾任國家樹木園主任的植物學家摩里森(Benjamin Y. Morrison, 1891–1966)於1929 至 1954年培育所得。可杜鵑花要到4、5月才粉墨登場，3月初只見樹叢，了無片花。

國家樹木園另一處熱門景點--盆栽與盆景博物館 (National Bonsai & Penjing Museum) 。收藏品包括: 1、 1976年祝賀美國建國兩百周年，日本盆栽協會贈送的53個盆栽和六塊觀賞石。2、美國本地園藝家如John Naka等培養的盆景。3、香港銀行家伍宜孫（1900-2005），1986年捐贈的31件嶺南派盆景。

伍宜孫先生捐贈的蘇州式園林「文農學圃」。（圖由作者提供）

由於天寒，原來展示在戶外的盆景全被移入博物館室內，而博物館因為疫情關係謝絕訪客，我們無奈吃了閉門羹。旁邊由伍先生捐款建造的蘇州式園林「文農學圃」，也大門深鎖。博物館對面的草藥園圃和玫瑰花園，春夏間奇花異卉爭奇鬥妍，冬日裡卻只見枯枝殘葉。

看來，只有1864年擴建國會山莊時換下來的數十根希臘科林斯高柱，仍然不畏冬寒，挺直脊樑屹立於平台上，安慰稀稀落落的遊客。

暗香疏影是梅花的特色。（圖由作者提供）

梅花不懼冰雪 笑傲枝頭

無妨，無妨！來此之前，原本就不期待看到國家樹木園花草欣榮的春夏風貌，我們完全是衝著「越冷越開花」的梅花而來。天寒地凍中，群芳猶在冬眠，不懼冰雪的梅花，已然笑傲枝頭。

華府櫻花馳名遐邇，盛放期間，潮汐湖畔 (Tidal Basin) 賞櫻男女萬頭鑽動。樹木園的梅景，卻知音寥寥，幸有識途老馬的朋友伉儷一路導引，先帶我們前往遊客中心前面的廣場一隅，有一株高大遒勁的老樹，綽綽約約開著白色花朵。如果你不確定那是梅樹，那麼，居高臨下瞧見大樹扎根的前方有兩扇木門，樹幹旁邊的通幽曲徑，都是純粹的中國古典情趣，沒錯，它是一株梅樹。

看過黃山，才知道中國的山水畫為何有那樣的筆觸與構圖；看過梅花，才明白中國古人為何那樣畫梅。無論單瓣或重瓣，梅花都開得疏疏朗朗，沒有櫻花的密集團簇。如果說櫻花是濃妝豔抹的華麗貴婦，梅花就是淡掃蛾眉的清秀佳人。雖然花朵間隔保持距離，樹花並不濃密，空氣中卻散發著似有還無的淡淡清芬。欣賞梅花時，心頭一直縈繞著「暗香疏影」四個字。是的，世間繁花難計其數，只有梅花才有這份清幽素雅的氣質，宋代林逋「山園小梅」：「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏。」宋朝辛棄疾「和傅巖叟梅花」：「暗香疏影無人處，唯有西湖處士知。」難怪古代的高人逸士，常以梅花入詩入畫。

遊人寥寥，梅樹仍兀自開得燦爛。（圖由作者提供）

我們再次上車，沿著園內15公里長的道路朝亞洲植物區開去。途中，朋友指出路旁一紅一白兩株梅樹，彷彿作伴似地，佇立於空曠的草原上。我們下車趨前瞻仰，原來早有靈慧知音，正忙著一親芳澤呢！蜂兒從一朵花飛到另一朵，開心得停不下來。綻放的梅花，紅瓣配上金蕊，白的抹上淺粉胭脂，在正午明亮的陽光下，依舊予人「暗香疏影」的冷傲感。

亞洲植物園區 也有驚喜

到了亞洲植物區，原本可以拾階而下，欣賞面積13英畝的Hickey Hill山坡上的數千種亞洲植物，一直走到波光瀲灩的安娜蔻思緹亞(Anacostia)河畔。但冬日裡花草歇息，我們正打算過門不入，卻見路旁稍低處，一樹花影兀自燦爛，於是欣然奔向佳人，果然又是一株高大的梅樹。

紅瓣配上金蕊，嬌俏中仍帶冷傲氣韻。（圖由作者提供）

我們驚喜地發現，梅樹的旁邊不遠處有兩株蠟梅。花期已過，黃色的花朵卻沒有墜落，而是風乾於枝枒上，定格了曾有的美麗。一般人對於蠟梅有兩種迷思：其一，因為開在臘月，而稱之臘梅；其二，認為是一種梅花。李時珍的《本草綱目》糾正這兩個迷思：「蠟梅，釋名黃梅花，此物非梅類，因其與梅同時，香又相近，色似蜜蠟，故得此名。」梅花 (Prunus mume）是薔薇科李屬的多年生落葉喬木，而蠟梅 (Chimonanthus praecox) 則是蠟梅科蠟梅屬的植物。

寒風中也驚訝見到，這一帶竟有眾多怒放的茶花，或皎皎似雪，或朱紅醒目，花瓣繁複交疊，雍容丰豔，讓人想起小仲馬筆下那位豔冠巴黎群芳的茶花女 (La dame aux camélias)。而她為了愛情拋棄富貴，安貧守淡，也像茶花，凌霜傲雪，風骨高凜。回家後恰好看到北京 衛視製作的 「上新了・故宮」電視節目，專門介紹故宮內未向遊人開放的區域，有一集細說玉粹軒的巨幅畫「歲朝嬰戲圖」，描繪乾隆時期宮內幼童過年的場景：窗外飄著小雪，孩子攀爬在盛開的梅樹上，室內一個孩子的手上則拿著一枝剛採下的茶花，可見這兩種花自古即在風雪中作伴。

一株梅樹同時開出白與粉兩種花色，稱為灑金種跳枝梅。（圖由作者提供）

灑金種跳枝梅 一株多色

當日忙著賞花時，忽聞中國話隨風飄過，只見三位華人女同胞款款走來，她們指點我們，過了公廁繼續走兩百碼，就可以看到眾多梅株。「好多好多梅花！」她們興奮地說﹕「園丁大幅修剪這些梅樹，一堆一堆的枝枒就拋棄在路邊，上面有花有苞，我們檢拾幾枝想帶走，硬被園丁阻止了。」

循著指示前行，果然看到八、九株梅樹散布於一處草原上，紅白粉三色，花瓣或單或複，皆淡雅秀逸。其中一株遠望如白雲棲枝，走近一瞧，赫然見到幾簇胭脂粉夾在滿樹皓潔中，卓爾不群。這種同株樹上開出不同顏色花朵的跳枝梅，是灑金種群中的上品。

我們一株株欣賞、拍照，非常慶幸天候尚寒時節來到樹木園賞梅，沒有白跑一趟。

將朋友贈送的梅花插在青花瓷瓶裡。（圖由作者提供）

對於園丁委棄於地的一堆堆帶著梅花的枝枒，誰會不覺得可惜、想偷偷帶回家插入瓶中供養呢？心頭發癢，手也發癢。幸好前幾天，一位酷愛種梅的朋友已邀請我們去其府上賞梅，並贈以不少帶花的枝枒，不必在樹木園做一回「雅賊」。