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旅遊／達拉斯必遊「第六樓」 探秘刺殺甘迺迪

金慶松
「第六樓博物館」內展覽區的一角，這是狙擊手的視野，可看見路面上兩個白色的X。（圖均為作者提供）
「第六樓博物館」內展覽區的一角，這是狙擊手的視野，可看見路面上兩個白色的X。（圖均為作者提供）

德州達拉斯成為世界聞名的城市，很大的因素是1963年約翰甘迺迪（JFK）總統在此遇害身亡，震驚全世界，之後各種陰謀論甚囂塵上，背後的真相至今未能大白。

去達拉斯，肯定要拜訪「第六樓博物館」（Sixth Floor Museum）。這棟建築物的第六樓直擊甘迺迪總統的最後分秒，此博物館展出甘迺迪總統生前死後的高光時刻，以及那改變歷史的謀殺案。

第六樓博物館 記錄暗殺過程

捷運紅線搭到位於市中心的西端（West  End）站。之前二姊一直提醒我，要注意達拉斯市中心的安全問題，市內的捷運站有點危險，今天終於讓我感受到了。西端站下車，立即令人深感與其他站不同，街頭遊民多，不少警察、警車在車站附近隨處可見，以維持安全。達拉斯的步調以一個字形容：慢。緩慢的節奏，緩和的氛圍，適合我，更適合我這年紀。我就安步當車，且行且參觀市景，遊晃悠哉前往。

達拉斯最吸引全球觀光客之處，或許就是這座「第六樓博物館」，位於市中心的達拉斯縣行政大樓（原德州教科書存放處）六樓，俯瞰榆樹街（Elm Street）和休士頓街交叉口的迪利廣場（Dealey Plaza）。1963年11月22日，甘迺迪總統在此棟樓前的榆樹街上遇害，狙擊手就是躲在這棟七層高樓中的第六層樓射擊了三發子彈，榆樹街的路面上有兩個相距不遠的白色X，標記出甘迺迪的遇害點。

「第六樓博物館」內展覽區的一角，這是FBI 調查案情所建構的立體模型（比例1：4...
「第六樓博物館」內展覽區的一角，這是FBI 調查案情所建構的立體模型（比例1：48），模型中的三條白線，就是狙擊手發射三顆子彈的彈道線。（圖均為作者提供）

案發地點成了世界聞名的景點，是憑弔追思之處，也是反省究疑之地。「第六樓博物館」於1989年2月的總統日開幕，展出甘迺迪總統的生平、社經年代，到為連任競選宣傳時被暗殺。2007年2月，喬治‧杰弗里斯（George Jefferies）和女婿捐贈一捲8釐米的甘迺迪總統車隊影片，首次公開放映；這部40秒的無聲彩色影片展示了暗殺前的車隊，第一夫人賈桂琳目睹身旁丈夫中彈的慘狀。

博物館內還有監視器可以實時查看六樓狙擊手的巢穴，當然也有兇手李·哈維·奧斯瓦爾德（Lee Harvey Oswald）的生平追蹤；他在暗殺甘迺迪兩天後，在警察局進行全國電視實況轉播時遭滅口。

博物館不算大，訊息量倒很豐富，值得細細省思，抽絲剝繭，推理探究「背後的主謀到底是誰」，我在館內待了近三個小時。

「第六樓博物館」內展覽區的一角，這是甘迺迪「新疆界」理念下的經濟、社會福利計畫。...
「第六樓博物館」內展覽區的一角，這是甘迺迪「新疆界」理念下的經濟、社會福利計畫。（圖均為作者提供）

迪利廣場 案發地列國家地標

樓前的迪利廣場視野廣闊，廣場附近有不少古蹟建築、紀念雕像等，值得一逛。在甘迺迪遇刺30周年的1993年11月22日，迪利廣場被列入國家歷史地標區（National Historic Landmark District）。我走到榆樹街，注視著那白色的X，車流未曾稍緩地駛壓過去，孔夫子在川上說的「逝者如斯夫不捨晝夜」突然映入我腦海；也逛到旁邊鐵路的路橋下，瞧見那暗黑的人行道內，有不少遊民在裡面躺睡，屎尿味飄逸。他們慵懶著躺平睡覺，是無聲的抗議嗎？甘迺迪曾提倡「新疆界」（New Frontier）理念，提及要解決人民的住屋問題，五十餘年過去了，美國各大城市的遊民、流浪漢、無家可歸者，只有更多。

由迪利廣場望向榆樹街，可看見路面上兩個白色的X；遠方是鐵路的路橋。（圖均為作者提...
由迪利廣場望向榆樹街，可看見路面上兩個白色的X；遠方是鐵路的路橋。（圖均為作者提供）

我在附近的小餐館「BurgerIM」吃了午餐，餐館內只有我一個客人，兩名餐館人員都沒有戴口罩，待客親切有禮，舉止就是達拉斯式的緩慢；一分鐘後，我也入館隨俗，緩緩地摘下了我的口罩。我與兩名服務人員談笑自若、相談甚歡，前台的服務生還跟我說「新冠病毒會自然地消失」，說得天真又自然，真是川普總統的好信徒。

飽食畢，體力恢復，我閒逛市中心，欣賞街景、建物，隨手拍照，用雙腳丈量了達拉斯市中心一大片的寶地。我再次跳上捷運，坐了兩站至聯合站（Union station）。也不過下午3時多，就有兩位遊民在車廂內蒙頭躺睡。

甘迺迪紀念碑 低調矗立空地

下車後，我徐步緩視，又與甘迺迪不期而遇——眼前空曠地的中央有一座顏色單調、設計樸實的巨大建築物，像個大盒子，原來是甘迺迪紀念碑（The John Fitzgerald Kennedy Memorial）。它位於甘迺迪遇刺地點以東約180公尺處，由著名的後現代建築師菲利普‧約翰遜（Philip Johnson）設計，他是甘迺迪家族的好友，並得到遺孀賈桂琳的批准。

甘迺迪紀念碑的外觀。（圖均為作者提供）
甘迺迪紀念碑的外觀。（圖均為作者提供）

這設計簡約的紀念碑建於1970年，以混凝土建造，約翰遜稱它是「一個安靜的避風港，一個封閉的冥想沉思之地，與周圍的市囂隔離，但近天空和大地。」紀念「館」是一個方形、無屋頂的「房間」，高30英尺，長寬皆50英尺，南北邊各有一個狹窄開口。牆壁由72根白色預製混凝土柱組成，大部分的柱子高出地面，每個角落有兩根柱子立在地面，支撐著建築物。它的上面飾有圓形浮雕，裡面有一塊低矮的深色花崗岩，8英尺見方，鑲嵌在淺窪的地裡；花崗岩上刻著金色的「John Fitzgerald Kennedy」，在這四周白灰柱牆及蒼白地板的烘托下，成為唯一的耀眼點。

這紀念碑除了三個金色的大字外，沒有碑文。

廣場上的角落立著兩個深色的花崗岩，其上刻有墓誌銘，以詩的形式寫著簡短的幾行字，大意是：「甘迺迪生命中的喜悅和興奮屬於所有人，他逝世的痛苦和悲傷也是如此/當他於1963年11月22日離世時，震驚和痛苦觸動了世人的良知/對於達拉斯，那是一種特別的悲傷/這座紀念碑不是紀念死亡的痛苦和悲傷，而是對一個人生命中的喜悅和興奮的永恆致敬。」

甘迺迪紀念碑的內部。（圖均為作者提供）
甘迺迪紀念碑的內部。（圖均為作者提供）

紀念碑是否在此地設立，曾有不同意見，包括前市長桑頓（R.L. Thornton）在內的不少達拉斯公民領袖都曾表示，紀念碑最好設在華盛頓特區，試圖讓達拉斯遠離「暗殺地」的惡名。這座紀念碑建成後更是招致不少建築評論家的批評，蓋瑞‧卡特賴特（Gary Cartwright） 1971年撰文稱「它在美學上毫不起眼，甚至令人生畏」；維托德‧雷布琴斯基（Witold Rybczynski）在2006年寫道，「這座紀念碑蓋得很差，那預製混凝土板牆就像『巨大的樂高積木』」。

在甘迺迪遇刺50周年之際，「達拉斯晨報」的馬克蘭斯特（Mark Lamster）稱這座紀念碑是「該市對1963年事件矛盾反應下令人失望的產物」，並表示約翰遜缺乏「鼓舞人心的設計」。

甘迺迪遇刺即將邁入60周年，達拉斯市民對當年暗殺事件仍是心情多樣，市內的遊民問題依舊存在，市長無法解決，歷任總統也無法解決，上帝也無能為力。世界在進步，美國似乎退步了？美國各大城市的槍殺案是否更多了？值得每一位美國人省思。

旅遊小叮嚀

1.參觀達拉斯「第六樓博物館」可事先網上購票，一張票$18，便捷費$1（convenience fee），共$19 。

2.達拉斯的捷運系統採榮譽制度，沒有收票員、驗票員，各站也沒有欄杆、出入口，只有隨機的查票員，無票乘車者會有重罰；建議可買一日票，當天無限制乘坐。

3.旅遊美國大城市很難避免遇到流浪漢，遊客宜哀矜悲憫，不迎不拒。

4.旅遊陌生城市，要入境問熟（熟人、當地人），入境問俗（當地的風俗習慣）。

5.除了必遊的熱門景點之外，懷著不期而遇的驚喜，保持隨機應變的彈性。

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