旅遊／從歐美到埃及 賞方尖碑

盧克索神廟方尖碑。（圖：梅芳提供）

從中學的教科書中知道，在埃及有金字塔、尼羅河，到埃及瞻仰金字塔，乘船在尼羅河上遊覽，是我們年輕時的夢想。在去埃及遊覽前，我們已經遊覽紐約、巴黎和羅馬，雖然也一探當地的方尖碑，可那時對方尖碑的歷史還知之甚少，當我們遊覽埃及後，才知道埃及方尖碑那輝煌的歷史。

卡納克神廟 立3法老石碑

方尖碑與金字塔、神廟並稱為古埃及文明中石頭建築的三大標誌，是埃及帝國強有力的象徵。方尖碑一般以整塊花崗岩雕成，重達幾百噸，四面均刻有象形文字；基座通常都刻畫上狒狒讚美初升太陽的景象，顯示與太陽神教派有關。豎立方尖碑有三種目的：宗教性（常用以祭祀太陽神「阿蒙」）、紀念性（紀念法老）和裝飾性。

卡納克神廟始建於3900多年前，位於埃及城市盧克索北部，是古埃及帝國遺留的一座壯觀的神廟。神廟內有20餘座神殿、134根巨型石柱、獅身公羊石像等古蹟，氣勢宏偉，令人震撼。卡納克神廟是埃及中王國時期及新王國時期首都底比斯（現今盧克索）的一部分，是太陽神的崇拜中心，古埃及最大的神廟所在地。

卡納克神廟裡有三座方尖碑，分別為：圖特摩斯一世方尖碑、哈特謝普蘇特女王方尖碑，和躺在神廟聖湖邊的另一座哈特謝普蘇特女王方尖碑。

圖特摩斯一世方尖碑。（圖：梅芳提供）

神廟的第四和第五塔門之間庭院裡曾經聳立著四座方尖石碑，有兩座是為圖特摩斯一世建造的，另外兩座則是為圖特摩斯三世建造的。現僅剩下圖特摩斯一世建造的一座方尖石碑，其餘的只剩下根基。圖特摩斯一世方尖碑由花崗岩製成，高22米、占地1.8平方米、重140噸，產地為阿斯旺第一瀑布。迄今，巨型方尖碑如何從產地運到使用地，依然是個謎。

哈特謝普蘇特女王方尖碑是世界上第一位女法老「哈特謝普蘇特」所立，碑身全高29米，重323噸，是當時最高的方尖碑，也是現在埃及最高的方尖碑。哈特謝普蘇特女王是圖特摩斯一世的女兒，嫁給哥哥圖特摩斯二世。二世去世後，迫於女子不能當法老的世俗壓力，女王只好扶植庶子、年僅9歲的圖特摩斯三世當法老，自己當攝政女王。無奈三世也是一代英主，年事稍長後便不甘當傀儡，蠢蠢欲動。女王於心不甘，於是廢黜三世並把他趕到卡爾納克神廟裡當普通祭司，自己加冕當上法老。

她為了順利登基，聯合僧侶編造身世，自稱是太陽神之女。為了應天順人，女王從阿斯旺採下石料製成兩座方尖碑、沿尼羅河長途運輸150公里，一座立在全埃及最大、最神聖的神廟裡，獻給太陽神「，另一座在第五塔門的南面聖湖邊，已經倒塌。

哈特謝普蘇特女王方尖碑。（圖：梅芳提供）

在哈特謝普蘇特女王統治第22年時，圖特摩斯三世突然重返王位，女王從此不知去向。圖特摩斯三世奪取政權後，用圍牆將方尖碑封堵起來，試圖抹去女王在歷史上的痕跡，但方尖碑反而因與世隔絕而保存完好。

從神廟的第五塔門南側出去，便是神廟的聖湖「卡納克聖湖」，是祭司們每天沐浴淨身後敬奉神所用的湖。在聖湖邊，我們看到了女王坍塌的方尖碑，頂端的浮雕依然清晰，承載幾千年的歷史。

倒塌的哈特謝普蘇特女王方尖碑。（圖：梅芳提供）

盧克索神廟 石碑贈給法國

盧克索神廟位於尼羅河東岸的底比斯古城中，建於約西元前1397年至1361年，是古埃及第19位法老「阿蒙霍特普三世」為祭奉太陽神、他的妃子及兒子月亮神而修建的。在盧克索神廟的大門口有拉美西斯二世的兩尊坐像、四尊立像，如今只剩下兩尊14米高的坐像、一尊立像。其中一尊石像前有一根高高的方尖碑，和一個精美的獅身人面像。這座方尖碑淵源頗深，當年雕刻時原為一對，現在只剩下東邊的一座，西邊的一座於1831年由埃及總督贈送給法蘭西國王查理五世，現立在巴黎協和廣場上。

法國協和廣場方尖碑。（圖：梅芳提供）

巴黎協和廣場上的方尖碑，比起埃及方尖碑似乎更加巍峨漂亮，因為法國人非常珍惜眼前的文物，認為它是古埃及文化的精髓，因此為其鍍金。

方尖碑在豎立過程中，還經歷一系列政治鬥爭，當時法國經歷大革命，王權開始旁落，共和黨 人登上了政治舞台。方尖碑作為帝王的遺產，理應被革命人推倒，但共和黨人卻想出一個絕妙的辦法，將巴黎協和廣場上國王路易十五的雕像推倒，轉而豎立方尖碑。

梵蒂岡方尖碑 唯一無字

埃及的方尖碑在義大利 有13座，數量最多，勝過埃及；因為在羅馬帝國時代，埃及是行省，方尖碑遭搶奪。我們遊覽梵蒂岡時，瞻仰屹立在聖彼得大教堂廣場上的方尖碑，碑高25.5米、重327噸，如果加上基座和碑上的十字架，高達41米，是梵蒂岡最醒目的地標之一。

梵蒂岡的方尖碑沒有象形文字，也沒有圖案，是羅馬眾多方尖碑中唯一的「無字碑」。這座方尖碑原來位於梵蒂岡南面的古老競技場中，是羅馬帝國的皇帝奧古斯都征服埃及後，從亞歷山大城帶回的。

聖經中記載，西元前13世紀，希伯來人因遭法老迫害而逃離埃及，曾經看到這個方尖碑。西元64年，羅馬帝國開始殺害基督教徒，大屠殺就在「來自埃及的方尖碑旁邊，舉著火把連夜進行」，這個方尖碑成為「聖彼得殉教時唯一的無聲證人」。幾代基督教教皇都曾想把這個「無聲的證人」弄到梵蒂岡，1586年4月，花費近5個月，這個方尖碑終於豎立在廣場上。

羅馬梵蒂岡方尖碑。（圖：梅芳提供）

華盛頓紀念碑 世界上最高

屹立在華盛頓特區的華盛頓紀念碑雖然和埃及無關，卻是世界上最高、最偉大的方尖碑。華盛頓紀念碑是華盛頓的制高點，碑上沒有任何字母。華盛頓紀念碑和埃及方尖碑不同之處為：華盛頓紀念碑不是整塊石頭，而是利用現代建築技術的大理石方尖碑，呈正方形、底部寬22.4米、高169.045米；紀念碑內有50層鐵梯，也有電梯，遊客登頂後通過小窗可以眺望華盛頓全城、維吉尼亞州 和馬里蘭州。

華盛頓紀念碑。（圖：梅芳提供）

美國前總統布希在2004年「美國獨立日」的談話中說：「在人類千萬年歷史中，最珍貴的成果不是令人目眩的科技，不是大師浩瀚的經典著作，而是實現對統治者的馴服，實現把他們關在籠子裡的夢想。因為只有馴服統治者，把他們關進籠子裡，才不會害人。我現在就是站在籠子裡對你們講話。這個籠子有五根鐵欄杆：選票、多黨制、司法獨立、新聞自由、軍隊國家化。」華盛頓就是馴服了統治者，為人類歷史上做出了最大貢獻的偉人。因此，美國人心中，華盛頓紀念碑永遠是最偉大的紀念碑。

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