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養生／6紅燈 工作、生活恐失衡

／健康醫療網
當工作多到做不完經常須帶回家做，或許是重新評估工作與生活的平衡，並做出改變的時候了。（Getty Images）
當工作多到做不完經常須帶回家做，或許是重新評估工作與生活的平衡，並做出改變的時候了。（Getty Images）

每個人都會在工作中經歷壓力時期，當工作項目堆積如山，把工作帶回家成為常態時，或許是時候重新評估工作與生活的平衡，並做出改變以避免工作倦怠。

根據克理夫蘭醫學中心，心理學家艾米·沙利文博士（Amy Sullivan），出現六個跡象表明工作與生活失衡了。

1.不照顧自己身體

開始熬夜或難以入睡，或是整天坐著不運動、購買速食或根本不吃東西，開始不再照顧自己的身體健康，即便有不舒服，也不會特別去看醫生。

2.心理健康走下坡路

如果有焦慮、抑鬱、憤怒或煩躁的跡象時，甚至感到不安的情緒波動或是浮起輕生念頭，都要注意你的心理健康正在走下坡。

3.感覺工作沒意義

如果你覺得工作不再有意義，感覺不到與同事或客戶的聯繫。

4.認為自己無能為力

無論做什麼都感覺不夠，工作質量受到影響，總是擔心工作表現，害怕各種變數的發生。

5.工作和家庭沒界限

隨著工時越來越長，必須全天候待命接收電話、電子郵件，不能隨意休假。

6.常感到孤獨

儘管有人在身邊與你透過電子方式連繫，但不再有時間或精力與家人或朋友進行有意義的互動。

如有上述跡象，請不要擔心，沙利文博士提供四項技巧，幫助你恢復平衡。

1.工作斷開連接

記得要「放下電話」、「不需要全天候待命」，或是不斷查看和回覆短信和電子郵件來增加壓力，不僅難以與家人聯繫，並對睡眠產生負面影響。

2.工作效率更高

工作專注於一項任務，並繼續努力直到完成。不要嘗試同時處理多項任務，並盡可能關閉電子郵件或手機，以盡量減少干擾。

3.優先照顧自己

保留運動時間，讓這些事情在日程安排中不要任意更動。

4.獲得專業幫助

壓力會影響心理健康，請不要猶豫，有難題不妨與心理治療師交談。

沙利文博士強調，最重要的是必須先照顧好自己。儘管在努力工作受到重視，但不必讓工作占據生活。

(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

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