娛樂／奧斯卡最佳影片「樂動心旋律」聽見親情的聲音

描述失聰家庭的「樂動心旋律」拿下本屆奧斯卡最佳影片、最佳改編劇本、最佳男配角三項大獎 。（取材自IMDb）

描述失聰家庭的「樂動心旋律」（CODA）拿下本屆奧斯卡 最佳影片，同時獲得最佳改編劇本、最佳男配角，成為影史第七部所有入圍 獎項都得獎的奧斯卡最佳影片得主。本片描述一個在聾啞人家庭中成長的一般女孩，釐清原生家庭羈絆，經過一番掙扎與成長，最終考上頂尖柏克萊音樂學院（Berklee College of Music），並與家人和解的故事。

露比看似是穿梭在兩個世界中的人，卻沒有被任何一邊接納。（取材自IMDb）

改編／美版比法版衝突更強烈

「樂動心旋律」翻拍自法國電影「貝禮一家」（La Famille Belier）。兩部片講述同樣的故事，又傳遞出全然不同的氣質。法國版有著更為自然生活的流動，包括對於音樂的處理和女孩自身成長、音樂天賦的挖掘和展現，與家人和環境的處理，都更生動平實；而美國版的戲劇衝突更加強烈，人物性格更加突出，矛盾的激化更加劇烈，劍拔弩張的氛圍讓整部影片在節奏上更鮮明。

本片的切入點十分巧妙，露比是聾啞人家庭中唯一聽力正常的人，她曾經因為並沒有被教導過正確的發聲方式，說話會發出奇怪的聲音，內心滿是自卑。即便在後來的成長中，她終於能夠好好像正常人一樣講話，依然在學校裡受到嘲笑和霸凌。

「樂動心旋律」描述一個在聾啞人家庭中成長的一般女孩，經過一番掙扎與成長，最終考上頂尖柏克萊音樂學院，並與家人和解的故事。（取材自IMDb）

因為是家裡唯一的「正常人」，露比需要承擔家人和這個世界的「翻譯」工作，大到維持整個家庭的生計，小到處理家人和所處環境中各種人的摩擦，她是這個家庭生活得以「運轉」的核心，小小年紀已經飽經生活的疲憊。

露比的兩難在於——不僅在正常人世界裡，她成了旁人眼中的異類，對她的聾啞人家庭而言，她的「正常」使她被排斥在家人之外，她看似是穿梭在兩個世界中的人，卻沒有被任何一邊接納。

看點／音樂天才來自聾啞家庭

更為戲劇性的關鍵點是，這個出自全員聾啞家庭的女孩，竟然擁有極高的音樂天賦，是個擁有絕美聲線的小天才。彷彿上天把一整個家庭在聲音上的缺憾都彌補在這個孩子身上。

露比當然愛自己的家人，但這份愛負擔在一個正值青春期的少年肩上顯然太過沉重。何況她的家人看來的確也挺討嫌。他們粗鄙、自私、自以為是，他們當然有屬於弱勢群體的自卑怯懦和無助，但又因為特殊的身分多了一份格外強烈的玻璃般的自尊心。

家人們事事都指望露比，卻從未重視過她，無法理解也不支持她的夢想，甚至將她的個人追求視為對家庭的「背叛」。在露比的視角中，家庭成為她逐夢路上的負累，也阻礙她融入正常人的世界。

每當露比顯露出想要獨立自主的苗頭時，父母就會站出來提醒女兒家人更重要。（取材自IMDb）

手法／手語演唱打通無聲世界

其中最受震撼的一場戲，是母女在激烈衝突之後的深夜談心。母親告訴露比，在露比出生時，她曾祈禱露比是個聾啞人，當醫生告訴她，女兒的聽力正常時，她感到大失所望。當然她也希望自己的孩子能夠健康，但面對一個健康的孩子，她失去了一個做好媽媽的自信，她怕糟糕的自己辜負露比，也擔心露比因此和自己無法親近。

這種面向自身的恐懼，導致之後她對女兒表現出強烈的不安和占有慾，所以她不讓露比在家裡戴耳機、不希望露比考大學、不願她與正常人打交道等行為。

每當露比顯露出想要獨立自主的苗頭時，父母的角色會站出來提醒女兒，你的家人更重要。這種夾雜著自卑與恐懼的家人之間的情感，賦予了「愛」更深層的複雜性，也從情感的角度去講述人在社會和關係中的困境。

三段女孩為家人唱歌的戲，導演 透過無聲、觸摸聲帶和配合打手語演唱的方式，打通有聲與無聲之間的世界，一方面從視聽上展現聾啞家庭成員試圖去接近和理解女孩夢想的那個從茫然到激揚的過程；另一方面隨著視聽感官上從割裂到交融的一次次遞進，也能夠感受到兩個「陣營」內心的和解。（取材自澎湃新聞）

出自聾啞家庭的露比，竟然擁有極高的音樂天賦，是個擁有絕美聲線的小天才。（取材自IMDb）