娛樂／奧斯卡最佳男配 科特蘇爾盼啟發失聰年輕人

特洛伊科特蘇爾以「樂動心旋律」贏得奧斯卡最佳男配角。（路透）

美國演員特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur）以「樂動心旋律」（CODA）精湛表現贏得奧斯卡 最佳男配角獎，是影史上第二位入圍 也是第二位奪下小金人的失聰影星。美聯社報導，他曾說，好萊塢傳統上替失聰演員創造的機會寥寥可數，他打拚多年一直盼著踏進電影 圈。他希望，自己的成就可以啟發他人。

在特洛伊科特蘇爾之前，唯一入圍奧斯卡的聽障演員只有他在「樂動心旋律」的搭檔瑪莉麥特琳（Marlee Matlin），後者以「悲憐上帝的女兒」（Children of a Lesser God）在1987年登上影后寶座。

在特洛伊科特蘇爾（右）之前，唯一入圍奧斯卡的聽障演員只有他在「樂動心旋律」的搭檔瑪莉麥特琳（左）。（取材自IMDb）

本屆得獎對53歲的特洛伊科特蘇爾來說是一大勝利。特洛伊科特蘇爾說：「我希望，失聰或聽力不好的年輕人可以因此提升信心，受到啟發追逐夢想。」他說：「我希望這些孩子們不要覺得自己發展被受限了。」

現實生活 也有聽障妻女

「樂動心旋律」英文片名CODA是Child of Deaf Adult（失聰人士的孩子）的縮寫，現實生活中，特洛伊科特蘇爾與聽障妻子黛安布雷（Deanne Bray）的17歲女兒就是一個喜愛音樂的CODA。

特洛伊科特蘇爾說：「當我女兒玩音樂的時候，她不知道我站在她後面。我會走過去，觸摸原聲吉他的琴身，藉此感受吉他的震動。她彈平台鋼琴的時候，我也會把手臂放上去。」

特洛伊科特蘇爾（前排中）跟「樂動心旋律」中的角色一樣，還沒準備好讓女兒離家。（取材自IMDb）

特洛伊科特蘇爾也跟「樂動心旋律」中的角色一樣，還沒準備好讓女兒離家，「我花了整整半年才脫離這個角色。我妻子跟我說，『特洛伊，你什麼時候才能把鬍子剃掉，你這樣我根本無法吻你』」。

特洛伊科特蘇爾憑藉「樂動心旋律」精湛表現，將奧斯卡小金人抱回家，而在這之前，他已經接連贏得美國演員工會獎、英國影藝學院電影獎和影評人大獎。（取材自中央社）