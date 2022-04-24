娛樂／奧斯卡最佳國際影片導演 濱口龍介把自己當觀眾

濱口龍介執導的「在車上」獲得第94屆奧斯卡最佳國際影片，他分享自己的拍片哲學就是「觀眾就是我自己」。（取材自IMDb）

日本導演 濱口龍介執導的「在車上」（Drive My Car）獲得第94屆奧斯卡最佳國際影片，典禮過後，他分享自己的拍片哲學就是「觀眾就是我自己」。「在車上」改編自日本作家村上春樹的短編小說「沒有女人的男人們」，劇情講述一名舞台劇演員家福悠介在意外喪妻兩年後，與司機美沙紀相遇並在兩人對談中獲得心靈解脫的故事。

談執導 心中默默有把尺

濱口龍介在領獎之後被問到「身為日本導演，這部電影 獲得美國電影獎的肯定，取得跨文化的成功。請問在拍片的時候，如何想像觀眾的樣貌？」濱口龍介回答：「當我在執導一部電影時，我並不一定會去想像觀眾的樣貌。」

「在車上」拿下奧斯卡最佳國際影片，日本電影睽違13年再度獲得此獎項。(取材自IMDb)

濱口龍介解釋，自己本身是一個愛看電影的觀眾，「我喜歡看別人拍的電影，因此我有自己的一把尺。所以事實上，當我在拍電影的時候，我真正在想的事情是我個人的標準，還有我目前所做的是否符合我的標準」，他並透過翻譯回答：「換句話說，觀眾幾乎就是我自己。」

但濱口龍介也說，拍片的時候心中也不是完全沒有觀眾。他說：「我認為，因為標準是來自於我看了這麼多的電影，我也必須在心裡相信觀眾的存在，才能藉由電影與觀眾發生共鳴。基於這樣的信念，我的電影獲得來自全世界的迴響，真是太好了。」

「在車上」改編自日本作家村上春樹的短編小說「沒有女人的男人們」。(取材自IMDb)

掀共鳴 符疫下人們處境

濱口龍介分析，他電影的主題與疫情下人們的處境產生共鳴。他說：「這部電影在談的內容是生命中的失去經驗，如何在失去所愛之後繼續活下去，這正好符合在疫情之下，數百萬人死亡與失去所愛的情形，因此與觀眾產生共鳴。」

手拿著奧斯卡小金人，濱口龍介說：「兩年前南韓導演奉俊昊以『寄生上流』一片得獎時，看他單手很輕鬆拿起奧斯卡小金人，還以為很輕，沒想到自己拿著，才知很重，感到驚訝。」

「在車上」拿下奧斯卡最佳國際影片，也成為導演瀧田洋二郎執導的「送行者」之後，睽違13年再度獲得此獎項的日本電影。

「在車上」劇情的另一主軸描述舞台劇「凡尼亞舅舅」的排練過程。「凡尼亞舅舅」改編自安東契訶夫的同名小說。(取材自IMDb)

儘管最終沒有更進一步拿下大獎最佳影片，但「在車上」已是奧斯卡94年來，第一部獲提名最佳影片的日本電影，也是繼日本導演是枝裕和執導的「小偷家族」後，時隔三年再有日本作品入圍最佳國際影片獎，這個獎項先前稱為最佳外語片。

獲讚賞 結合2文學大師

對於「在車上」一片獲獎，專攻俄羅斯及波蘭文學的東京大學名譽教授沼野充義指出，這部電影是「村上春樹、19世紀末俄國世界級短篇小說巨匠安東契訶夫（Anton Chekhov）、濱口龍介這三強鼎立的作品」。

「在車上」劇情的另一主軸描述舞台劇「凡尼亞舅舅」（Uncle Vanya）的排練過程。「凡尼亞舅舅」改編自安東契訶夫的同名小說。

濱口龍介成功拿到小金人，還說本來以為很輕，沒想到很重。(歐新社)

沼野充義認為，濱口龍介在「在車上」中安排劇情，電影後半段呈現劇中劇。安東契訶夫對村上春樹來說，是一位很重要的作家之一，而濱口龍介堅持引進契訶夫作品的元素，又是另一種戲劇性的鋪陳。

沼野充義說，雖然這部電影是因為翻拍村上春樹的作品而引起話題討論，但從這部電影可強烈感受到安東契訶夫的存在感。這部電影之所以有戲劇張力，並非只有村上春樹、安東契訶夫這兩位大作家的加持，拍成電影等於是濱口龍介這位作家的作品。近三個小時的影片，觀眾透過觀賞就能沉浸在某種心領神會的情境。（取材自中央社）