醫藥短波／想做大腸鏡檢查 怕痛該怎麼辦？

美國腸胃科學會最近宣稱，許多人因為怕大腸鏡篩檢過程的疼痛和尷尬，而遲遲不敢就醫，耽誤了尋求這種容易又可能挽救生命的篩查測試。

雖然大腸鏡檢查可能令第一次做的人害怕，仍然是檢測息肉和癌症和即時治療結腸疾病的最有效方法。

目前在美國，50歲以上的人不論男女都應該每五年做一次大腸鏡檢查。因為根據過去十年的調查資料，在做腸鏡時腺瘤的切除，使結直腸癌的死亡機率降低了53%。一般大腸鏡檢查幾乎都是在鎮靜劑控制或者是全身麻醉之下所進行的小手術，一般人是感覺不到疼痛的。不過仍然有許多人拒絕鎮靜劑或者是全身麻醉，怎麼辦呢？其實可以預先安排下列的一些措施，來減輕疼痛。

1.放鬆：

恐懼會增加疼痛。此外，對於許多人來說，結腸鏡檢查更令人尷尬而不是痛苦，因此放鬆可能對此有所幫助。

2.針灸：

好些研究表明，針灸可以幫助一個人放鬆並減輕疼痛。

3.音樂或音頻療法：

可能有助於緩解結腸鏡檢查期間的焦慮和分散注意力。

4.技術上改善和變更：

使用水而不是空氣來給結腸充氣，可能會減輕疼痛，而使用薄荷可以減少結腸痙攣。 此外，選用較小的管子和技術非常熟練的內窺鏡醫師也可能有助於減輕疼痛。