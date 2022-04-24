醫藥短波／多吃豆類、全穀 改變飲食真的能延年益壽的

最近一項新的研究報告，發現若是改變飲食的話，確實可以延長一個人的預期壽命。

這是怎麼說的呢？原來一個人若是在年輕的時候就開始改進食品，選擇富含豆類和全穀物的飲食的話，可以使一個人的壽命增加10年。

什麼是延年益壽的食物呢？

食物種類繁多，大致上來說，多吃豆類、全穀物和堅果，少吃牛肉、豬肉和加工肉類，每日必備蛋類和牛奶，就是提高飲食的品質，增加預期壽命最有效的方法。根據多年來的調查研究，每天五蔬果的效果相當顯著。比較上來說若是每天吃五份蔬果的人，心血管疾病 的比率降低12%、癌症 比率降低10%、甚至呼吸道疾病也降低35%。人若健康了，自然能夠長壽。

天天五蔬果是什麼份量？

就是每天至少要吃三份蔬菜 與兩份水果。蔬菜一份大約是煮熟後半個飯碗的量；水果一份相當於一個拳頭大小。

蔬菜水果越多越好嗎？

這項研究中針對全球200萬人進行的數據分析，另外也綜合了26項有關水果和蔬菜攝入量和死亡比率的研究報告，結果發現，每天吃五份蔬果的人壽命相對延長13%。不過值得一提的是，這項報告中特別提醒，並不是吃越多越好，若是超過5份蔬果，對身體並沒有什麼直接和實際的好處。