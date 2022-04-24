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料理功夫／香菜豬肉水餃

周靈
香菜豬肉水餃
香菜豬肉水餃

有沒有試過將香菜（芫荽）包進水餃？嘗起來清香味美，好吃極了，是個意想不到的驚喜。

材料：

水餃皮1包、攪碎豬肉1磅、洗淨香菜2把（切碎）、雞蛋1顆、芝麻香油1茶匙、糖1/2茶匙、太白粉1茶匙、胡椒粉、蒜粉、醬油與蠔油適量。

香菜豬肉餡
香菜豬肉餡

作法：

1.按照各家喜好的偏方，將雞蛋與各種醬料、香料、太白粉和碎肉混合均勻後，加入香菜碎，以大湯匙不斷地把餡料打成肉漿。

2.將香菜豬肉餡包成約35個水餃，可當天現煮現吃。若分量多做些也可冰凍起來，平常周日下班後，燙一、兩樣蔬菜當做應急的晚餐，或做午後點心，簡單方便，美味又營養。

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