料理功夫／香菜豬肉水餃

香菜豬肉水餃

有沒有試過將香菜（芫荽）包進水餃？嘗起來清香味美，好吃極了，是個意想不到的驚喜。

材料：

水餃皮1包、攪碎豬肉1磅、洗淨香菜2把（切碎）、雞蛋 1顆、芝麻香油1茶匙、糖1/2茶匙、太白粉1茶匙、胡椒粉、蒜粉、醬油與蠔油適量。

香菜豬肉餡

作法：

1.按照各家喜好的偏方，將雞蛋與各種醬料、香料、太白粉和碎肉混合均勻後，加入香菜碎，以大湯匙不斷地把餡料 打成肉漿。

2.將香菜豬肉餡包成約35個水餃，可當天現煮現吃。若分量多做些也可冰凍起來，平常周日下班後，燙一、兩樣蔬菜當做應急的晚餐，或做午後點心，簡單方便，美味又營養。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜 投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。