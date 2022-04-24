大仁說財經／吉祥物的神奇「助售」力量

吉祥物是品牌用來與消費者建立情感聯繫，凸顯其商品屬性。( Getty Images)

在超市走一圈，你會在麥片區遇到各種各樣的角色：老虎托尼(Tony the Tiger)、巨嘴鳥山姆(Toucan Sam)、嚘吱船長(Cap'n Crunch)和嗡嗡蜂(Buzz Bee)；在家居用品則可以看到清潔先生(Mr. Clean)清潔劑、肌肉男(Brawny Man)紙巾和魅力熊(Charmin Bear)捲筒衛生紙。

再過幾個走道，很可能會看到貝蒂妙廚(Betty Crocker)配方食品、酷愛飲料(Kool-Aid Man)、愛爾默公牛(Elmer the Bull)修繕配件、麵糰寶寶(Pillsbury Doughboy)、勁量兔子(Energizer Bunny)等。

想與消費者情感聯繫

當然，吉祥物不僅只在商店裡。桑德斯上校(Colonel Sanders)、麥當勞 叔叔(Ronald McDonald)和漢堡王(Burger King)是速食連鎖店的代名詞，米其林寶寶(Michelin Man)賣輪胎，蜥蝪(Geico Gecko)、鴨子(Aflac Duck)和前進保險 (Progressive)的虛擬人物弗洛(Flo)更是保險業的常見代言人。

為什麼品牌長期選擇俗氣，或者有時帶有種族刻板印象的代言人和吉祥物？它們的目的是什麼？

獨特的角色是品牌用來與消費者建立情感聯繫，並凸顯其個性和關鍵屬性，例如可靠性、純潔性或幽默感的工具。

行銷專家說，對於有無盡選擇的消費者來說，店內貨架上一個眼熟的角色可以成為視覺捷徑。例如在複雜的保險業中，可以使用討人喜歡和熟悉的角色，以簡單的方式傳達訊息。

明尼蘇達大學市場行銷教授拉歐(Akshay Rao)表示，人物和吉祥物「作為記憶提示很有價值，它們很容易處理，你不必動腦筋去詳讀產品資訊、品牌名稱或價格」。「什麼都不必想，更不用說考慮了。」

此外，民調顯示消費者很喜歡廣告吉祥物。哈里斯(Harris)民意調查與廣告時代(Ad Age)對1000名美國成年人進行了線上調查，其中79%的人表示喜歡看吉祥物，例如老虎托尼、麥當勞叔叔或清潔先生。

吉祥物傳遞「安全感覺」

品牌特徵的興起可以追溯到19世紀後期的第二次工業革命，當時食品和消費品開始大規模生產。

在1870年代之前，食品和其他家用產品通常在家庭農場種植或從當地雜貨店購買，不像今天大眾熟知的大型全國品牌或全國經銷網路。工廠大量生產以及運輸鐵路的輔助，為消費者提供了從遙遠的工廠獲得包裝食品和產品的可能性。

但對製造商來說，他們需要讓消費者相信這些工廠製造的新產品是安全的。

《保證滿足：美國大眾市場的形成》(Satisfaction Guaranteed: The Making of the American Mass Market)一書作者、歷史學家斯特拉瑟(Susan Strasser)說，人類角色可以替代消費者與食物建立個人聯繫。

早期的品牌角色通常是老祖母、戴著白帽和圍裙的廚師或年輕女孩。斯特拉瑟說，這種形象的目的是「與傳統聯繫起來，如此一來購買工廠製造的產品就不會那麼難受」，以及「清潔度，所以不必擔心會吃下什麼會致死的東西。」

傑邁瑪阿姨(Aunt Jemima)煎餅。( Getty Images)

其他早期品牌角色有時會採用對黑人和美洲原住民 的種族主義刻板印象，例如傑邁瑪阿姨(Aunt Jemima)煎餅、班叔(Uncle Ben)米飯、羅斯特思(Rastus)小麥粉和以美洲原住民少女為圖騰的藍多湖(Land O’Lakes)奶油。

班叔(Uncle Ben)米飯。( Getty Images)

近年來，其中許多角色已停用，也有人呼籲讓金吉達(Chiquita Brands)香蕉的金吉達小姐和其他過時吉祥物趕快退休，品牌很快轉向所謂的「代言人」和動物來凸顯它們的產品。

創建於1898年的Bibendum，如今被稱為米其林寶寶(Michelin Man)，是最早的例子之一。這個角色的靈感來自一堆類似人體軀幹的輪胎。

另一方面，狗、牛、熊、公牛和其他動物也開始成為吉祥物，尤其是以吸引兒童為主的零食和食品。

1950年代和1960年代早期電視的興起將這類角色推向廣告文化主流，廣告商在熱門影集的廣告時間播放廣告，吸引了大批觀眾注意到這些人性化個體。

廣告公司李奧貝納(Leo Burnett)總裁兼創意總監諾蘭(Britt Nolan)說：「當電視廣告剛出現時，很多角色應運而生。」「電視廣告業當時同時扮演具有知識性和娛樂性的角色。」

但建立品牌形象需要時間和投資，尤其是如今想讓每個人坐在家裡看電視廣告，更是難如登天。諾蘭說，「建立廣告角色知名度往往要靠影音，並依賴一定程度的強迫刺激。」「這在如今已不像過去對許多廣告商來說具有任何意義，因為你不再擁有消費者的注意力。」

網路時代的吉祥物危機

相反地，許多品牌轉向雇用名人、合作夥伴和社交媒體網紅代言，而不是推出新的吉祥物。

使用角色也有一些陷阱，過去它們被用於有害目的，例如香菸製造商在1998年與各州達成全面和解，禁止在菸草廣告中使用駱駝人(Joe Camel)和萬寶路牛仔(Marlboro Man)等形象。

頗受歡迎的歐洲雜貨連鎖店Lidl於2020年將其穀物品牌刪除了吉祥物，以限制「糾纏力」，也就是孩子們不斷糾纏父母要求購買印有吉祥物的含糖穀物。