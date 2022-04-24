每周一書／墜入深淵的中國

《墜入深淵的中國》一書作者余杰生於成都，求學於北京 。1998年出版處女作《火與冰》，在死水般寂靜的世紀之交颳起一陣旋風，暢銷百萬冊，有如魯迅和柏楊般的批判性文字和思想深深影響了中國一代年輕人。

余杰2012年赴美，2018年入籍成為美國公民。致力於在思想觀念上顛覆中國共產黨的唯物主義意識形態、解構大一統的中華帝國傳統，進而在華語文化圈推廣英美清教徒精神與保守主義價值，也就是其獨樹一幟的「右獨」理念。

余杰在《墜入深淵的中國》一書中介紹了譚松的《血紅的土地：中共 土改採訪錄》、楊顯惠的《定西孤兒院》、汪春劼的《文革風暴中的九位大學校長》和馮克的《文化大革命》等著作，這些著作揭示了毛澤東時代的中國，幾乎每個階層和族群都成為中共暴政的受害者：地主死於土改，農民死於大饑荒，知識分子死於反右和文革，與國民黨只要沾一點邊的民眾統統成為歷次政治運動的犧牲品、成為生不如死的賤民。

該書也介紹了余英時、方勵之、管惟炎、趙紫陽、哈金和嘉樂頓珠（達賴喇嘛的二哥）的故事。他們當中，有的人以中國人的身分去世，有的人早已在國籍上擺脫了中國公民的束縛，有的人在種族上與子虛烏有的中華民族一刀兩斷。無論如何，他們都是愛自由的人，用不同的方式奔向自由，並成為黑暗時代的持燈人。

余杰在自序中提到，他在2012年離開中國後的十年間，在美國自由亞洲電台開闢「禁書解讀」專欄，希望通過網路和電波向讀者介紹那些讓中國害怕的書。這些文章先後編輯成《流亡者的書架》、《刀尖上的中國》、《納粹 中國》、《惡托邦祭：獨裁是一種病》等書出版，《墜入深淵的中國》是其中最新的一本。

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