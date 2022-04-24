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封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

記者韓傑
許多華人忌諱談論死亡和遺產，沒有設立遺囑的意願。(Getty Images)
許多華人忌諱談論死亡和遺產，沒有設立遺囑的意願。(Getty Images)

紐約律師冉燕飛所在的明理律師事務所，每月舉辦兩次到三次免費講座、普及信託和遺囑的知識。她說，在平時，聽講座者在20人至50人之間。今年3月灣區Y先生在病妻離世九天後火速再婚、並與亡妻父母鬧上法庭的新聞引爆網路之後，她舉辦網路講座聽眾猛增10倍達到500多人。「3月22日的一次講座，聽眾達到600多人。」她說，灣區這個家庭故事給美國華人一個了解信託和遺囑的契機，也給很多人敲響警鐘。

美華人開始了解信託和遺囑。圖為讀者在聽冉燕飛的講座。（冉燕飛提供）
美華人開始了解信託和遺囑。圖為讀者在聽冉燕飛的講座。（冉燕飛提供）

她說，灣區再婚男讓很多華人覺得教訓深刻，D女士及其父母都對人性險惡估計不足。D女士單方面期待丈夫Y某會善待自己的父母，因此沒有給父母提供必要的法律保障；而D某的父母一生都為孩子著想，並沒有為自己考慮，致使女兒去世後頓失住所。「若能防患於未然，可以少走很多彎路。」

老一輩華人父母大多都為孩子著想，很少為自我考慮打算。(Getty Images)
老一輩華人父母大多都為孩子著想，很少為自我考慮打算。(Getty Images)

臨終信託 應保障父母

冉燕飛說，D女士的失誤是過於相信丈夫不會虧待自己的父母，沒有從法律上為父母考慮，提前做出安排。她說，加州法律沒有要求子女要照顧父母，因此忽略父母的晚年生活。她在臨終前簽署了一個信託（trust）文件，但沒有將父母作為受益人。

預防父母因子女去世而流離失所，獨生子女應早做安排。（美聯社）
預防父母因子女去世而流離失所，獨生子女應早做安排。（美聯社）

她說，D女士完全可以在信託裡規定一定的比率和金額給父母，讓父母在她病逝之後獲得保障。即使是在信託中讓丈夫做受託人，如果丈夫沒有履行受託義務，至少「父母可以提告」保護自己應有的權益，不至於淪落到向網友求助的地步。

她說，D女士的父母已經70多歲。如果D女士能給父母留下10萬美元，折合人民幣65萬元左右。「父母回國後用這些錢在西安生活，應該不錯。」

如果D女士沒有生病，也可以買個人壽保險，就算買個最便宜的term，將父母列為指定受益人，每月花不了多少錢。若是D女士去世，父母一下子可以領到幾十萬元，足夠父母晚年的花費。

預立遺囑 安排遺產分配

若是沒有設立信託，也沒有指定父母為受益人的人壽保險，D女士也可以立下遺囑。在遺囑裡，設立者可以做出遺產安排，告知自己的遺產如何分配，給父母和孩子多少比率。「但是，D女士沒有這樣做，死後就無法執行。」

冉燕飛說，在絕大部分情況下，已婚夫妻雙方既是信託設立人，也是信託管理人和受益人。當夫妻年齡大了，一般都由成年子女管理。由夫妻和子女管理的家庭信託一般都不收管理費。

但是，如果夫妻無法管理，而且孩子也不能管理，他們就只能委託信託公司、銀行、財務顧問、會計師、律師等專業人士管理，但是專業人士管理信託需要收管理費。

D女士父母也有考慮不周的地方。她說，多數老一輩華人父母都為孩子著想，沒有一點自我，這既是優點也是缺點。在D女士去世前，女兒問父母要不要錢，父母回答「不要」。「他們也許一廂情願認為女兒走後，女婿會像以前一樣照顧他們。」父母總認為，女兒一定會比他們後走，沒想到女兒先走。「如果他們早有考慮，就不會如此被動。」

獨生子女 可設聯合帳戶

紐約華人律師邱慧英從事遺產規畫法律事務已有25年。她表示，D女士為獨生女，沒有為父母安排，而將他們的後半生交給女婿，「就是錯誤所在」。她說，在美國，子女結婚後，與父母就是兩家人。如果在買房子的時候加上父母的名字，若是子女去世，對方也趕不走父母。「假如父母出錢了，子女更應該加上父母的名字。」如果父母是外國人，可能有稅務上的缺點。若是住在紐約，要繳納外國人擁有房地產的稅及紐約州的將近10%的非紐約州居民的稅。「女兒死後，房子出售要再加約10%房地產稅。」

獨生子女應該為父母的生活，做好妥善安排。(Getty Images)
獨生子女應該為父母的生活，做好妥善安排。(Getty Images)

她一般不建議人們開聯合帳戶，也不建議親人共同擁有房產。不過，考慮到D女士的這個情況，可以與父母開一個聯合帳戶。她說，如果夫妻沒有安排，一旦有人去世，財產就歸對方和孩子所有。「若是本人有錢，且父母還在，可以與父母開一個聯合帳戶。」但是，一般人怕傷夫妻感情，不願這樣做。

她說，獨生子女都要考慮到父母養老的資金，無論健康與否，都應該將父母寫進將來財產的分配和使用的信託裡。例如，如果子女先死，給父母多少錢、在房子裡可住多久。如果父母先走，那就給子女或配偶。這樣的彈性處理，不管子女是否比父母先走，都是不要因為父母先走而更改信託。

冉燕飛說，許多華人忌諱談論死亡和遺產。他們對自己比較樂觀，認為自己現在活得好好的，怎麼會突然死亡，離死亡還早著呢。她說，華人都是等到最後一分鐘，才匆忙安排後事。

遺產規畫 不是富人專利

她建議，人們應該對遺產提前做出規畫，因為沒有人能夠預測明天和不幸誰先來到。如果不了解什麼是遺產規畫，應該諮詢律師，而不是道聽塗說，貿然做決定，給自己留下悔恨和遺憾。如果不願諮詢律師，也要學習有關的知識。她說，遺產規畫對許多華人來說都是一個「挑戰」。

獨生子女如果發生意外，應該給父母留下足夠的生活費用。（美聯社）
獨生子女如果發生意外，應該給父母留下足夠的生活費用。（美聯社）

她說，有的接近百歲的夫妻也不願意做遺囑。例如，她最近有個案子就是這樣。先生今年98歲，太太比先生小一歲，都躺在養老院的病床上。「我受子女委託為他們立遺囑。」她說，先生比較明白，表示同意，但是太太卻說，「我還沒走，做什麼遺囑」。

也有的人想寫遺囑，不是請律師，而是自己寫。結果，他們的遺囑不符合要求。例如，一位華裔老人在新冠爆發後趕快自己寫了一份遺囑。「他打印出遺囑，自己簽好字，交給我。」她說，按照紐約州的法律規定，遺囑簽字時需要兩名見證人。「他沒有見證人，這份遺囑不算數。」

許多人認為，只有富人才要設立信託，沒有幾百萬財產不需要做。灣區再婚男的故事傳開後，還有文章說，資產達到300萬元以上的才要設立信託，300萬元以下的不需要，理由是「信託要收管理費」。她說，從內容看，這些作者本人應該是在中國，並不了解美國的實際情況。

她說，有的人有幾千萬元資產，也是自己管理。自己管理信託，不需要交費。大部分中產階級都是自己管理信託。「若把信託交給孩子管理，孩子也不會收費。」若是找不到管理人，要請信託管理公司、銀行管理，他們才要交費用，費用每年在1%至2%之間，有的可能更低。

生前信託 避免認證麻煩

邱慧英說，夫妻倆設立了信託後，需要指定執行人。如果擔心配偶不會按照合約執行，可派信任的家人、朋友做執行人。她說，如果客人沒有指派的人，堅持要聘用律師作為執行人，律師必須當面告訴客人：律師做執行人可以，但要收雙份的費用。如果客人同意，簽署同意書，律師才能做。這是在一個完全沒有可信任人的情況下，是一個極端的做法。

生前信託最大的好處是避免法院認證，設立人去世後，繼承人省去許多麻煩。(Getty...
生前信託最大的好處是避免法院認證，設立人去世後，繼承人省去許多麻煩。(Getty Images)

有的設立人去世後，其子女不同意律師做執行人，要求自己做執行人。「法官多半會駁回子女的要求，要尊重設立人的意見，讓律師做執行人。」

冉燕飛說，信託既能處理身後的遺產，也可幫助避免生前認證，「人活著時應該做」。生前信託最大的好處是避免兩個法院認證（Probate）。如果設有信託，設立人去世後，繼承人不需要去法院認證，省去許多麻煩。但是，如果只有遺囑，沒有信託，繼承人就要去法院做遺囑認證。「這個程序不僅費時間、花錢、而且沒有隱私。」

她說，有人生前如出現意識不清，不能做出決策，也需要做「生前認證」。例如，一名中國留學生住在紐約的公寓二樓上，卻不幸摔下一樓，成為植物人。他的父母都在中國的工廠裡工作，收入不高。父母得到消息後，急忙從中國飛來紐約，處理孩子的事務。

留學生的父母以為孩子的銀行卡裡還有錢，就沒有帶錢過來。「為了孩子留學，父母給孩子的美國帳戶打進十多萬美元。」但是，父母有卡卻取不到錢，因為沒有銀行卡的密碼。父母需要去法院認證，才能管理孩子的帳戶。

她說，父母請律師去法院做認證。「我申請孩子的媽媽擔任帳戶的監護人，擁有管理帳戶的權限，但是法官不批。」她說，法官拒批的理由是，他的媽媽不懂英文，無法承擔這個任務。

「如果要擔任監護人，媽媽要去學習與監護人有關的課程，還要不時向法院遞交一些報告。不懂英文的媽媽顯然無法完成法院要求的任務。」最後，法官指定一名律師擔任監護人，管理孩子的銀行存款。「三年時間，帳戶裡的錢花完了，孩子也走了。」

這件事對人們來說就是一個教訓。為了預防意外，人們最好提前做好預防，如設立信託或簽署授權委託書（Power of Attorney），就可以避免這個結果。但是，許多華人意識不到這個問題。

華人缺少意識 常留遺憾

邱慧英說，西方社會設立信託很普遍，但華人往往沒有認識到信託的重要性。他們認為自己沒有多少財產，也沒有資格做信託。而最大的錯誤是，即便知道了，也拖著不辦，最後造成終身的遺憾，且無法補救。

邱慧英說，如果有人去世，且生前寫有遺囑，其家人就要委託律師去法院做遺囑認證。法官認證就是為了保護大眾利益。法官審核死者的繼承人、債權人、資產等，沒有爭議的話，先償還所有人的債務，餘下的分給繼承人。

她說，凡是標有所有者姓名的遺產都要去法院認證，「逃不掉的」。這些遺產包括房產、銀行帳戶、投資帳戶等。而那些沒有姓名的遺產也需要認證，遺產包括黃金、珠寶、骨董、字畫等遺產。

她說，美國是由各州組成的聯邦，各州有其法律。因此各州的繼承法都不一樣，但是差別不大。即使沒有寫遺囑或信託，各州法律都有一份標準遺囑，財產將按照標準遺囑分配。

若是按照紐約州的法律，若是配偶去世，另一配偶先拿5萬元，剩餘的部分配偶拿一半，子女平分另一半。這樣會造成夫妻雙方一方去世後，幾乎一半的財產會分給子女，因此許多人無法接受這樣的分配。她說，如果不想如此，就要寫份信託或遺囑，將來遺產照自己的意思分配。

按照紐約州的法律，夫妻雙方一方去世後，幾乎一半的財產會分給子女。(Getty I...
按照紐約州的法律，夫妻雙方一方去世後，幾乎一半的財產會分給子女。(Getty Images)

她說，辦理遺囑認證很花時間。紐約市的認證法官一個區只有一名，而曼哈頓和布魯克林因為人口較多，有兩名，一名法官來處理全區的所有死者的財產，認證不可能快。

邱慧英說，如果已經設立了信託，並把所有的財產都放進信託，繼承人不需要聘請律師辦理認證。她說，如果有人看不懂這些法律條文，可以聘請專業律師幫助解釋信託中的財產如何分配及其手續。

家庭信託可以委託專業人士管理，並支付管理費。(Getty Images)
家庭信託可以委託專業人士管理，並支付管理費。(Getty Images)

她說，她在辦理信託時，都要教客戶，將來百年以後執行遺產分配的手續。如果將來的執行人還是沒有把握，那麼就應該預約一個懂得信託執行的律師面談，請律師當面閱讀並解釋信託內容及執行方法。「如果這名律師懂得信託，就會認為這很容易。」

不過，客戶千萬不要把信託交給「要慢慢研究」的律師。因為法律規定，律師要按照鐘點收費，除非是一些非常熟悉的案件，大概知道會花多少時間，都有固定的收費，或是未知的結果。例如，打民事官司，可以採取百分比收取官司成功的費用。

她說，律師按照時間收費。即使他們原本不懂這方面的法律，若是花錢花時間去學習、研究，他們也可以合理地收取這方面的費用。「因此，聘請熟悉業務的律師，可以節省律師的學習費用。」

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