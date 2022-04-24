封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？

喪偶後火速再婚並不違反法律，但挑戰華人傳統的道德觀，引來非議。（Getty Images）

日前，網上一條消息引起美國華人 社會的強烈反應，熱議甚至延燒到中國。故事發生在加州灣區，妻子D女士病逝，丈夫Y先生九天後火速再婚，迎娶新妻J某進門；此後Y某又與同住在家中的前岳父母發生糾紛。兩老希望獲得更多的經濟補償，與前女婿發生了衝突；Y某報警驅逐，並要求兩老回國。此事被D女士的友人爆料到中文網上，引起華人的口誅筆伐。

許多華人產生疑問：Y某再婚是否違法？前女婿是否有責任贍養前岳父母？Y某能否將兩老趕出美國？有紐約律師表示，Y某再婚並不違法，只是與華人傳統道德習俗不符；Y某沒有責任贍養前岳父母，但若已故妻子有遺囑，Y某有責任執行遺囑；Y某可以將前岳父母趕出家門，但無權要求他們回國。

離婚或喪偶之後的情感、財務糾紛是個人私事，但在華人社會，處理不好常被人指指點點，也給當事人帶來煩惱。（Getty Images）

挑戰道德底線 遭譴責

紐約財富傳承信託規畫律師冉燕飛說，中文網上討伐「灣區再婚男」的輿論很多。但從一個律師角度來說，Y某的做法在法律上沒有任何問題，「他的問題是挑戰了中國的傳統道德底線，所以才引起輿論一邊倒的譴責」。她說，Y某在美中引起的反應這麼強烈，主要有以下幾個問題。

首先，妻子剛去世丈夫就再婚有些「不近人情」。她說，Y某與妻子結縭20多年，並生了兩個孩子。妻子剛病故，他立即上網交友，並在九天內再婚，這種行為與中國的傳統道德相悖。

她的客戶中也有這種情況。有位男客戶的妻子2020年7月去世，客戶在第二個月就給律師打電話，請她幫助辦理結婚手續。她認為這與男性本身情況有關，許多男人的獨立生活能力比較差，一般需要女人照顧。「不過，因為客戶處理好女方的事情，就沒有這些負面的輿論。」

其次，Y某對兩個正處於青春期孩子的成長問題考慮不周。她說，一般來說，孩子與媽媽比較親近，媽媽去世對孩子打擊最大。孩子剛剛送走媽媽，又要面對新媽媽，對孩子的心理承受能力是一個挑戰。如果新媽媽與孩子相處比較好，孩子還可以健康成長。「如果相處不好，會對孩子的身心健康造成一生的負面影響。」

由於女性在家庭中的角色，未成年孩子大多與母親感情較深。(Getty Images)

對待岳父母 斤斤計較？

最後，Y某對待亡妻父母幾近吝嗇讓網友更為不滿。據爆料，Y某在高科技公司任資深工程師，收入非常可觀。而D女士生前在另一家高科技公司工作，工資很高，發生意外之後的福利也很豐厚。他們住在幾百萬的房子裡，經濟條件看起來很不錯；但是，女婿卻對岳父母極其摳門。

谷歌公司的薪資高，資深員工的經濟條件比大多數普通人更佳。（Getty Images） 科技業大多福利優厚，Facebook也為員工發生意外提供了財務援助。(Getty Images)

她說，根據爆料，從2006年開始，D女士的父母每半年來美國一次，幫助女兒帶孩子，並倒貼美中之間的旅行費，「對岳父母的付出，女婿應該感激，而不是與兩老斤斤計較。」而網上流出Y某為自己申辯的帖子，詳細列舉了他給岳父母購買有機牛奶和雞蛋、託朋友購買打折的iPad等等，「他不寫還好，寫了反而證實了自己的吝嗇。」

冉燕飛說，雖然他們的房產有死者的一半，但是D女士已經去世，按照透露出來的資訊，D女士遺產做了信託，受益人是孩子和先生，跟其父母沒有關係。在美國多數州，子女本來就沒有贍養父母的義務，更不要說贍養岳父母。由於岳父母與女婿一家住在一起，難免發生衝突；即便沒有衝突，女婿也有權不讓前岳父母繼續居住。「如果岳父母不離開，女婿有權將岳父母趕出家門。」

她說，岳父母住在女婿家中，並無租賃關係，如果岳父母交了房租，屬於租客，屋主就不能隨便趕人。他們應該不是租客。她說，女婿作為房主，趕出岳父母有許多理由，如不喜歡岳父母住在自己家裡，要保護自己的孩子免受傷害等，甚至無需理由。

贍養義務 法律未強制

紐約劉瑛與凱薩律師樓律師凱薩（Carolyn Shields）說，許多華人指責Y某，是因為他沒有贍養D某的父母。她說，如果有人問前女婿是否有責任贍養前岳父母，她的回答是「不」，即使已故妻子可能在遺囑中要求他這樣做，或者遺囑中的條款將財產留給他、條件是Y某支持D女士的父母，「如果D女士有遺囑給父母留下一些東西，且丈夫是遺產的執行人，他可能有一些作為執行人的義務。」

也有華人最關注的問題就是Y某是否有權要求前岳父母合法離家，這位哈佛大學前法學教授的回答是「可能」。還有人問：前岳父母是否有權從Y某的家族信託中獲得一些錢？她說，基於媒體提供的有限事實無法判斷。

她表示，這裡還有一些人們不知道的重要附加事實可能會影響對這個問題的回答。例如，他們處於什麼狀態；是否有遺囑；D某是否有明確說明，如果她的父母若來照顧病重中的她，她離開後會將房子財產給他們（經常發生）等等。此外，誰是人壽保險單的受益人？丈夫還是已故妻子的遺產？這些目前都不清楚。

紐約華人律師邱慧英從事遺產規畫法律事務已經25年了。她表示，當她看到標題為「妻子死後很快再婚，並將岳父母趕出家門」的網文時，就知道文章的大概內容了；她後來查看了內容，知道了事情的前因後果。

配偶去世再婚 男高於女

來自台灣的她說，她見過有些人在配偶過世後，獲得了大筆財產，突然間有了時間和財務自由。於是，他們與許多異性交往，換了一個又一個異性朋友，開心地揮霍「前夫或前妻的財產」，彷彿真是如人們常說的，「死者在棺材裡都要氣得翻身了」。她也坦承，從業這麼多年，她見到過許多夫妻分分合合的故事，也有人離婚後迅速結婚，但是沒有見過Y某這麼快再婚的。

與女性相比，男性在配偶去世或離婚後更容易再婚。(Getty Images)

美國人口統計局網站（www.census.gov）統計顯示，大多數男性和女性在離婚後會在五年內結婚。一般來說，男性在五年內再婚的比率「高於女性」，不過，離婚後五年內再婚的比率自1950年以來有所下降。統計數據顯示，與女性相比，男性在配偶去世或離婚後更容易再婚。丕優研究中心（Pew Research）2014年的一項研究表明，三分之二的喪偶或離婚男性會再婚，而女性只有一半。

邱慧英說，許多美國華人買房子時，都是寫上「夫妻共同擁有」。如果其中一人去世，房產就歸在世的一人所有。一方死亡後，另一方可以憑著死亡證書去銀行、房屋註冊機構等，將死者除名。這樣，這些財產的所有者只有在世的那個人。如果再婚，可以把新人的姓名加進來。如果丈夫先去世，那些房子就完全屬於新太太，前妻的兒女繼承不到什麼。

孝道法 多處於休眠狀態

維基百科網站介紹，美國的孝道責任法（filial responsibility law）通常規定成年子女有義務贍養貧困的父母。在某些情況下，該義務延伸到其他親屬。此類法律可能由政府或私人實體執行。雖然大多數孝道法律都考慮民事執法，但有些法律包括對成年子女或近親在家庭成員經受困難時未能提供幫助的刑事處罰。截至 2019年，26個州和波多黎各仍然有這樣的法律。

美國許多州有「孝道責任法」，規定某些情況下，成年子女須贍養父母。（Getty Images）

孝道責任法是1601年英國伊麗莎白時代濟貧法的產物。過去，美國多達45個州制定了該法規，規定成年子女有義務照顧他們的父母。但是，在醫療補助（Medicaid，俗稱白卡 ）設立後，一些州廢除了孝道支持法，而有些州雖然沒有取消，但該法律在書籍上仍然處於「休眠狀態」。有人為了讓子女卸責，就把資產送給子女，然後自己申請政府的白卡。於是，聯邦法律規定，任何申請白卡的人，都要檢查他們過去五年的財務紀錄，以確保該人不是為了獲得白卡而放棄資產。

一些州則法律規定成年子女（或其他家庭成員）有義務為其貧困的父母、親戚支付食物、衣服、住所和醫療需求。如果孩子不能提供足夠的服務，法律允許療養院 和政府機構提起法律訴訟，以收回照顧父母的費用。在某些州，如果成年子女不提供支持，甚至會入獄。

這些州包括阿拉斯加、阿肯色、加州、康州、德拉瓦、喬治亞、印第安納、肯塔基、路易斯安納、麻州、密西西比、內華達、新澤西、北卡、北達科他、俄亥俄、俄勒岡、賓州、波多黎各、羅德島、南達科他、田納西、猶他、佛蒙特、維吉尼亞、西維吉尼亞。愛阿華在2015年廢除了孝道責任法，但2019年仍被列入名單中。

父母晚年 應作妥善安排

富比世（Forbes）雜誌曾經報導過一個「母債子還」的案例。2012年，賓州居民皮塔斯（John Pittas）的母親在一次車禍後受傷，並在賓州一家專業護理機構接受了護理，然後搬去了希臘，留下9萬3000元的帳單。這個媽媽申請了醫療補助，但未獲得批准。於是，療養院起訴了她的兒子。

老人處理自己的資產應考慮全面，以免晚年生活失去保障。(Getty Images)

賓州有「孝道責任法」。不過，這些法律很少執行。療養院決定起訴皮塔斯，而不是讓白卡計畫支付。初審法院裁定兒子必須支付母親的費用。皮塔斯提出上訴。上訴法院不僅同意療養院不必等到白卡解決，而且支持療養院可以選擇它想要的任何家庭成員支付。

冉燕飛說，她的業務主要就是做財富傳承規畫，幫助客人做信託、遺囑。執業過程中，她也見到一些類似「灣區再婚男」的案子。這些案子不是人死後出現預料不到的變化，而是把資產轉移給孩子後，孩子卻提前去世，導致自己流離失所。

例如，一位單身母親為了獲得白卡，在2019年把自己唯一的公寓轉到女兒名下。不幸的是，她的女兒在2020年4月感染新冠病毒後去世。不到一個月，女婿要趕她出門。這個單身母親給她打電話，哭訴女婿將自己趕出家門。「她想不通，這套房產是自己送給女兒的，女兒死後怎麼就歸了女婿。」

她說，法律就是如此。「這個母親痛哭，我也沒有辦法，只有跟著哭。」 她說，紐約州的法律規定，若是已婚夫妻，一方去世，如果只有配偶，財產就全部歸活著的配偶。女婿直接告訴岳母：「妳的女兒沒有立遺囑，房子是她的，她走了，房子就是我的。我當然可以讓妳出去。」

房產出手 老人淪落街頭

類似的情況還有很多。例如，一位99歲的老人與妻子擁有一套公寓。他們為了拿到白卡，就決定把這套房產送給女兒。實際上，他們有一兒一女。他們的女兒也把弟弟的名字加在房產上。2019年，他的妻子和女兒相繼去世，同時兒子成為植物人。她說，老人的妻子和女兒剛去世，兒子躺在病床上，女婿和兒媳要把老人趕出家門。

有的老人將自己的房產轉給兒女，卻為自己帶來風險。(Getty Images)

她說，這名老人也想不明白，這本來是自己和妻子的房子，自己都快百歲了，能去哪兒呢？老人給律師打電話表示，「我哪都不去，死也要死在自己的房子裡」。但老人的兒媳和女婿堅持說「這套房子是他們倆的」。現在，老人、女婿、兒媳三人爭奪這個房產。

從法律上講，老人把房產轉給女兒後，就與這套房子沒有關係了。後來，教會出面調解，讓老人繼續住在房子裡，直至去世。她估計，老人去世後，女婿和兒媳還有一次爭奪戰。她說，「在平時，都是你好我好大家好」。但是，如果涉及到利益，就會原形畢露。「因此，大家不要考驗人性。」