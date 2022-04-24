封面故事／我行我素 為何無懼非議？可能是「病態自戀」

伴侶去世後若能走出悲痛，也是對生者的一種保護機制。（Getty Images）

紐約心理醫生金曉春博士說，美國華人 對灣區火速再婚的Y某議論紛紛，甚至有人懷疑此人「患有精神疾病」；他強調，心理醫生對心理疾病的診斷有三個標準。「只有三個標準都符合，才能說此人患有精神病。」而且，心理醫生要與患者要進行一次面對面的交談，進行仔細觀察。「我與他沒有交談過，只能根據媒體披露的資料做一些分析。」

他說，如果按照心理疾病的標準診斷，只能說喪偶後火速再婚Y某的性格「可能存在某種缺陷」，如比較自我自戀，不為別人考慮，就是人們口中所說的「壞丈夫」和「沒良心」的人。

心理疾病 三診斷標準

金曉春說，診斷心理疾病的三個標準是：該病是否影響身體功能？是否感覺精神痛苦？性格是否存在缺陷？他說，如果仔細對照，只有第三個標準稍微「有點掛邊」。

第一個標準是「功能是否受到影響」。他說，如果此人無法上班工作，無法集中精力做事，就是他的功能受到了影響。例如，一名會計師在為客人做稅表時，老是出錯，或是欄目選錯，或是數字填錯。那麼，此人可能患上精神疾病。

他說，故事中的Y某工作沒有受到影響，而且他很快結婚、將妻子帶來美國，並將與新婚妻子迎來小生命，「他的效率太高、太快了，因此他的功能沒有受到影響。」

第二個標準是「精神是否遭受痛苦」。他說，有些人妻子過世後，丈夫很沮喪，整天不開心，經常喝悶酒，感覺很不好。例如，他們不承認配偶過世，每天在飯桌上擺好碗筷，等著配偶回家吃飯。「但是，Y某的自我感覺好得很，只是讓別人感覺不好。」因此，Y某沒有遭受精神痛苦。

對日常活動失去興趣，是悲傷常見的心理症狀之一。(Getty Images)

他說，他曾經在一家心理診所工作，一名罹患憂鬱症的病人有自殺傾向，就來這家心理診所看病。後來，該病人有一段時間消失了。於是，診所派一名社工前往病人家中查看。「社工到她家裡一看，她正在舉辦派對，開心得很。」原來，她與丈夫感情不好，丈夫突然去世後，她得到一大筆錢，因此非常開心。

性格缺陷 不顧他人感受

第三個標準是「性格是否有缺陷」。他說，有性格缺陷的人表現為極端自我自戀，不顧及別人的感受。「我只管我是否開心，不管他人怎麼想。」他說，如果Y某先把前妻的父母安排好，然後再交女朋友，過一段時間再結婚，大多數的人都能理解，就沒有這些問題了；但Y某似乎毫不在乎他人的評價，有極端自我自戀「是一定的」。

金曉春說，極端自我的性格缺陷是從小養成的。「他們在青少年時期固化，到成人時成型。」要判斷此人是否有心理缺陷，一定要與當事人交談，了解他的歷史；與病人當面交談，是診斷心理疾病的必要條件。

有人已經過世，使得當面交談成為不可能，因此心理醫生只能根據各種當事人留下來的資料，進行分析研究，最後得出結論。他說，妻子D女士與Y某長時間相處，應該對其很熟悉，「但是，他的妻子D女士已經去世，無法從D女士那裡了解了。」

一般來說，人們都很在意周圍的輿論和世俗道德，而Y某對這些一點都不在乎，所以引起華人社區的強烈批評。他說，從心理學上說，妻子不幸去世，他卻適應得很好，並迅速結婚，使得自己的利益最大化，而且非常有效率，「這說明Y某對個人形象並没有考慮。」

快離快結 新移民 較常見

他曾經接觸過很多類似的案子，也有人剛離婚就結婚。「我曾經問過他們其中的緣由，他們告訴我實際上夫妻倆很早就感情不好。」兩人在一、兩年前就計畫離婚，但是離婚手續短期不能辦好，拖了一、兩年才離掉。「他們看起來一離婚就結婚，實際上不是。」

他說，這種「快離快結」的情況在新移民中比較普遍，也有人離婚一、兩個月就結婚。「新移民還有一個身分問題。」有人如果不及時結婚，身分就會變黑，因此他們無法等待，要趕快結婚，以便以配偶的名義為另一方辦理身分。

金曉春說，悲傷會導致複雜的軀體和心理症狀。研究發現，親人去世後未亡人的悲傷分為五個階段，1、拒絕和孤立（Denial and Isolation）；2、憤怒（Anger）；3、講價（Bargaining）；4、憂鬱（Depression）；5、接受（Acceptance）。他說，這是常見的悲傷反應，但也因人而異，同一個人也會隨著時間的推移而變化。

有的夫妻關係不好，因此如果其中一人去世，另外一人並未覺得有什麼損失，甚至還很高興。他說，在上面一個例子中，丈夫死後妻子很高興，不僅開派對慶祝，而且連丈夫的葬禮也不舉辦，似乎憂鬱症也不治而癒。但是，她一年多後又回到診所，說自己「很孤獨」。

他說，這名病人因為心理問題回到診所說，其實他們夫妻一開始感情很好，不然也不會結婚。「她想起了丈夫有許多好的地方。」他說，從心理學角度講，親人去世後，活著的人高興，也是一種自我保護機制，不被痛苦壓垮。

喪親痛 一年內大多平復

各個族裔對親人去世後的悲傷表現形式不同。華人常見的情況是，若是親人去世，子女都是痛哭流涕。有人為了表現自己的孝順，甚至請人助哭。他曾經參加過猶太 人的葬禮，發現猶太人的葬禮與華人的葬禮不同。猶太人的悼念形式簡單、快捷，沒有悲傷，充滿歡笑。

他說，他的猶太同事的父親去世了，邀請去他家參加追悼活動。同事的家裡擺上紅酒和餅乾，來人就喝酒吃餅乾，聽死者子女講述父親的生平，包括糗事。「子女不僅沒有哭，有時還笑了。」猶太人的規矩是屍體不能停留，要馬上火化，「這是他們的習俗。」

美國衛生總署網站（www.ncbi.nlm.nih.gov）2022年2月17日更新了一篇題為「悲傷反應」（Grief Reaction）的文章。文章說，悲傷是對失去親人的自然而普遍的反應；悲傷的體驗是一個過程。大多數人在親人死亡後一年內會全部恢復。

文章稱，有人的悲傷過程會延長，是由於未能從急性悲傷過渡到綜合悲傷造成的。生者對死者表現出全神貫注，感到內心空虛，對生活沒有興趣，睡眠不好。據估計，7%到10%的人對失去親人不適應，進而發展為複雜的悲傷。

悲傷反應會導致複雜的軀體和心理症狀，可能會有一系列的感覺，包括震驚、麻木、悲傷、否認、憤怒、內疚、無助、憂鬱和渴望。「一個人可能會無緣無故哭泣。」悲傷也會導致懷疑、困惑、難以集中注意力、全神貫注和產生幻覺。悲傷會導致身體感覺，如胸部或喉嚨的緊繃感和沉重感、噁心、頭暈、頭痛、麻木、肌肉無力、緊張或疲勞。它會使人容易生病，有人難以入睡，對日常活動失去興趣，變得更具攻擊性或易怒。

悲傷可能導致生理反應，比如噁心、腹痛等。(Getty Images)

有人會產生軀體症狀，如胸悶窒息、氣短、腹痛、肌力下降、嗜睡。有人產生心肌病，嚴重壓力（情緒或身體）後胸痛和呼吸急促，心電圖變化類似心臟病發作而沒有冠狀動脈閉塞，左心室運動異常，左心室氣球樣變等。

重新開始 悲傷得以沖淡

當代心理學網站（www.psychologytoday.com）2021年3月2日發表一篇「不會為重大損失感到悲傷的三個原因」。文章說，悲傷有時沒有預期的那麼強烈或過去得很快，被稱為短暫悲傷。這是由於新事物代替了失去東西，或者因為對悲傷有了預期。

新的東西很快代替了丟失的東西，例如，有人在失戀後很快進入一段新的戀情；有人在配偶去世後不久再婚；有人在流產後立即懷孕；有人失業後很快找到一份新工作；有人在離開舊家後融入了一個新的社區。對某些人來說，當新事物的喜悅取代失去東西的痛苦時，悲傷會更快地解決。也有人獲得會增加快樂，但不會減少或消除悲傷。

離開舊家搬入新的社區，環境改變或有助於釋放痛苦。(Getty Images)

有人對失去的感覺減少了。例如，有人從未與死去的父母親近過。有人與已經結束的友誼漸行漸遠。有人從未感到與他們失去的工作有聯繫。有人離開了一個對他們不友好的社區。對一些人來說，他們不會感到巨大的痛苦。

也有人對悲傷有了預期，如預期的裁員、分手、親人慢慢死於癌症、親人的失智症慢慢發展。通過為失去做好準備並預測其所有影響，這樣他們的悲傷就會縮短。「因此，對悲傷的預期可以發揮縮短悲傷的作用。」