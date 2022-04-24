生活／籃球人生 手留餘香

「天鉤」賈霸曾為湖人拿下五座總冠軍。（路透資料照片）

我打籃球雖然比起姚明和林書豪要差好幾條街，不過也曾當到北京 師範大學籃球隊的「五虎」先發球員和副隊長。籃球是一項愛好，也是一種技巧，更是一個鍛鍊身體和陶冶性格的訓練工具。

打籃球可鍛鍊身體，又可以陶冶性格。（美聯社）

我的籃球生涯，始於小學三年級10歲左右，當時有一個同學家裡有個皮製籃球，是那個年代很稀奇的東西，籃球一個人打不了，就找我們幾個小朋友一起玩兒。當年的籃球場是土地的，籃框也沒有籃網，享受不到空心入網那種「唰」一聲的快感。

小學籃球隊 勇當前鋒

我們小學有一名男老師看到這幾個孩子總在那兒玩球，就建議成立一個籃球隊，於是我就胡裡胡塗成為這支球隊的「創始」球員。當時身材瘦小，只是跟著在場上亂跑。老師帶我們去跟其他小學比賽，那是我人生的第一場籃球賽，上場跑了幾分鐘，連球也沒摸到就被換下來了。最終我們沒贏，賽後老師總結時對我說：「你今天打得不錯」。我心想連球都沒摸到，大概是因為防守還可以吧。

後來，球隊的帶隊老師換成美術老師，他觀察比較細微，注意到我每次快攻長傳後，都可以「三步上籃」得分，很少投不進，便要我打前鋒的位置，就這樣我成了小學籃球隊的前鋒。

初中三年個頭依然不高又瘦，進不了中學籃球隊，只能在班級比賽時上場。有一次校內班級比賽，我們班竟然戰勝了另外一班有體育明星的球隊，原因是那名體育明星孤掌難鳴。體育老師在旁邊看，行家看得出會打籃球的人，怎樣才算會打籃球的人？重點是要有基本功，像運球投籃、擋人防守，還要看得懂球路、有預斷、懂得跑位，體育老師因此知道有我這麼一個人。

15歲時 飆高到188公分

15歲時我突然「竄個兒」，身體突飛猛進一下子長到188公分，記得有兩個星期天天長高，平均每天長1公分。那個時候還因個子長得太快，心臟器官彷彿跟不上，經常午餐後頭暈目眩、眼冒金星。體育老師看到後，把我納入中學籃球隊，那年才讀高一。

在中學籃球隊時，我打過大前鋒、得分後衛、中鋒，也是在這段時間苦練身體，堅持在北京冬天早上天不亮時，頂著西北風跑步。30年後再訪母校，那名籃球隊體育老師跟我說，現在學生的身體素質比你們那一代差遠了；是的，身體素質是鍛鍊出來的，我最終沒有成為一名職業籃球運動員 ，但有過一次與職業籃球運動員擦肩而過的經歷，然而這也許是因禍得福，使我日後有機會到北師大打籃球。

筆者當年在學校打籃球畫面。（圖由作者提供）

北師大校隊 當先發球員

我是文革後第一次高考進入北京師範大學（北師大），史稱「77級」，當時考試憑分數，籃球特長不算分，不過考入後，會打籃球的就可以入籃球隊了。當時我已長到身高峰值190.5公分，教練聽說我是中學籃球校隊的，就叫去參加球隊。剛開始還有點猶豫，因為北師大入學不易，大家學習都很努力，時間很緊，但最後我還是去了，日後證明決定去球隊是正確的。

教練看我比別人都高，就讓我打中鋒的位置。籃球隊中鋒的位置較難打，經常要背對籃框，技術技巧要求較高，大二開始便成為球隊先發5個球員之一。球隊是一個團隊，每個球員都要自律、團結合作，不光要投籃得分，更重要的是要防守，減少對方得分。

領先20多分 最後卻輸球

打過這麼多場球，有輸有贏，最使我難忘的卻是一場輸球。那場球賽我們先是領先20多分，但下半場好運氣不見了，不管怎麼投，籃框上似乎蓋了蓋子，球總是不進，眼睜睜地看著比分一點一點被追平，最後以輸球告終。那天球賽後回到宿舍難以入眠，接受輸球不難，然而接受這樣的敗局結果很難，明明勝利在握，但最終從手中溜走。籃球也像其他體育競技，要想學會贏，就要先體會什麼是輸，這場球給我上了一課，在輸贏上鍛鍊人的韌性和性格，年輕人就是這樣成長的。

還有一次，我在場上與對方球員推搡叫陣，教練把我換下，教導說當你打的順風順水的時候，對方球員會惡意肢體犯規，找你打架，讓你失去集中注意力，從而達到擾亂你的目的，教練說你只能用得分和場上表現來回應對方。教練說得很有道理，打球是得分爭上游，而不是與對方打架爭理，這個教誨不僅適用在當時，也適用於日後職場和生活中，使我終身受益。

來美深造 登籃球「聖地」

大學畢業後來到美國深造，這裡是籃球王國，有時無時地跟老美在籃球場上過招，打籃球的黑人兄弟通常身體強壯，與他們碰撞後感覺就像撞到一堵鋪了軟墊的牆，這是一般在中國打籃球體驗不到的。在美國不僅隨時可打籃球，每年還有全美籃協NBA和全美大學生體育協會NCAA籃球賽可以欣賞，可說是籃球迷和籃球愛好者的天堂。

雖然是來讀研究所，但籃球依舊是我的心頭好，而一切又似乎是命中的幸運安排，就讀的加州大學洛杉磯分校University of Californiaat LosAngeles（UCLA）是NCAA大學籃球的「聖地」，因為約翰伍德（John Wooden）教練在此拿過10個年度大學籃球賽（又稱「三月瘋」）的冠軍，至今仍是NCAA的記錄。

賈霸簽書：謝謝你來這裡

我在約翰伍德體育中心和UCLA有名的波利籃球場（Pauley Pavilion）都打過籃球，記得約翰伍德曾說過一句名言：「要想成為一名好的籃球隊員，你必須先做一個好人」。有一次與NBA傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）相遇，當時是參加他的新書簽名活動，當輪到我時，利用他在簽名的空檔，我告訴他，我剛來美國讀研究所時，教授送給我的第一個聖誕節禮物就是一本他的自傳，而這本自傳是我閱讀的第一本英文書。他聽了後抬頭看著我，非常謙卑地說：「謝謝你今天來到這裡」。

出社會工作之後，我仍然參與籃球活動，組隊打過洛杉磯華人社區籃球聯賽，還得了冠軍。也在托倫斯中文學校開籃球課，教導華人子弟籃球基本功和技巧。

籃球運動員起碼要具備兩個特點，一是體魄，要有身高和肌肉；另一個是協調性，不能「笨手笨腳」，「傻大個兒」通常就是指那些協調性不強的大個兒。我雖然沒有太大的肌肉，但協調性還不錯，可以用個子高和協調性來彌補不足。

UCLA波利籃球場前約翰伍德教練的塑像。（圖由作者提供）

伍德教練 分享打球祕訣

約翰伍德教練還說過，打籃球有三個因素：時間的選擇、空間、技巧，這與中國人常說的天時、地利、人和，有異曲同工之妙；約翰伍德教練沒有把身高當做唯一的因素，如果個子矮，給你空間，或者你能夠比對手快半秒，還是可以得分的，所以有空間、有時間、有技巧就能得分。

金州勇士隊球星史蒂芬柯瑞，打球有如行雲流水。（Getty Images）

柯瑞 打球風格 很難不愛

我也是NBA金州勇士隊球星史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）的粉絲，他打籃球如行雲流水，不喜歡像柯瑞這樣的打球風格實在很難。籃球場上也如人生起伏，從中可以體會到人生哲理，我自己在其中找到樂趣，加強了團隊精神、紀律性和韌性，學會了得分後面的團隊精神，領會了輸贏的含義和勝不驕、敗不餒的道理。

一場球的勝負只在當時，身體的鍛鍊和性情的陶冶則是一生受益，日後在職場達到目標、得出成果，也如行雲流水一般。有道是：「信手投籃、手留餘香」，打球觀球，身心舒暢，籃球可以作為終生的愛好。