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生肖／農曆4月運勢 猴運勢看漲 狗財遇貴人

湯鎮瑋
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

農曆4月，12生肖運勢如何？

好運指數★★

容易付出得多卻少獲肯定，讓你深感氣餒。實際上，你的才能有目共睹，需要等待時機。感情有變數，這個月的你易怒且急躁，可能因為口角爭執傷害愛情，需冷靜理性處理問題。本月工作狀態影響正財運發展，不過歸功於平時的事業基礎還不錯，這些困難都只是暫時的。

好運指數★★★

職場要更有承擔力，才能更上一層樓；考量得太多太細，團隊合作力不高，拖慢工作進展。對愛情充滿美好想像，只可惜現實會毫不留情的潑你冷水，無論找對象或相處還是要回歸現實。整體財運佳，容易入手便宜又好用的物品，使用金錢效率更高；但要注意理財計畫，謹慎為上。

好運指數★★

本月工作中遇到困難，不要一意孤行，需要換個思維方式，去審視目前遇到的問題及挑戰。單身者透過女性長輩介紹對象，有機會認識不同領域的朋友。有伴者主動製造浪漫，愛情加分。雖然必要花費不少，不過這些投資都是值得的，從錯誤中學習，勢必能連本帶利把錢賺回來。

好運指數★★

工作方面需要留意在行政細節上容易因迷糊而導致進度延宕，事前再三確認能避免枝節橫生。安於現況的月分，感情看似沒什麼進展，實則是走向穩定，只要夠真心去珍惜，平淡亦是幸福。本月宜正財為主，把心思放在工作上；偏財較弱，理財宜放在穩健的投資項目，保本為上。

好運指數★★★

大破大立的月分，若能調整工作態度，就能換來新機遇跟掌聲，關鍵是不要活在他人想法中。相處時要抱著童趣般的赤忱，也許不見得實際，但能讓彼此都覺得生活充滿趣味，活絡愛情。檢視消費習慣，有些觀念或許要更新；並且重新配置資產，開始固定且保守、穩健的理財規畫。

好運指數★

本月職場讓你完全不能放鬆，不過忙碌帶來危機就是轉機，若能突破難關，成就可望加碼。這個月在感情互動中要把話說清楚，千萬不要以為有些意思點到就好，誤會很容易就在此刻發生。不要隨意投機，對於「耳聞」事務有必要謹慎求證，以免輕信謠言，陷財運於大起大落之勢。

好運指數★★★

這個月雖是發揮行動力的好時機，然而即使計畫周詳還是要小心變數，凡事謹慎為要，行事不要魯莽。要小心三分鐘熱度的心態會為你帶來一些意想不到的困擾。記得放慢腳步，才能好好認識彼此！這個月在人情交際和健康上的費用會增加，不過這些花費都能為你帶來收穫，拓展人脈及加強健康。

好運指數★★

這個月工作壓力不小，要應付長官與客戶，取得各方平衡不容易，拿出正心誠意就能游刃有餘。這個月比較多流言蜚語的困擾，也影響了運勢，建議慎選聊天時的破冰話題，避免給人輕浮的印象。要注意突然冒起的物欲，意外消費會讓你支出不少。不過要是為了投資自我而花錢，倒是值得鼓勵。

好運指數★★★★

運勢看漲，時間花在哪裡，收穫就會在哪裡。工作上有機會憑藉自己的實力，得到老闆賞識。熱絡的交際圈雖然能為生活帶來多采多姿的充實感，不過也可能是你追求情感關係更進一步的絆腳石。想要從事投資理財，務必考慮全面，做任何決策都要留有備案，才不至於把自己逼到沒有退路。

好運指數★★★

這個月職場運勢普通，要善用零碎時間，將繁雜瑣事一一處理；才有更完整時間作整體規畫。本月切忌魯莽行事，以穩妥謹慎為主，以免傷了和氣；有伴者宜多陪伴另一半，以防感情生變。如果想要多賺一點錢，還是應該多多關注一下投資理財狀況，一味地勤儉節約，效益不大。

好運指數★★★★★

需要深耕的月分，當你不再只是做事，而是有深度的經營時，就能探索出理想的事業藍圖。桃花魅力十足，不過因為預設條件標準高，所以較難遇到合適對象，試著放寬標準看看。財運遇貴人，由於人際交往能力的提升，在資金交流方面會有更多的渠道，也有可能得到不同人的資助。

好運指數★

職場人際容易有衝突摩擦，想法不同需要用心溝通，難免會有挫敗感，從中謙虛內省能讓你更強大。坦然接受變化是好事，至少心裡有數，不過無論會演變成什麼樣的事實，長遠看來能有所成長。切勿讓小問題變得複雜，冷靜平和的心態有助將問題簡單化。此外，不宜投機賭博，以免因小失大。

（此文取材自「2022福虎生風開運農民曆」)

指數 投資

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