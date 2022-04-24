星座／4月24日到4月30日 金牛諸事順遂 射手做些改變
4月24日至4月30日，12星座運勢如何呢？
牡羊座總運指數：★★☆☆☆
可以拿下奧斯卡最佳演技獎的一周。明明生活中會遇到一些不愉快的事，但你不會表露出來，好讓家人、戀人安心。需要提醒你的是，若太過壓抑情緒，對你的健康會很不利。
幸運色彩：秋葵綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天秤座
金牛座 總運指數：★★★★★
諸事順遂的一周，大小煩心事都為你讓出一條路，你只管朝著自己的目標向前衝就好，可望達成預期的目標。
幸運色彩：橄欖綠
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
雙子座總運指數：★★★★☆
本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。
幸運色彩：海軍藍
速配星座：巨蟹座
貴人星座：獅子座
巨蟹座
總運指數：★★★☆☆
電話會是你這一周的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。
幸運色彩：青金石藍
速配星座：獅子座
貴人星座：天蠍座
獅子座
總運指數：★★☆☆☆
擬定任何計畫都不適合的一周。如果想讓自己這一周過得輕鬆一點，不妨按照自然的規律去做每一件事就好。雖然有得過且過的嫌疑，但只要你是認真對待生活就可以了。
幸運色彩：太空銀
速配星座：牡羊座
貴人星座：射手座
處女座
總運指數：★★★☆☆
本周有「勇敢」與「決斷力」這兩大保鏢為你保駕護航，不管你有什麼想法此時都可以去做，基本上不會有差錯。
幸運色彩：梅子青
速配星座：獅子座
貴人星座：天蠍座
天秤座
總運指數：★★★★☆
運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。
幸運色彩：淺桔黃
速配星座：天蠍座
貴人星座：射手座
天蠍座
總運指數：★☆☆☆☆
本周你對於新的人和事都心存排拒，可越是不喜歡，他們就越喜歡找上你。你不得不去學會如何與陌生人交流，怎麼去熟悉新的任務。
幸運色彩：月亮石銀
速配星座：金牛座
貴人星座：雙子座
射手座
總運指數：★★☆☆☆
沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。
幸運色彩：檸檬黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：處女座
摩羯座
總運指數：★★☆☆☆
情緒不太穩定，心情時常處於不良狀態。首當其衝波及的便是人際關係，你會因得罪小人而困擾多多。最好謹言慎行，否則接下來還會阻礙你的工作。
幸運色彩：森林綠
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
水瓶座
總運指數：★★★☆☆
本周你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計畫也可以開始決定日期了。只有多出去走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。
幸運色彩：瑪瑙黑
速配星座：巨蟹座
貴人星座：獅子座
雙魚座
總運指數：★★★★☆
本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分才能苛求攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。
幸運色彩：秋葵綠
速配星座：天秤座
貴人星座：水瓶座
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