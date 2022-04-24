星座／4月24日到4月30日 金牛諸事順遂 射手做些改變

4月24日至4月30日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運 指數 ：★★☆☆☆

可以拿下奧斯卡 最佳演技獎的一周。明明生活中會遇到一些不愉快的事，但你不會表露出來，好讓家人、戀人安心。需要提醒你的是，若太過壓抑情緒，對你的健康會很不利。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

金牛座 總運指數：★★★★★

諸事順遂的一周，大小煩心事都為你讓出一條路，你只管朝著自己的目標向前衝就好，可望達成預期的目標。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★★★★☆

本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

巨蟹座

總運指數：★★★☆☆

電話會是你這一周的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

擬定任何計畫都不適合的一周。如果想讓自己這一周過得輕鬆一點，不妨按照自然的規律去做每一件事就好。雖然有得過且過的嫌疑，但只要你是認真對待生活就可以了。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★★☆☆

本周有「勇敢」與「決斷力」這兩大保鏢為你保駕護航，不管你有什麼想法此時都可以去做，基本上不會有差錯。

幸運色彩：梅子青

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

天秤座

總運指數：★★★★☆

運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

天蠍座

總運指數：★☆☆☆☆

本周你對於新的人和事都心存排拒，可越是不喜歡，他們就越喜歡找上你。你不得不去學會如何與陌生人交流，怎麼去熟悉新的任務。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

情緒不太穩定，心情時常處於不良狀態。首當其衝波及的便是人際關係，你會因得罪小人而困擾多多。最好謹言慎行，否則接下來還會阻礙你的工作。

幸運色彩：森林綠

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

本周你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計畫也可以開始決定日期了。只有多出去走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分才能苛求攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

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