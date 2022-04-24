社會傳真／疫情擾亂 房東更苦惱了

租客離去經常留下大批廢棄物品，給房東增添不少困擾。（圖皆由作者提供）

舊金山面對浩淼無際的太平洋，山坡丘陵綿延起伏，屋宇儼然，鱗次櫛比。夏季太平洋海面上濕潤的霧氣，影響了此地的氣溫，全年無夏，溫潤如春。舊金山又是多民族融合聚居城市，因此少有種族歧視等糾紛發生。藉此天時地利人和之優，向來被譽為全球最宜居城市，而華人更是熱中於在此地生活和發展。

房客欠租 政府推給疫情

但舊金山的租務管制是全美國最早實施，也是條款最嚴苛的城市。不過幾十年來房東 房客尚能相安無事，各取所需。2020年起新冠病毒大傳播，疫情一波又一波，使得租賃市場愈變愈糟，房東房客的矛盾日益尖銳。人們常說：人心是不能測試的，貪婪是人類與生具來的陋習。當疫情肆虐時，造成許多人的失業、染病，以致各項生意蕭條，首先是影響到房租的正常支付。政府和法院把房客欠租的矛盾都推給了疫情，為了維持社會的穩定，設置了許多障礙，不許加租、不准趕房客，房東還必須忍受房客的種種無理要求，欲訴無門、欲哭無淚。兩年多了，情形越來越糟，房東們寧願房屋空置、損失租金 ，也不願進入租賃市場的惡性循環。

以Mark為例，他在舊金山有一棟價值200萬的三層樓住宅，2019時進入租屋市場。樓上租給一對白人老夫妻，因為他們家的住房火燒重建，保險公司出資簽下一年合約，想想蠻好的。樓下則租給了一個南韓男子，帶一個七八歲的小孩，他自言單身離異，原來是開餐館的，現改做快餐食品，收入穩定。Mark心想單身男子簡簡單單，應該不錯。剛開始時一切尚好，到2021年時發生情況了。

房客養的寵物隨地便溺，把地毯弄得髒汙不堪。

老美夫婦 愛犬毀損地毯

先是樓上的白人租客，在入住前曾看房兩次，提了一些小建議，Mark都遵照辦理，房客一切滿意後搬入。房客進來時帶來一隻小寵物狗，女房客把它當成兒子般整天抱在懷裡。因為租金是保險公司支付，所以付款良好，沒有問題；但是煤電費卻遭殃了，每個月都要800元以上。他家的暖氣是24小時全天候不關的，太熱的話，寧願開窗開門也不關暖氣。Mark跟他們說了也沒用，依然如此，也許老外就是這般做派，不懂節省二字。一年住下來麻煩不少，馬桶漏水換新，廚房燈泡不亮要換新，門燈不亮要重換，自己把房門反鎖了要房東找鎖匠，水池堵塞要請人通渠，要求增加電視頻道……反正房東是隨叫隨到，問題立馬解決。這樣磕磕絆絆的到了一年，房客通知要延期，因為他們家房子改造工期延遲了，要加租六個月，房東自無異議。六個月後同樣理由，還要再延期三個月。好吧，再等等。又過了一個月，突然通知再租半個月要搬走。Mark提出我們不租半個月，可否住滿一個月再搬走。回覆No！只可以房客任意延期，而房東不能夠提任何要求，不平等條約也就忍了。

按照慣例，房客在搬走時要通知房東過來檢查一遍屋內有無損壞，然後交回鑰匙。但是這對白人夫婦卻是一走了之，發短信通知房東：鑰匙放在信箱裡，自己去拿。等到房東趕去，找到鑰匙打開房門，才發現他們的小狗把好好的地毯糟蹋得尿迹累累、髒污不堪。房客知道過不了關，乾脆扔下鑰匙一走了之。找他們理論不睬，再找保險公司，更加不管，推說這是房東與租客之間的問題。當時房客搬進時，曾經有500元押金在保險公司，後來房客表示願意拿出其中的250元作為房間清潔的補償，但是保險公司卻要吃掉這250元，他們說這個錢是房客押給他們保險公司的，與房東無關。

狗尿洗不乾淨，只有換新地毯。

一走了之 維修一毛不拔

不管怎樣，房子總得要維修。洗毯公司的人來看了，回絕說地毯太髒了，狗尿洗不乾淨的，只有換新。請了地毯公司換新毯，連工帶料2100元。房東要求很低，自願承擔一半。經多次聯絡，保險公司一分不出，房客更加凶悍，回覆的短信語無倫次、不知所云。反正就是能推就推，能賴就賴，一毛不拔。

錢雖不多，Mark氣不順，意難平，無奈之下找到小額法庭，要求賠償。這下惹翻了毛，先是保險公司來電話威脅如果不撤訴，會要房東承擔所有訴訟費、車馬費和律師費，那時你非但拿不到這1000元，還要倒賠1萬元。Mark沒有理睬。接下來房客來信了，把房東臭罵一頓，非但不願付出分文，反而說房東貪婪，收了租金，還要賺水電費。真是莫名其妙，這個水電網路垃圾費用全是房東所付，房客從不知道節約，房東每個月要承擔千元以上。房東把水電帳單和付款支票發給她看，沒有話了。繼而又說：你在我房內安裝攝像頭，侵犯我們隱私，把視頻交出來。這個攝像頭是房客搬走後，房東感覺空房間恐怕不安全才安裝的，同他們居住在此時毫不相關。房客無理糾纏後老羞成怒威脅說：如果不撤訴，你會承擔嚴重的後果，不讓你好過。反正是吃定房東了。

房客濫訴 房東無奈低頭

過了些天，手段果然來了。他們去市政府舉報說，這棟房子前院的綠化面積沒有達到市政府規定的60%比率。市政府來人開出罰單，要求三個月內完成重做。怎麼會這樣呢？這棟房子已有七、八十年歷史，Mark在五年前購入後什麼都沒有做，誰又會那麼仔細去丈量前院水泥車道的面積與綠化面積之比？後來才知道這個房客與左鄰的白人老女人結成了同盟來對付房東。這個鄰居以前做過市議員，老公是退休警察，在當地甚有勢力，而且熟悉市政府的各項法規。白人房客退休後在FoodBank做義工，每天帶回當天剩餘的大量瓜果蔬菜、罐頭食品，鄰居家在疫情期間的食物大都是靠這位白人房客提供。兩家結成同盟一致對付中國房東，這個點子八成就是那位鄰居出的，去市政府鼓搗一下，讓中國房東頭痛破財。不過這也難不倒人，房東請人重做前院，再種花草，1800元搞定。

眼看一計不成，再來一招。因為房子空置無人，派人拿了幾個雞蛋，把房東家的大門和車房門砸得蛋液橫流。沒有證據、沒有證人，黑咕隆咚的攝像頭中也看不清誰人所為。報警更是笑話，誰人來管。雖然明知是房客勾結了那個鄰居所為，又奈他們如之何。能使出這種下三濫手法的人，還有什麼可以理喻？想來想去，忍氣吞聲，息事寧人，破財消災吧，乖乖地去法庭撤訴，才總算沒再發生搗亂的事。

老韓耍橫 我行我素租屋

樓上的糾紛以忍字告終，所幸經濟上還沒有太大損失。那麼樓下的房客更讓人頭痛到如芒刺在背，噩夢連連。

那位南韓房客住進來才太平了個把月，Mark就發現有一個中年婦人時常出入。房東奇怪了，就問他原因，回答說孩子他媽，來看孩子的。房東聽後自然無話可說，後來發現這個婦女整天在這裡洗衣服、做家事，房間內時常傳出濃烈的燒烤味。當時疫情已經開始，Mark找到老韓詢問，他直言：疫情期間她沒處去，住進來了。怎麼可以這樣？老韓翻臉了，瞪著眼晴說：我租你兩間屋，你管我住幾個人？房東回說：租房合約上寫明是一個人帶一個八歲小孩，你現在加入一個小孩他媽，這就成了一個家庭，那個女的每天在這裡燒烤煮飯洗衣服，對房子的損傷和水電煤氣的支出當然不同。老韓不理，依然我行我素。

房客耍橫，房東無奈，只能隱忍不發，房客占了便宜反而開始刁難。他在同一個房間內使用多種電器：電暖氣、電磁爐、電飯煲、電烤箱、微波爐、電視機、電熨斗。這還不算，原本屋內有暖氣設施，他又去弄了一個舊式的熱水汀，24小時把屋內烘得溫暖如春。有時實在太熱了，他就開著門、開著窗吹暖氣。把每月的煤電費飇升到千元之多。這還不是最煩人的，可怕的是，他將所有電器接在一個拖線板上，超負荷用電造成跳閘斷電，然後發一個短信：NoPower。有時是早晨7、8時，有時是晚上10時多，房東接到短信，耽誤不得，無論早晚一定要趕過去替他重新啟動電閘。而電閘又是設在樓上，勢必要通知樓上房客才能重新啟動。不堪其擾，又無可奈何。

用電超載 火災陰影籠罩

Mark幾次三番同老韓交代：不要同時使用那麼多電器，不要接在同一個電源插座上，不要使用電熱水汀……，老韓翻著白眼，理都不理。因為頻繁跳閘說明電路超負荷，電線容易短路，搞不好會造成火災。Mark心急如焚，請了電工師傅來看了兩次，做了一些補救，從戶外再拉了一根電線，試圖分流，再換成30A的高容量繼電器。情況稍有好轉，但是每個星期還是會跳閘一次。Mark真的耽心因為電路原因釀成火災，決意要將老韓趕走，以求一勞永逸；但是要在舊金山趕房客可就是天大事情了。

舊金山的租務規定房屋客只要一住進屋內，就是終生租客。房客可以隨意隨時退租，而只要房客肯付租金，房東則永遠不能驅趕。疫情後房客有恃無恐，越來越貪心了，要我搬家？拿錢來！房客動輒開價十萬、八萬，否則免談。還有一個奇怪規定，房客可以任意支配其所租的房子，增加家人朋友固然可以，甚至再行分租做二房東也行，大房東不得干涉。如果房東要收回自住或要賣房時，每一個住在屋內的人都是一顆定時炸彈，不開銷掉三萬、五萬不會走人的。

Mark先是同老韓房客商量，屋主年老退休，準備賣房。給他一個月的時間找房子，並且言明補助他一個月的房租，即白住一個月。老韓口頭答應，但是回覆找不到地方搬走。其實那時的租賃並不太困難，房東就主動出面幫著老韓找房，託朋友、求經紀、看廣告，還在微信群裡發信息。有幾處空房子的條件都好過老韓現在的住房，而且租金也不貴。約定看房時間，老韓總是推三阻四，後來總算來了，繞上一圈轉身就走，連申請表都不肯填。問他原因，不喜歡！一晃到了第二個月，老韓藉口正在找房子，乾脆房租都不付了。一個星期又一個星期，毫無動靜。房東沉不住氣，找到他問了幾次，先是敷衍，後來不耐煩乾脆撕破臉了：為什麼一再Push我？給我壓力？然後F開罵，惡語相向，隨後轉身就跑。好好的請他搬家，給他時間，給他補貼，竟然還要被罵。實則上Mark還是弄不清，老韓哪裡是找不到房子，他是在榨錢，不好意思直接討，於是拖住你，反正白住房，水電垃圾網路全包，設施壞了你還得趕過去立即修復。他完全掌控局面，以逸待勞，不愁房東不就範。

碰上惡房客，讓疫情下的房東苦上加苦。

請他搬走 給補貼還被罵

這樣一拖又快一個月，毫無進展。期間樓上房客搬走，二樓三樓全部空置，但Mark發現好像有人進去過，動用過裡面的東西。於是在樓上的空房間裡安裝了攝像頭，連在手機上。果然一天晚上七時多，手機發出訊號，有人闖入，仔細一看就是那個老韓，在室內跑來走去，似在尋找東西。房東趕緊衝過去堵住他，責問他要幹嗎？因為老韓並不知道室內安裝了攝像頭，還在抵賴，房東當場播放錄影短視頻給他看，這下他傻眼了，竟然強辯說你為什麼不通知我就安裝攝像頭？真是奇怪，房東在自己的房子安裝攝像頭與他何干，而他私自闖入他人住宅(Trespassing)可是犯罪。這下老韓慌了，知道厲害，懇求Mark不要報警，他會盡快搬走。Mark自忖，報警有什麼用？警察才不管呢，最多作個筆錄，給個CaseNumber，如此而已，還是且看老韓的下文吧。

過了一個星期沒有動靜，打電話也沒人接聽。Mark趕過去一打聽，原來前兩天老韓毆打同住的前妻，拳腳推搡。前妻報警，老韓被警方以家暴罪關進拘留所，保釋後警方發出禁制令，不能靠近這個住所，所以他躲到老媽處去了。那麼Mark的房子怎麼辦呢？老韓前妻一推三不知，在這裡照住照吃，一文不付，因為她本來就不是Mark的房客，是進來蹭住的。但她說每個月付1000元給前夫作為租金，並且幫他洗衣煮飯接送孩子，她並沒有白住。原來如此，老韓非但不付租金，用了個免費老媽子，還每個月賺進1000元。

提告驅趕 先花一大筆錢

Mark萬般無奈只能起訴了，啟動驅趕程序，正好逮到一個現成的理由Trespassing。時下的法庭以不付租金的理由驅趕房客已經不成立了，因為疫期間房客是可以不付房租的，誰讓房東有空房可以出租？就該幫助窮困家庭，發揚人道主義精神，共體時艱嘛，因此法庭拒不接受此類欠租案件，但非法侵入又當別論。

律師費、法庭費、送件費，每個環節都要花錢。因為老韓不住家中，他的前妻又死不開門，送件公司一次又一次地跑，費用一次又一次地加。Mark心內如湯煮，老韓逍遙不見影。總算送件程序全部走完，等待開庭了。不料半個月後法庭寄來文件：老韓應訴了。並且列舉一大堆莫須有的理由：屋內電力供應不正常，害他們經常忍受寒冷(這是他亂用電器設備所造成，而每次停電在一小時之內房東一定去恢復)；沒有正式廚房，造成他們生活不便(租房時就是這樣情況，他同意搬進，沒有欺騙，也沒有強逼著租房)；沒有經他的同意安裝攝像頭(這是房東的房子，房東在自己的房間內安裝攝像頭為什麼要他同意)；沒有經他同意進入露臺(露臺是公共區域，並不在租賃範圍，房東允許他使用，但並不是租房的一部份)；逼迫他繳納房租，逼迫他搬走（不付租金當然得搬走。如果房東不付地稅，不付銀行貸款，一樣要被政府、被銀行拍賣房子)。稀奇古怪的理由一大堆，看了活活把人氣死，如此恬不知耻，真不知人間有羞恥二字。老韓雖然暫時不住在此處，但是一切都在他的遙控之中，看來官司有得打了，按照現時的情況，法官一定推諉搪塞，不會判決房客走人。

攤牌願搬 開口索討2萬

Mark無奈只得請律師再去溝通，他唯一的王牌就是老韓侵入房東室內的視頻，其他真奈何不了他。這次老韓攤牌了，搬家可以，拿錢來。多少呢？2萬。理由是他沒有工作，只有房東給了錢他才能找到新的住所。其實他已有三個月未付房租，欠了房東近7000元。在律師的勸說下，Mark再度喪權辱國，同意不平等條約，一次性補償7000元，給錢還鑰匙讓他滾蛋。最後一個爭議就是老韓提出要現金，綠票子入袋他不用報稅。其實老韓並不窮，政府幾次補助他都有份，失業金一拿一年多，自己還在外面做裝修，把Mark的公用露臺占據私用，車房內堆滿了他的裝修工具和建築材料。而他非但不用付租金和任何水電雜費，還要收取前妻的1000元。等到他拿到一大叠綠票子，眯縫著貪婪的眼睛，一張一張數清楚，說句Thankyou後揚長而去，再去行騙下一個房東，找新的倒楣蛋去了。

老韓一點都沒有吃虧，他的訴訟費法庭給予豁免，因為他是低收入家庭。律師也是免費的，法庭提供的免費公益律師。官司任你怎麼打，他都沒有絲毫損失。老韓將房東玩弄於股掌之上，予取予奪，敲詐了1萬4000元後在朋友處大肆吹噓。較為靠譜的亞裔房客都變成這樣，房東還怎麼當？

共產國家曾有沒收私人財產的政策，這是對付剝削階級的手段。華人在美國靠雙手辛勤創業，買棟房子，以房養房，將本求利，慘澹經營，在夾縫中討生活。如今這條路給資本主義國家的均貧富制度給堵死了。舊金山的房東都怕得不敢拿房子出租，寧願空置賠錢也不敢隨意招房客。請神容易送神難，一旦租給不良房客那就完全失控了，到時非但租金無著落，還要賠上大把銀子。不過，政府有的是辦法，最近正在準備出爐「空置處罰」，你有房子不出租，罰款，逼著房東出租。

做房東苦，做舊金山的房東更苦，疫情中的房東苦上加苦！