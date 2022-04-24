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移民／遞交移民申請後 旅遊簽證無需延期

耿婷律師主答

讀者問：

父母以B-2簽證入境三個月，我正在幫父母境內申請綠卡。有些問題想問一下，我已經為他們提交了I-130 (online)和I-485(mail)。父母B-2還有三個月到期（B-2是十年有效，但是每次入境給6個月停留時間）。我需要幫他們做B-2延期嗎？今年7、8月，我們想去加拿大旅遊，如果父母綠卡還沒批下來，他們可以出境嗎？還是等到I-130通過才能出境？

答：

首先需要提到的是根據川普上台推出的新政，你需要等父母持B-2簽證入境的三個月以後，才可以為父母提交綠卡申請。你的問題中提到已替父母提交了I-130和I-485的申請，因為I-485一旦遞交，申請人就可以用調整身分（Adjustment of Status）的身分合法在美國等待綠卡獲批，所以你無需再為父母做旅遊簽證的延期。即使做了，延期申請大概率也會因為申請人有移民傾向（遞交了綠卡申請）而被拒。

綠卡申請人一旦遞交I-485後，就不可以在未拿到回美紙（Advance Parole）的情況下離境，倘若回美紙還未拿到就離境會導致I-485被拒，因為申請人離境的行為會被視為「放棄綠卡申請」。目前，I-131回美紙的正常審理時間差不多是六個月左右，估計7、8月時你父母的回美紙還批不下來，所以建議你父母不要出境。當然，如果能夠順利拿到回美紙的話，你父母是可以和你們一起去加拿大旅遊的。I-130是否獲批和你父母是否能出境沒有關係。

綠卡 簽證 加拿大

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