談藝／《追風箏的孩子》 悲戰火眾生

《追風箏的孩子》電影版海報。

「我親吻她的臉頰，開車上路。我一面開一面想，為什麼我與眾不同？或許因為我是男人養大的；我成長的環境裡沒有女人，因此也未曾直接感受到阿富汗 社會對待女人的雙重標準。或許因為爸爸是如此與眾不同的阿富汗父親，一名依循自我規範的自由派人士，不墨守成規，先看社會習俗合適與否才決定要不要遵守。但我想，我之所以不在乎莎拉雅的過去，主要的原因是我也有過去。我深深瞭解悔恨的滋味。」

美軍撤離 宛如人間煉獄

2021年8月，拜登總統下令美軍自阿富汗撤離後，神學士 （Taliban，又譯塔利班）政權以迅雷不及掩耳速度「班師回朝」，攻陷首都喀布爾。阿富汗總統Ashraf Ghani搭機出境，有人急著提領現金，有人趕忙辦理護照與海外簽證；大批群眾絕望地前往機場，直闖跑道、拚命爬上機翼，畫面宛如人間煉獄，透過電視、網路傳播。

阿富汗位於中亞內陸，與巴基斯坦、伊朗、土庫曼、烏茲別克、塔吉克、中國多國接壤，山地與高原占全國80%面積，因地處東西方交界而種族多元，自古便占據重要的戰略、經貿地位，被稱為「世界的心臟」。過去因英國、蘇聯等強權入侵，但均未能長期統治，而有「帝國墳場」之稱，美軍撤離，再次應證這個稱號。

人潮逃離阿富汗的畫面，讓我想起《追風箏的孩子》(THE KITE RUNNER)這本書，以及書中主角阿米爾的心路歷程。2004年，我在「芝加哥論壇報」暢銷書排行榜上看到《追風箏的孩子》，論壇報的書評給予很高的評價，提到它對阿富汗人與阿富汗文化的悲憫描繪，敏銳又真實，是一部生動且易讀的作品。這段評語，讓我買了這本書。

作者卡勒德．胡賽尼(Khaled Hosseini) 出生於阿富汗喀布爾，他父親是外交官，於1980年接受美國政府的「政治庇護」而全家移民美國，他本身是醫師，住在北加州。《追風箏的孩子》於2003年出版後即成為暢銷書，在美國銷量超過700萬冊，之後被翻譯成多種語言，並拍成電影。

小說 獲得普遍好評，但也有部分情節在阿富汗引起重大爭議，阿富汗人尤其不滿小說中將普什圖人塑造為壓迫者，把哈扎拉人塑造為受壓迫者。改編成電影後，因描寫種族矛盾和半分鐘的強姦鏡頭在阿富汗引起巨大爭議和不滿，演員甚至收到死亡威脅。阿富汗文化部禁止這部電影在其國內上映，原因是影片中帶有種族色彩的強姦鏡頭，可能在阿富汗國內引起種族衝突。

《追風箏的孩子》阿富汗裔美籍作者胡賽尼。（Getty Images）

傳達友誼 跨越文化差異

胡賽尼接受採訪時曾經談到《追風箏的孩子》的主題是友誼、背叛、罪惡感、救贖，以及父子之間不太融洽的愛。他說這些都是全世界通用的主題，並非是阿富汗特有的，因此小說才能跨越文化、種族、宗教和性別的差異，與各種不同背景的讀者產生共鳴。

小說用自傳體的筆法，以第一人稱講述阿米爾和他的童年好友兼家僕哈山之間的情誼，阿米爾是普什圖人，他的父親是事業有成的商人，與他的僕人阿里自幼一起成長。哈山是哈扎拉人，是阿里的兒子。阿米爾和哈山都自幼失母，吃同一個奶媽的奶水長大，阿里常說：「喝過同樣乳汁長大的人就是兄弟，這種親情連時間也無法拆散。」作者經常以沉著的筆調處理溫情與恐怖，他描繪一天到晚欺侮哈山的惡少阿賽夫：「他是每個父母夢想中的兒子：強壯、高大、衣冠楚楚、舉止得體，英俊得令人吃驚，還富有才華，更不用說還能機智地跟大人打趣。但在我看來，他的眼睛出賣了他，我看著他的眼睛，看穿他虛有其表，有一種瘋狂隱藏在他身內。」

小說中的背景涵蓋一系列複雜的歷史事件，其中包括阿富汗君主制度被推翻、蘇聯軍事入侵、阿富汗難民逃往巴基斯坦和美國，以及神學士政權崛起等重要事件，作者輕描淡寫，娓娓道來。

小說用自傳體的筆法，描述阿米爾與哈山間的情誼。（擷自電影畫面）

有一段描述阿米爾來到美國後，帶父親去看病。接診的胸腔科醫師叫史奈德，開頭一切都好，直到爸爸問他從哪裡來，他說俄國，爸爸當場翻臉。「對不起，醫師。」我說，將爸爸拉到一旁，史奈德醫師微笑著站起來，手裡還拿著聽診器。「爸爸，我在候診室看過史奈德醫師的簡歷。他的出生地是密西根，密西根！他是美國人，遠比你和我更道地的美國人。」「我不在乎他在哪兒出生，他是俄國佬。」爸爸說，表情扭曲，彷彿那是個骯髒字眼。「他的父母是俄國佬，他的祖父母是俄國佬。我當著你媽媽的面發誓，要是他膽敢再碰我一下，我就扭斷他的手。」

初讀小說 像看緊湊電影

「史奈德醫師的父母從俄國逃亡出來，你懂嗎？他們逃亡！」但爸爸一點都沒聽進去。有時我認為，爸爸唯一像愛他妻子那樣深愛著的，是阿富汗，他的故國。我差點抓狂大叫，但我只是嘆口氣，轉向史奈德醫師。「對不起，醫師，沒有辦法。」第二個胸腔科醫師叫阿曼尼，是伊朗人，爸爸同意了。

2004年我初次讀這本小說，單純的喜歡，故事吸引我不斷看下去，像在看一部緊湊的電影。近日俄國入侵烏克蘭，去年阿富汗人逃離家園的悲慘畫面，又在我眼前重複浮現。我想起阿米爾在蘇俄入侵阿富汗時逃離那一刻。

「早晨，賈拉魯丁──我們五年來的第七個僕人──可能會以為我們只是出去散步或者兜風。我們並沒有告訴他。在喀布爾，你再不能相信任何人──為了獲得懸賞或者因為受到威脅，人們彼此告密：鄰居告發鄰居，兒童揭發父母，兄弟陷害兄弟，僕人背叛主人，朋友出賣朋友……他們將喀布爾人分成兩派：告密和沒告密的。最麻煩的是，沒有人知道誰屬於哪一派。」

這次看的是中文版，手翻書頁，竟難以壓抑情緒，幾乎每個章節都深深觸動我，細膩的心理描繪，更讓我難以止住淚水。我問自己是年紀的關係嗎？18年一路行來，讓我在看小說時不再是單純的看故事，而是看到人在生活中的懦弱、膽怯，種族的偏見等諸多人心與社會的問題。語文也有關係，以前我看英文版，許多地方我還得邊看邊查字典，講述到阿富汗的改朝換代及某段歷史時，我也是模糊跳過。中文版沒有語言隔閡，另外，中文版也加許多註解，讓讀者更容易理解。

1979年蘇聯入侵阿富汗，當時美國中情局在阿富汗祕密扶植伊斯蘭游擊隊與之對抗。1990年代蘇聯撤離後，這些游擊隊壯大成「神學士」（又譯塔利班）。1996年至2001年間，神學士開始統治阿富汗。掌權初期，神學士承諾要重建和平穩定，推行伊斯蘭教律法，成功收攏人心。後來，轉為採用壓迫的統治手段，如街頭槍殺、打壓婦女等，才引發國際爭議。

《追風箏的孩子》繁體中文版由木馬文化出版。（取自博客來網站）

戰爭20年 橫跨美4任總統

2001年9月11日，凱達組織（Al-Qaeda）對紐約世界貿易中心發動恐怖攻擊，阿富汗的神學士政府，因為藏匿凱達組織首領賓拉丹，且拒絕美國提出的引渡要求，時任總統的小布希（George W. Bush）隨即於10月出兵阿富汗，展開反恐戰爭，數周內就讓神學士政權垮台。從2001年到2021年，這場阿富汗戰爭纏鬥了20年，橫跨美國四位總統任期。

1975年冬天，阿米爾最後一次看哈山追風箏，從此阿米爾和哈山追逐的風箏斷了線。當年，那些耳朵裡面除了槍響再沒有其他聲音的阿富汗孩子還沒出世，他們不知道曾經，喀布爾的孩子冬天裡最熱鬧的活動是風箏大賽，他們不知道大人可以悠閒的聚在屋頂喝茶聊天，看各式各樣的風箏在天空飛揚。這些日子早已消失，喀布爾再也回不去了。2001年6月阿米爾再度回到阿富汗時，他看到的街景是：現今，乞丐大多是兒童，瘦弱且表情冷峻，有些甚至不到五、六歲。他們坐在穿著布卡的母親膝上……而且，還有一件我沒立刻注意到的事：和他們坐在一起的幾乎沒有成年男子──戰爭讓父親成為阿富汗的稀有物。

18年後，重讀《追風箏的孩子》，對阿富汗的歷史、地理及文化有了更深入的了解。書的內容，讓我幾度落淚，我的心更是哀傷，它提醒我們戰爭的殘酷，也對因戰亂而流離失所的人們更心生悲憫。