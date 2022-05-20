我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

誰是容閎？聽過皮爾斯？康州推動「亞太裔歷史」納公校課程

記者胡玉立／綜合報導
康州檢察長湯偉麟指出，將亞太裔研究納入公校課程，代表了解美國歷史上的亞裔關鍵歷史人物。(美聯社)
康州檢察長湯偉麟指出，將亞太裔研究納入公校課程，代表了解美國歷史上的亞裔關鍵歷史人物。(美聯社)

在亞太裔(AAPI)社區於5月亞裔傳統月齊力推動國人認識亞太裔社區對美國歷史的貢獻之際，包括康乃狄克州、伊利諾州和新澤西州等州已採取行動，透過立法要求將亞太裔研究納入公立學校課程。這項努力，旨在確保學生除了解大蕭條和民權運動，也了解二戰期間在美國建立的日本集中營及美國華裔如何在內戰期間保衛美國領土。

對康州檢察長湯偉麟(William Tong)來說，將亞太裔研究納入公校課程，代表了解美國歷史上的亞裔關鍵歷史人物。湯偉麟感謝立法者及倡議者推動此法案，他表示，「學生應知道來自廣州的梅里登(Meriden)居民皮爾斯 (Joseph Pierce) 是美國內戰期間聯邦軍隊排名最高的華裔；也應知道1854年第一個從美國大學畢業的中國學生是耶魯大學畢業生容閎。這次立法表決，是康州值得驕傲的時刻，也是重要的機會。」

康乃狄克州、伊利諾州和新澤西州等州已採取行動，透過立法要求將亞太裔研究納入公立學...
康乃狄克州、伊利諾州和新澤西州等州已採取行動，透過立法要求將亞太裔研究納入公立學校課程。(美聯社)

AAPI社區普遍認為，對亞太裔仇恨暴力行為增加，與人們不了解亞太裔歷史及其在美國的地位，直接相關。湯偉麟表示，他想提醒美國人亞裔社區遭受的苦難，以及亞裔社區被接受並非易事，1940年代甚至曾有10幾萬名日裔被關在集中營，有些人在那裡生活了三年以上，直到二戰結束。湯偉麟指出，「如果不了解那段歷史，無知就會被強化，人們會發洩仇恨，並誤信亞裔美國人是模範少數族裔的迷思」。

許多人認為，教育是遏止對亞太裔社區仇恨的第一步；肯尼索州立大學(Kennesaw State University )副教授安(Sohyun Ann)表示，2016年分析指出，「與其他有色人種相比，亞裔及其觀點在課程研究中很少受到關注」。

然而，在公校課程中強制加入亞太裔歷史，雖獲州立法機構廣泛支持，但種族研究概念已招來批評；加州教育委員會就被迫修改其種族研究規則，因為包括加州議會猶太人核心小組等多個團體認為，此提案未能討論反猶太主義、並強化了對猶太人的負面刻板印象。

湯偉麟指出，其實重要的是要強調亞太裔社區如何在美國社會立足，這部分在許多方面仍不為人所知。他說：「你不必是亞太裔也能理解移民的故事，我們分享的故事和其他人一樣深刻、一樣有意義。 這是美國的故事，強而有力且鼓舞人心；但我們經常被排除在外，這就是為什麼我們要舉辦亞裔傳統月。」

亞裔 猶太 加州

上一則

林書豪代言教育平台 分享亞裔學第2語言艱辛

延伸閱讀

執行州府公務的國民兵參加工會 司法部「開綠燈」

執行州府公務的國民兵參加工會 司法部「開綠燈」
破天荒 州府撥1283億預算給公校

破天荒 州府撥1283億預算給公校
維州費郡公校新總監 公布協助師生趕上課業進度等百日工作重點

維州費郡公校新總監 公布協助師生趕上課業進度等百日工作重點
機師突然昏迷 毫無飛航經驗乘客讓飛機安全降落

機師突然昏迷 毫無飛航經驗乘客讓飛機安全降落

熱門新聞

馮締文(左)、馮締雄兄弟十年YouTube博主生涯，為亞裔認同感到驕傲。陳婉菱／攝影

YouTuber馮氏兄弟：努力展現自我文化 人們會更喜歡你

2022-05-13 14:51
南加東谷市首位、最年輕的華裔女市議員尤煜琳與幼子合影。尤煜琳提供

南加東谷市首位華裔女市長 尤煜琳自豪能為社區服務

2022-05-19 12:45
亞裔女性謝明錦在美國勇於挑戰失聰、單親媽媽、族裔和性別的四個局限，不僅自己闖出新天地，還要代表亞裔發聲，爭取亞裔權益。（圖皆由謝明錦提供）

封面故事／亞裔名人堂CEO謝明錦 人生4次挑戰 闖出新天地

2022-05-15 02:23
亞太裔傳統月定在5月，有兩個關鍵的日子：5月7日與5月10日。1843年5月7日，第一批日本移民抵達美洲大陸；1869年5月10日，太平路鐵路竣工，2萬名華工開荒者鑄造了這條橫貫美國的鐵路。(Getty Images)

亞太裔「傳統月」為何是5月？ 歷史上有2 關鍵日子

2022-05-16 13:04
張斯洋。 (圖皆由張斯洋提供)

封面故事／業餘高球球后張斯洋 從領袖氣質談到谷愛凌

2022-05-15 17:21
亞凱迪亞市華裔副市長鄭博仁，也是一名資深律師，曾經做過聖伯納汀諾縣檢察官。記者邵敏／攝影

亞裔副市長鄭博仁：華人不能一腳在亞洲、一腳在美國

2022-05-11 12:19

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工

假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工