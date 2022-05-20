誰是容閎？聽過皮爾斯？康州推動「亞太裔歷史」納公校課程

康州檢察長湯偉麟指出，將亞太裔研究納入公校課程，代表了解美國歷史上的亞裔關鍵歷史人物。(美聯社)

在亞太裔(AAPI)社區於5月亞裔 傳統月齊力推動國人認識亞太裔社區對美國歷史的貢獻之際，包括康乃狄克州、伊利諾州和新澤西州等州已採取行動，透過立法要求將亞太裔研究納入公立學校課程。這項努力，旨在確保學生除了解大蕭條和民權運動，也了解二戰期間在美國建立的日本集中營及美國華裔如何在內戰期間保衛美國領土。

對康州檢察長湯偉麟(William Tong)來說，將亞太裔研究納入公校課程，代表了解美國歷史上的亞裔關鍵歷史人物。湯偉麟感謝立法者及倡議者推動此法案，他表示，「學生應知道來自廣州的梅里登(Meriden)居民皮爾斯 (Joseph Pierce) 是美國內戰期間聯邦軍隊排名最高的華裔；也應知道1854年第一個從美國大學畢業的中國學生是耶魯大學畢業生容閎。這次立法表決，是康州值得驕傲的時刻，也是重要的機會。」

康乃狄克州、伊利諾州和新澤西州等州已採取行動，透過立法要求將亞太裔研究納入公立學校課程。(美聯社)

AAPI社區普遍認為，對亞太裔仇恨暴力行為增加，與人們不了解亞太裔歷史及其在美國的地位，直接相關。湯偉麟表示，他想提醒美國人亞裔社區遭受的苦難，以及亞裔社區被接受並非易事，1940年代甚至曾有10幾萬名日裔被關在集中營，有些人在那裡生活了三年以上，直到二戰結束。湯偉麟指出，「如果不了解那段歷史，無知就會被強化，人們會發洩仇恨，並誤信亞裔美國人是模範少數族裔的迷思」。

許多人認為，教育是遏止對亞太裔社區仇恨的第一步；肯尼索州立大學(Kennesaw State University )副教授安(Sohyun Ann)表示，2016年分析指出，「與其他有色人種相比，亞裔及其觀點在課程研究中很少受到關注」。

然而，在公校課程中強制加入亞太裔歷史，雖獲州立法機構廣泛支持，但種族研究概念已招來批評；加州 教育委員會就被迫修改其種族研究規則，因為包括加州議會猶太 人核心小組等多個團體認為，此提案未能討論反猶太主義、並強化了對猶太人的負面刻板印象。

湯偉麟指出，其實重要的是要強調亞太裔社區如何在美國社會立足，這部分在許多方面仍不為人所知。他說：「你不必是亞太裔也能理解移民的故事，我們分享的故事和其他人一樣深刻、一樣有意義。 這是美國的故事，強而有力且鼓舞人心；但我們經常被排除在外，這就是為什麼我們要舉辦亞裔傳統月。」