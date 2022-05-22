封面故事／南加亞凱迪亞市華裔副市長鄭博仁 把兩腳都放在美國

鄭博仁認為，「我們要把兩隻腳都放在美國，深愛美國，美國其他人也會愛我們。」（記者邵敏／攝影）

鄭博仁（Paul Cheng）是洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）的華裔副市長，也是一名出色的資深律師，曾經做過聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的檢察官。正值亞裔 傳統月，鄭博仁表示，亞裔一定要把兩隻腳都放在美國，「我們深愛美國，美國的其他人也會愛我們。」

亞裔成主流 學會包容

出生在台灣，一歲時跟隨家人移民美國的鄭博仁指出，洛杉磯縣很多城市，亞裔現在已成為社會主流，「但很多華人 喊著說我們是美國人，卻一腳在亞洲、一腳在美國，我們一定要把兩隻腳都放在美國，這是我們的國家。」

亞凱迪亞市目前65%的居民是亞裔，35%非亞裔，面對這樣的人口結構，鄭博仁毫不諱言，亞裔已經成為這個城市的主流，「35%非亞裔的居民會不會害怕？當然怕，他們覺得城市改變了太多。」對此，他認為，成熟的亞裔需要學會容納其他族裔，「發出華人聲音很重要，但當華人成為主流時，就要包涵非華人的想法。不管是不是政治人物，我們所做的決定都是為了整個城市，不只是為華人，每個人都很重要。」

從一個被歧視的族裔，逐漸發展成為某些城市的主流，雖然歧視並沒有消除，仇亞行為屢有發生，但轉變已經非常大，期間更是經歷了漫長的歷史過程，以及許多人的努力付出。

鄭博仁表示，他在成長過程中也遭遇過不公平待遇，「他們說話很難聽，讓我回到中國去。我剛來美國時，沒有華人願意為其他華人做事，但現在越來越多的華人站出來說，我們也是美國人，這是我當年沒有想到的。」

願意為自己的族裔發出聲音，這正是「亞裔的覺醒」最突出的表現。鄭博仁提到他當年極力反對16號提案，該提案一項重要決定，就是加州各大學錄取時可以參考學生的種族，「這項提案沒有考慮到華人，是不對的。我們反對16號提案，雖然當時募款只有10多萬元，支持提案的募款有1200多萬元。但無論如何，華人發出了聲音，這個聲音會慢慢改變社會，以及政治人物的看法，讓非華人覺得我們的聲音同樣重要。」

如今大學錄取逐步廢除要求提交SAT／ACT成績，亞裔學生再次面臨嚴峻挑戰。鄭博仁認為，「首先我們可以抗議，讓別人聽到聲音，如果抗議不成功，沒有辦法改變法律，那就在既定系統裡打贏官司。」

新冠疫情兩年多來，美國各地頻發仇亞事件，鄭博仁認為原因很多，一方面是多年遺留下來的歷史陰影，亞裔容易欺負的觀念根深柢固；但從另一方面來說，主流媒體關注報導這些新聞，也是對亞裔地位的肯定。「疫情期間，華人捐贈口罩等防疫物資給各族裔，這樣的行為就是為美國做事，當我們受到欺負時，主流媒體也會為我們發聲，這是互愛，我們愛國家，這個國家的其他人也會愛我們。」

挑戰 華人一定要團結

儘管亞裔地位不斷提高，但仍存在諸多挑戰。鄭博仁認為，亞裔始終不夠團結。他回憶多年前，香港、台灣移民歧視從中國大陸來的移民，「現在雖然改變很多，但老移民對新移民的歧視還是存在。華人一定要團結，如果不團結，想法、訴求就會不一樣，我們自己有衝突，就沒有人尊敬我們。」

另外，華裔參政、議政意識還不夠強烈，主要表現在投票上。鄭博仁說，華人投票率確實比以前提高很多，但遠遠不夠，「有一點特別重要，華人在社交媒體上評論多，但真正走進市議會發言的人卻很少，一定要走出這一步，在重要場合讓政治人物知道自己的想法是什麼，這才有助法律的推動。」

無論族裔還是個人，只有積極參政、議政，才有可能改變社會，讓法律朝完善方向發展。創辦律師事務所多年的鄭博仁表示，雖然自己生意很多，但還是選擇從政，「很多人問我做律師這麼成功，為何要做政治人物，被人罵、批評。因為政治非常重要，律師承辦案子，四、五年才可能改變一個法律，或許也改變不了，但做一個政治人物，如果市議會、州議會通過的話，就可以改變很多法律。」

積極投身到社會中，真正建立亞裔就是美國人的觀念，這是鄭博仁推崇的成熟的亞裔美國人，「我最不喜歡聽到有人說，你有沒有看到那個美國人，我說不好意思，我就是美國人，你是在講白人嗎？無論非法移民 ，還是身無分文的底層人民，他是美國人，我也是美國人，他被欺負就是欺負我。」