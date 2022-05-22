封面故事／YouTube博主馮氏兄弟 亞裔認同創作不歇

馮締文(左起)、馮締雄兄弟倆十年油管博主生涯，為亞裔認同感驕傲。(陳婉菱／攝影)

十年前，當自媒體時代興起之初，馮締文、馮締雄兄弟倆(Fung Bros)便加入了油管博主(YouTube r)的隊伍；一則「亞裔 父母怎麼做」(THINGS ASIAN PARENTS DO)的視頻引爆網路，自此他們作為亞裔博主的代表，將美食、跨文化、以及族裔矛盾等用詼諧幽默的方式呈現給普羅大眾——「當你更努力地展現本源文化和歷史時，人們往往會更喜歡你。」

族裔矛盾 詼諧方式呈現

在馮氏兄弟位於曼哈頓 的家中，有著他們視頻中熟悉的背景——曼哈頓大橋、孔子大廈與華埠，這一切對於作為全職內容創作者的他們，已經和生活融為一體。

馮締文說，爸爸在香港長大，媽媽則來自山東，「他們是尼克森打開國門後進入美國的第一批移民，從某種意義上說，他們是人們口中的少數族裔模範(Model Minority)。」尤其是父親，作為第一批離開香港的留學生，在俄亥俄州立大學取得計算機科學博士學位後，便一直任職於波音公司。

「我們是在南西雅圖長大的。」兄弟倆說，這就是他們的故事不同於一些其他亞裔孩子的原因，那個社區20年前並不是那麼繁榮。

兩人也曾「狠狠」嘗試過融入主流社會，「我們家有個朋友，他有一半愛爾蘭血統和一半中國血統，是他開始鼓勵我們，在美國人眼裡，模範少數族裔本質上是『不酷的』，他基本上是從概略的角度給我們解讀，就像一個教練給球員們做戰略分析——買最新的籃球鞋、噴上髮膠，而不是加入學校樂團或沉迷於打電動。」

就是在這樣的體驗摸索中，兄弟倆漸漸獲得了作為亞裔的身分認同，馮締雄說，但這從來都不是順從和循規蹈矩，「我們要另闢蹊徑」，儘管受過儒家教育的父母對此非常反對。

在華盛頓大學(University of Washington)就讀期間，馮締文就愛上了喜劇表演，他在召集校園活動中結識了韓裔喜劇演員鄭肯(Ken Jeong)。

「是他鼓勵我，無論如何要繼續走下去。」馮締文說，兄弟兩人大學畢業後從未有過一份全職工作，在大學期間，他們就因製作歐巴馬總統T恤而自創品牌；「我們體會了在生活的非正統路線上賺取收入是什麼感覺，這才給了我們嘗試不同事物的信心。」

「當你著迷自己喜歡的事情時，所有別的聲音都會漸漸弱化，它會把你引向該走的道路，即使這會是一場以一敵百的赤亭之戰。」兩人說，他們的YouTube頻道也在此時應運而生。

2013年，一則「亞裔父母怎麼做」的視頻引起了大批觀眾的共鳴，累積播放量直逼1000萬；在過去的十年中，他們不斷被人發問，以亞裔美國人或跨文化作為頻道主旨是否可能保證持續的內容產出？這樣是否會導致頻道失去可持續發展的潛力？複製熱門題材影片是否更加保險？

馮氏兄弟在家中錄製視頻。(記者張晨／攝影)

題材方向 展現本源文化

馮締雄表示，YouTube往年整理的所有年度熱門題材，馮氏兄弟從未參與過，「我們在建立頻道初期就有了明確的任務指向，那就是更努力地展現本源文化和歷史。」

「同樣的題材，我們選題想法永遠不會枯竭，一個視頻可以衍生出100個，甚至1000個子話題。」馮締文說，這是一個思考、整理、推翻以及在學習的過程，為了流量的內容創作才不具有可持續發展性，「而亞裔認同感給了我們這種韌勁。」

在近十年的自媒體工作中，兩人理解了不同的文化定位、文化間隔、個人動機和目標——「當你更努力地展現自己的文化和歷史時，人們往往會更喜歡你。他們一開始可能會持懷疑態度，甚至連你自己也可能開始自我懷疑。但長期來看，人們最終會看到你有骨氣、有遠見、始終如一。我認為這是人們需要理解的最重要的事情。」

兄弟兩人說，希望新一代的亞裔年輕人明白，你們必須擁有正確的價值導向，否則所做的一切都不會具有什麼影響，甚至只是在複製他人做過的工作；探究事情的核心，追根溯源，遵從本心。