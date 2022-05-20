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廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國神經外科亞裔女性第一人

記者張宏 / 洛杉磯報導
洛杉磯加大（UCLA）David Geffen醫學院神經外科系主任廖敏妃（Linda Liau）2018年入選美國國家醫學院院士。UCLA提供
洛杉磯加大（UCLA）David Geffen醫學院神經外科系主任廖敏妃（Linda Liau）2018年入選美國國家醫學院院士。UCLA提供

洛杉磯加大（UCLA）David Geffen醫學院神經外科系主任廖敏妃（Linda Liau），為國際知名神經外科醫生，也是美國神經外科亞裔女性第一人，數十年致力於開發和完善膠質母細胞瘤（最致命的腦腫瘤）的治療策略，研發個體化的疫苗。她是為了替患癌症去世的母親立志攻克腦癌，一度做地產經紀賺取醫學院學費。她在醫學領域的傑出表現，讓她在2018年入選美國國家醫學院院士。

廖敏妃的辦公室掛滿了她獲得的獎狀和榮譽證書，她說，這些成績和榮譽並不是她努力工作的目的，而是因為努力工作而自然而然的獲得很多榮譽。這個世界上太多人只關注成功的故事，殊不知每次成功的後面可能都有十次失敗；而對於她，從來都是失敗和成功相伴隨。她只是單純地做好她應該做的事情，盡量讓每一個病人都能活得時間更長一些。

作為腦神經專家，廖敏妃也分享了健腦的撇步；她說，除了健康飲食和生活習慣，大腦的細胞神經是連接的，因此保證大腦的活躍對腦健康至關重要。5月不僅是亞裔傳統月，也是腦癌的宣導月，希望大家能對這個疾病有更多的關注和了解。和其他癌症不同，腦癌通常沒有特別的症狀，只有做MRI才會檢查出來。

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